Η επιστημονική έρευνα των τελευταίων δεκαετιών αρχίζει να φωτίζει μια πτυχή της ανθρώπινης φύσης που για χρόνια έμενε στο περιθώριο: τη βιολογική μεταμόρφωση των ανδρών όταν γίνονται πατέρες.

Μακριά από την αντίληψη ότι η πατρότητα είναι κυρίως κοινωνικός ρόλος, τα δεδομένα δείχνουν ότι πρόκειται για μια βαθιά σωματική και νευρολογική διαδικασία. Από τις ορμονικές μεταβολές μέχρι τις αλλαγές στον εγκέφαλο, η εμπειρία της φροντίδας ενός παιδιού φαίνεται να αναδιαμορφώνει τον άνδρα με τρόπους που θυμίζουν τη μητρότητα.

Ορμονικές αλλαγές πριν ακόμη γεννηθεί το παιδί

Πολύ πριν τη γέννηση ενός μωρού, το ανδρικό σώμα αρχίζει να αλλάζει. Οι επιστήμονες έχουν διαπιστώσει ότι οι μέλλοντες πατέρες αντιμετωπίζουν σημαντικές ορμονικές μεταβολές που επηρεάζουν τη συμπεριφορά τους.

Οι πρώτες ενδείξεις προήλθαν από μελέτες σε ζώα στα τέλη του 20ού αιώνα. Παρατηρήθηκε ότι πολλά αρσενικά θηλαστικά, ακόμη και πρωτεύοντα, παρουσιάζουν αυξομειώσεις σε ορμόνες όπως η τεστοστερόνη, η βαζοπρεσίνη και η προλακτίνη όταν συμμετέχουν ενεργά στη φροντίδα των μικρών τους.

Αυτό το εύρημα ενέπνευσε τον ανθρωπολόγο Lee Gettler, ο οποίος μιλώντας στο BBC θυμάται: «Ρώτησα τον καθηγητή μου αν κάποιος μελετούσε αυτά τα ερωτήματα και σε ανθρώπινους πατέρες, και τότε η απάντηση ήταν “όχι”».

Ωστόσο, μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 2000 είχε ήδη διαπιστωθεί ότι οι πατέρες έχουν χαμηλότερη τεστοστερόνη από τους άνδρες χωρίς παιδιά. Το ερώτημα όμως παρέμενε: η χαμηλή τεστοστερόνη οδηγεί στην πατρότητα ή η πατρότητα προκαλεί τη μείωση;

Για να απαντηθεί αυτό, πραγματοποιήθηκε μια σημαντική μελέτη στις Φιλιππίνες. Εξετάστηκαν 624 άνδρες χωρίς παιδιά και μετρήθηκαν τα επίπεδα τεστοστερόνης τους. Τέσσερα χρόνια αργότερα, επαναλήφθηκαν οι μετρήσεις.

Τα αποτελέσματα ήταν ξεκάθαρα:

Οι άνδρες που έγιναν πατέρες είχαν σημαντικά χαμηλότερη τεστοστερόνη.

Όσοι ασχολούνταν περισσότερο με τη φροντίδα των παιδιών είχαν ακόμη μεγαλύτερη μείωση.

Ακόμη και η συνήθεια να κοιμούνται μαζί με το βρέφος συνδεόταν με χαμηλότερα επίπεδα.

«Ήταν το πρώτο σαφές μήνυμα στη βιβλιογραφία ότι οι άνδρες έχουν αυτή την ικανότητα να προετοιμάζονται για την πατρότητα», εξηγεί ο Gettler.

Η μείωση της τεστοστερόνης φαίνεται να ενισχύει τη φροντιστική συμπεριφορά. Άλλες μελέτες δείχνουν ότι σχετίζεται με μεγαλύτερη αφοσίωση, ικανοποίηση από τον ρόλο του πατέρα και αυξημένη ανταπόκριση στο κλάμα του μωρού.

Ταυτόχρονα όμως η μειωμένη τεστοστερόνη, γνωστή και ως υπογοναδισμός ή ανδροπαύση, μπορεί να προκαλέσει χρόνια κόπωση, μειωμένη λίμπιντο, απώλεια μυϊκής μάζας, αύξηση λίπους, αλλαγές στη διάθεση και προβλήματα ύπνου.

Οι αλλαγές ξεκινούν πριν τη γέννηση

Ο νευροεπιστήμονας James K. Rilling περίμενε ότι αυτές οι αλλαγές ενδεχομένως θα εμφανίζονταν μετά τη γέννηση. Όμως τα δεδομένα τον διέψευσαν. «Η υπόθεσή μου ήταν ότι θα συνέβαιναν μετά τη γέννηση, όταν οι πατέρες θα είχαν περάσει χρόνο με τα βρέφη τους», ανέφερε στο BBC.

Αντίθετα, όταν μελέτησε μέλλοντες πατέρες μόλις τέσσερις μήνες μετά τη σύλληψη, διαπίστωσε ότι η τεστοστερόνη και η βαζοπρεσίνη είχαν ήδη μειωθεί. «Το ενδιαφέρον είναι ότι όσο χαμηλότερη είναι η τεστοστερόνη τους, τόσο πιο ενεργά εμπλέκονται μετά τη γέννηση με τη μητέρα και το παιδί», σημείωσε.

Το γιατί συμβαίνει αυτό δεν είναι ακόμη σαφές. Μπορεί να οφείλεται σε βιολογικά σήματα από την έγκυο σύντροφο ή σε ψυχολογική προσαρμογή. Το βέβαιο είναι ότι οι αλλαγές δεν περιορίζονται μόνο σε μία ορμόνη.

Η «ορμόνη της αγάπης» και ο δεσμός με το παιδί

Η ωκυτοκίνη, γνωστή και ως «ορμόνη της αγάπης», παίζει επίσης καθοριστικό ρόλο. Αν και συνδέεται κυρίως με τη μητρότητα, αυξάνεται και στους πατέρες.

Μελέτες δείχνουν ότι:

Οι πατέρες έχουν υψηλότερα επίπεδα ωκυτοκίνης όταν περνούν χρόνο με τα παιδιά τους.

Η σωματική επαφή και το παιχνίδι ενισχύουν αυτή την αύξηση.

Ακόμη και η πρώτη επαφή με το νεογέννητο ενεργοποιεί τον μηχανισμό.

Και αυτό δημιουργεί έναν θετικό κύκλο: όσο αυξάνεται η ωκυτοκίνη, τόσο περισσότερο εμπλέκεται ο πατέρας, και αυτή η εμπλοκή αυξάνει περαιτέρω την ορμόνη, εξηγεί ο Rilling.

Αλλαγές και σε άλλες ορμόνες

Οι επιστήμονες εντοπίζουν συνεχώς νέες αλλαγές:

Η βαζοπρεσίνη, που συνδέεται με την επιθετικότητα, μειώνεται στους νέους πατέρες.

Η προλακτίνη, γνωστή για τον ρόλο της στον θηλασμό, αυξάνεται στους άνδρες που νιώθουν ισχυρό δεσμό με το αγέννητο παιδί τους.

«Δεν ισχύει ότι μόνο οι νέες μητέρες έχουν ορμονικές αλλαγές. Οι άνδρες δείχνουν παρόμοιες προσαρμογές και συνέπειες», υπογραμμίζει στο BBC η ψυχολόγος Darby Saxbe.

Ο εγκέφαλος των πατέρων αλλάζει – «Μια δεύτερη εφηβεία»

Οι ορμονικές μεταβολές συνοδεύονται και από αλλαγές στην λειτουργία του εγκεφάλου. Έρευνες που συνέκριναν εγκεφαλικές σαρώσεις πριν και μετά τη γέννηση έδειξαν ότι οι πατέρες αναπτύσσουν νέες νευρωνικές συνδέσεις.

«Οι πατέρες είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση, γιατί βιώνουν τη γονεϊκότητα χωρίς την εγκυμοσύνη. Αυτό μας επιτρέπει να ξεχωρίσουμε τις επιδράσεις της εμπειρίας από τις βιολογικές αλλαγές», εξηγεί η Saxbe.

Παρομοιάζει μάλιστα αυτή τη φάση με μια «δεύτερη εφηβεία», όπου ο εγκέφαλος προσαρμόζεται σε νέες απαιτήσεις.

Επιπλέον, έχει διαπιστωθεί πως όσο μεγαλύτερος είναι ο συναισθηματικός δεσμός πριν τη γέννηση, τόσο μεγαλύτερες είναι και οι αλλαγές. Η δε πρόθεση για ενεργή συμμετοχή ενισχύει τη νευρολογική προσαρμογή.

Μια έμφυτη ικανότητα που ενεργοποιείται

Η πρωτευοντολόγος Sarah Hrdy εξηγεί στο BBC ότι όλοι οι άνθρωποι διαθέτουν μια ικανότητα φροντίδας, που ενεργοποιείται όταν χρειαστεί. Αποκαλεί αυτή τη δυνατότητα «alloparental substrate», δηλαδή μια βιολογική βάση για φροντίδα πέρα από τη μητέρα.

Μια εντυπωσιακή μελέτη το 2014 επιβεβαίωσε αυτή τη θεωρητική προσέγγιση. Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάστηκαν ετεροφυλόφιλα και ομόφυλα ζευγάρια με παιδιά και διαπιστώθηκε πως οι πατέρες που είχαν τον κύριο ρόλο φροντίδας εμφάνισαν εγκεφαλική δραστηριότητα παρόμοια με των μητέρων.

Διατήρησαν ταυτόχρονα και τα «κοινωνικά» χαρακτηριστικά της ανδρικής επεξεργασίας. Με απλά λόγια, η πατρότητα «επαναπρογραμματίζει» τον εγκέφαλο.

Όσο περισσότερο συμμετέχει, τόσο περισσότερο αλλάζει

Ένα βασικό συμπέρασμα όλων των ερευνών είναι απλό: η αλλαγή εξαρτάται από τη συμμετοχή. Όσο περισσότερο ένας πατέρας φροντίζει το παιδί, περνά χρόνο μαζί του, εμπλέκεται ενεργά, τόσο πιο έντονες γίνονται οι βιολογικές και εγκεφαλικές αλλαγές.

Κοινωνικές προεκτάσεις

Οι ειδικοί τονίζουν ότι αυτά τα ευρήματα έχουν σημαντικές επιπτώσεις για την κοινωνία, η οποία θα πρέπει να στρέψει το βλέμμα της και στους πατέρες. «Είναι επείγουσα κοινωνική προτεραιότητα να ενισχύσουμε τις ευκαιρίες των πατέρων να δημιουργούν αυτούς τους δεσμούς», σημειώνει η Saxbe.

Για παράδειγμα, η άδεια πατρότητας θα μπορούσε να επανεξεταστεί και μάλιστα και για την περίοδο της εγκυμοσύνης. «Ξέρουμε ότι αυτή η βιολογία ενεργοποιείται ήδη κατά την εγκυμοσύνη, καθώς οι οικογένειες προετοιμάζονται για το παιδί», σημείωσε ο Gettler.

Εξάλλου όπως έχει διαπιστωθεί τα οφέλη είναι πολλαπλά, τόσο για την ψυχική υγεία των μητέρων όσο και την σωματική υγεία των παιδιών. Σε μια μεγάλη μελέτη το 2026, παιδιά με πιο ενεργούς πατέρες είχαν καλύτερη καρδιαγγειακή υγεία, ενώ η συμπεριφορά της μητέρας δεν είχε την ίδια επίδραση.

Η πατρότητα δεν είναι απλώς ένας ρόλος που μαθαίνεται. Είναι μια βαθιά βιολογική διαδικασία που αλλάζει το σώμα και τον εγκέφαλο των ανδρών. Με άλλα λόγια, ο πατέρας διαμορφώνεται, και μάλιστα με τρόπο που ξεκινά πολύ πριν κρατήσει για πρώτη φορά το παιδί του στην αγκαλιά του. «Η βιολογία της πατρότητας μπορεί να αποτελέσει τη βάση για τη δημιουργία ισχυρών και υγιών οικογενειών από την αρχή», καταλήγει συνοψίζοντας ο Gettler.