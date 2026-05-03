Μέσα στον Μάιο αναμένεται να λάβουν την πρώτη ανατροφοδότηση σχετικά με την πορεία πιστοποίησης τα 13 δημόσια σχολεία που έχουν δηλώσει ενδιαφέρον για να λειτουργήσουν πρόγραμμα Διεθνούς Απολυτηρίου (ΙΒ – International Baccalaureate) κατά το ερχόμενο σχολικό έτος, ενώ η τελική έγκριση αναμένεται να δοθεί μετά από αναλυτικό έλεγχο στις αρχές Ιουνίου.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με υψηλόβαθμο στέλεχος του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, που μίλησε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, μέσα στον Μάιο αναμένεται μία πρώτη ανατροφοδότηση, για το εάν είναι θετική η εισήγηση για το σχολείο. Στη συνέχεια, προβλέπονται επισκέψεις (δια ζώσης, αλλά και ψηφιακές) στα σχολεία, προκειμένου να δοθεί η τελική έγκριση. Έτσι, σύμφωνα με την ίδια πηγή, στις αρχές Ιουνίου θα γίνει επίσημα γνωστό ποια σχολεία από τα 13 δημόσια σχολεία που έχουν δηλώσει ενδιαφέρον, θα πάρουν την πιστοποίηση για να λειτουργήσουν το πρόγραμμα Διεθνούς Απολυτηρίου από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο, για τη σχολική χρονιά 2026-27.

Ο έλεγχος κρίνεται ιδιαίτερα σημαντικός, καθώς από πλευράς Οργανισμού ΙΒ, θα ελεγχθεί αναλυτικά εάν πληρούνται οι προδιαγραφές και τα κριτήρια που έχουν τεθεί, από τον εξοπλισμό του σχολείου, μέχρι την ετοιμότητα του υλικού διδασκαλίας για την ερχόμενη χρονιά.

Τα χαρακτηριστικά των 13 υποψήφιων σχολείων

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο τύπος των σχολείων που έχουν καταθέσει φάκελο πιστοποίησης για ΙΒ, καθώς από τα 13 σχολεία συνολικά, τα επτά είναι Πρότυπα, τέσσερα Μουσικά, ένα Καλλιτεχνικό και ένα Πειραματικό σχολείο.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, καθώς από τις 6 γνωστικές περιοχές του ΙΒ η μία αφορά στις τέχνες, που περιλαμβάνει το θέατρο και τη μουσική, θεωρήθηκε ότι ο τύπος των Μουσικών και Καλλιτεχνικών σχολείων θα μπορούσε να ενταχθεί στα ΙΒ σχολεία και με αυτό το σκεπτικό προσεγγίστηκαν αρχικά τα σχολεία αυτά, για να εξετάσουν εάν ήθελαν να ενταχθούν στο εν λόγω δίκτυο.

Αξίζει να γίνει αναφορά, επίσης, στην εντοπιότητα των σχολείων, καθώς τα οκτώ βρίσκονται στην Αττική, τρία στη Θεσσαλονίκη, ένα στον Βόλο και ένα στο Ηράκλειο. Απώτερος στόχος, εφόσον λειτουργήσει καλά το πρόγραμμα, είναι, σύμφωνα πάντα με την ίδια πηγή, μία ευκαιρία κάθε νομός της Ελλάδας να έχει από ένα σχολείο ΙΒ.

Άλλωστε, η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, έχει επισημάνει ότι η ένταξη δημόσιων σχολείων στο δίκτυο των ΙΒ σχολείων είναι «σημαντικό βήμα για ένα ακόμη πιο εξωστρεφές, σύγχρονο και ποιοτικό δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα», στο οποίο δίνονται περισσότερες επιλογές στους μαθητές και τις μαθήτριες. Παράλληλα, έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν γίνεται «καμία συζήτηση» για ένταξη στο δημόσιο πανεπιστήμιο μέσω ΙΒ, καθώς στα δημόσια πανεπιστήμια της Ελλάδας η εισαγωγή γίνεται μόνο μέσω των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Αναλυτικότερα, τα 13 υποψήφια σχολεία είναι τα εξής:

ΑΤΤΙΚΗ

Μουσικό Σχολείο Αθήνας Καλλιτεχνικό Σχολείο Γέρακα Μουσικό Σχολείο Παλλήνης Πρότυπο ΓΕΛ Αναβρύτων Πρότυπο ΓΕΛ Αγ. Αναργύρων Πρότυπο ΓΕΛ Βαρβακείου Πρότυπο ΓΕΛ Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης Πρότυπο ΓΕΛ Ιωνιδείου

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

1ο Πρότυπο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης Μανόλης Ανδρόνικος Πειραματικό Λύκειο Πανεπιστημίου Μακεδονίας Μουσικό Σχολείο Θεσσαλονίκης

ΒΟΛΟΣ

Μουσικό Σχολείο Βόλου

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Πρότυπο ΓΕΛ Ηρακλείου

Τι σημαίνει «σχολείο ΙΒ»

Για τα «πολλαπλά οφέλη» που θα έχουν τα σχολεία που θα ενταχθούν στο δίκτυο των σχολείων ΙΒ, μίλησε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η Ζωή Γείτονα, πρόεδρος της Ένωσης Σχολείων Διεθνούς Απολυτηρίου Ελλάδας (IBSIGA) και διευθύντρια του σχολείου CGS.

«Θα γίνουν μέλη ενός παγκόσμιου δικτύου σχολείων, τα οποία μπορεί να είναι πολύ διαφορετικά μεταξύ τους, όμως έχουν κάποια κοινά στοιχεία: Εξωτερική αξιολόγηση της εφαρμογής του προγράμματος, συστηματική επιμόρφωση εκπαιδευτικών, καθοδήγηση από τον Οργανισμό του International Baccalaureate και πρόσβαση σε μια παγκόσμια κοινότητα εκπαιδευτικών για ανταλλαγή καλών πρακτικών και διδακτικών μέσων με βάση τη μαθητοκεντρική προσέγγιση. Ειδικά για το ΙΒ DP υπάρχει επιπλέον και συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών», ανέφερε η κ. Γείτονα.

Επιπλέον, σημείωσε ότι η προσπάθεια ανάπτυξης νέων πρακτικών και νέας κουλτούρας μέσα στο υπάρχον εκπαιδευτικό περιβάλλον θα επιφέρει επιπλέον οφέλη, ενώ παράλληλα με την εφαρμογή του εθνικού προγράμματος σπουδών, θα δημιουργηθεί ένα «κλίμα συνεργασίας, διάχυσης και ανταλλαγής καλών πρακτικών και τελικά ένα κλίμα υγιούς ανταγωνισμού προς όφελος όλων – εκπαιδευτικών και μαθητών».

Ειδικότερα για τους μαθητές που θα επιλέξουν να ακολουθήσουν το ΙΒ, σημείωσε ότι θα αποκτήσουν «ένα παγκοσμίως αναγνωρισμένο και ανταγωνιστικό απολυτήριο». Το Διεθνές Απολυτήριο, σύμφωνα με την κ. Γείτονα, αποτελεί «μια εξαιρετική προετοιμασία για τα επόμενα βήματα της πανεπιστημιακής ζωής όπως και για την αγορά εργασίας».

«Δεξιότητες όπως η διαθεματική αντίληψη, η κριτική και συνθετική σκέψη, μαζί με την ενεργοποίηση του μαθητή μέσω της κοινωνικής προσφοράς και της δράσης σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο αποτελούν βασικούς στόχους του προγράμματος. Όλοι αναγνωρίζουμε πόσο σημαντικές δεξιότητες είναι αυτές για ένα επιτυχημένο επόμενο βήμα ενός νέου ανθρώπου, όποιο και αν είναι αυτό», τόνισε.

Η κ. Γείτονα εκτίμησε ότι με την εφαρμογή του IB επεκτίνονται οι επιλογές που έχει ένας μαθητής του δημοσίου σχολείου. «Η επέκταση των επιλογών προγραμμάτων σπουδών ή τύπων σχολείων σε μια χώρα, ενισχύει τον υγιή ανταγωνισμό μεταξύ τους και επομένως αναβαθμίζει και την ποιότητα», είπε.

Αναφορικά με τα κριτήρια επιλογής του ΙΒ από έναν μαθητή ή μία μαθήτρια, σημείωσε ότι, καθώς υπάρχουν χώρες και πανεπιστήμια στο εξωτερικό που έχουν τελικό κόστος συγκρίσιμο με αυτό ενός φοιτητή που θα σπουδάσει στην Ελλάδα αλλά σε άλλη πόλη από την πόλη διαμονής του, όσοι μαθητές ενδιαφέρονται αλλά ανησυχούν για το υψηλό κόστος σπουδών και διαμονής στο εξωτερικό, καλό είναι να αναζητήσουν πληροφορίες ώστε να έχουν πιο ολοκληρωμένη εικόνα πριν τελικά αποφασίσουν εάν θα ακολουθήσουν το IB ή το Γενικό Λύκειο.