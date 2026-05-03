Η Εθνική Λυρική Σκηνή, καθώς τα εισιτήρια για τις δώδεκα παραστάσεις της Κάρμεν έχουν εξαντληθεί, ανακοινώνει μία ακόμη παράσταση στις 31 Μαΐου 2026, στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο ΚΠΙΣΝ.

Στο πλαίσιο του θεματικού άξονα 2025/26, η ΕΛΣ παρουσιάζει για πρώτη φορά στην Ελλάδα την ιστορική αναπαράσταση της πρεμιέρας του 1875 στην Οπερά Κομίκ του Παρισιού, μέσα από μια εντυπωσιακή ανασύνθεση που ισορροπεί ανάμεσα στην ιστορική ακρίβεια και τη σύγχρονη σκηνική ματιά. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Ρομάν Ζιλμπέρ, με σκηνικά του Αντουάν Φονταίν και κοστούμια του Κριστιάν Λακρουά, αναδεικνύοντας τη διαχρονική δύναμη του έργου μέσα από μια ατμοσφαιρική και λεπτοδουλεμένη σκηνική προσέγγιση.

Στη Σεβίλλη του 1830, ο έρωτας της ελεύθερης και ατίθασης Κάρμεν με τον Δον Χοσέ εξελίσσεται σε μια σκοτεινή ιστορία πάθους και εμμονής. Εκείνος, παραδομένος στη γοητεία της, οδηγείται σε ηθική και προσωπική κατάρρευση, ενώ η παρουσία του ταυρομάχου Εσκαμίγιο εντείνει τη ζήλια του. Η σύγκρουση κορυφώνεται τραγικά όταν η Κάρμεν αρνείται να υποταχθεί και πληρώνει με τη ζωή της την επιλογή της για ελευθερία.

Ταυτότητα παράστασης

Κάρμεν

Ζωρζ Μπιζέ

3, 5, 7, 14, 17, 20, 24, 26, 28, 31 Μαΐου & 4 Ιουνίου 2026

Ώρα έναρξης: 19.00 (Κυριακή: 18.30)

Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος ΕΛΣ – Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Μουσική διεύθυνση: Κωνσταντίνος Τερζάκης

Σκηνοθεσία: Ρομάν Ζιλμπέρ

Σκηνικά: Αντουάν Φονταίν

Κοστούμια: Κριστιάν Λακρουά

Χορογραφία: Βενσάν Σαγέ

Φωτισμοί: Ερβέ Γκαρύ

Αναβίωση φωτισμών: Στεφάν Λε Μπελ

Διεύθυνση χορωδίας: Αγαθάγγελος Γεωργακάτος

Διεύθυνση παιδικής χορωδίας: Κωνσταντίνα Πιτσιάκου

Δον Χοσέ: Τσαρλς Καστρονόβο (30 Απρ. & 3, 5 Μαΐου) / Αντρέα Καρέ (2, 7, 14, 17, 20, 24, 26, 28, 31 Μαΐου & 4 Ιουν.)

Εσκαμίγιο: Διονύσης Σούρμπης (30 Απρ. & 3, 5, 31 Μαΐου) / Τάσος Αποστόλου (2, 17, 24, 26 Μαΐου & 4 Ιουν.) / Νίκος Κοτενίδης (7, 14, 20, 28 Μαΐου)

Θουνίγα: Γιάννης Σελητσανιώτης (30 Απρ. & 3, 5, 17, 24, 28, 31 Μαΐου) / Γιώργος Παπαδημητρίου (2, 7, 14, 20, 26 Απρ. & 4 Ιουν.)

Μοράλες: Γεώργιος Ιατρού (30 Απρ. & 3, 5, 17, 24, 28, 31 Μαΐου) / Σωτήρης Τριάντης (2, 7, 14, 20, 26 Μαΐου & 4 Ιουν.)

Κάρμεν: Γκαέλ Αρκέζ (30 Απρ. & 3, 5, 7, 14 Μαΐου) / Ανίτα Ρατσβελισβίλι (2, 17, 20, 24, 31 Μαΐου) / Μαρίνα Βιόττι (26, 28 Μαΐου & 4 Ιουν.)

Μικαέλα: Βασιλική Καραγιάννη (30 Απρ. & 3, 5, 17, 24, 26, 28, 31 Μαΐου) / Μαρία Μητσοπούλου (2, 7, 14, 20 Μαΐου & 4 Ιουν.)

Φρασκίτα: Χρύσα Μαλιαμάνη (30 Απρ. & 3, 5, 17, 24, 28, 31 Μαΐου) / Ματίνα Τσαρουχά (2, 7, 14, 20, 26 Μαΐου & 4 Ιουν.)

Μερθέδες: Χρυσάνθη Σπιτάδη (30 Απρ. & 3, 5, 14, 17, 28, 31 Μαΐου) / Διαμάντη Κριτσωτάκη (2, 7, 20, 24, 26 Μαΐου & 4 Ιουν.)

Ντανκάιρε: Χάρης Ανδριανός (30 Απρ. & 3, 5, 17, 24, 28, 31 Μαΐου) / Μάριος Σαραντίδης (2, 7, 14, 20, 26 Μαΐου & 4 Ιουν.)

Ρεμεντάδο: Γιάννης Καλύβας (30 Απρ. & 3, 5, 17, 24, 28, 31 Μαΐου) / Ανδρέας Καραούλης (2, 7, 14, 20, 26 Μαΐου & 4 Ιουν.)

Με την Ορχήστρα, τη Χορωδία και την Παιδική Χορωδία της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.

Προπώληση για την επιπλέον παράσταση της 31ης Μαΐου από τα Ταμεία της ΕΛΣ (2130885700 | καθημερινά 9.00-21.00) και την ticketservices.gr. Τιμές εισιτηρίων για την επιπλέον παράσταση: €15, €20, €35, €55, €60, €70, €90, €120 • Φοιτητικό, παιδικό: €15 • Περιορισμένης ορατότητας: €10