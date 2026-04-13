Σε πρόσφατη συνέντευξή του στο GQ, ο ηθοποιός Τομ Χόλαντ μίλησε με ενθουσιασμό για την ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν «Οδύσσεια», υπογραμμίζοντας τα εντυπωσιακά οπτικά, το δυνατό καστ και τη συγκινητική, διαχρονική ιστορία της, λίγο πριν από την πολυαναμενόμενη πρεμιέρα τον Ιούλιο. Στη νέα κινηματογραφική μεταφορά του ομηρικού έπους, ο Χόλαντ ενσαρκώνει τον Τηλέμαχο, γιο του Οδυσσέα, τον οποίο υποδύεται ο Ματ Ντέιμον.

Όπως παραδέχτηκε, η «Οδύσσεια» είναι η πρώτη ταινία εδώ και καιρό που τον άφησε ταυτόχρονα εντυπωσιασμένο και σχεδόν «συγκλονισμένο» από την εικόνα της — κάτι που αποτελεί και σήμα κατατεθέν των ταινιών του Νόλαν.

«Μπορώ να πω με σιγουριά ότι πρόκειται για ένα αριστούργημα — και το λέω βγάζοντας τον εαυτό μου απ’ έξω. Η ταινία του Κρις Νόλαν είναι εκπληκτική. Δεν μοιάζει με τίποτα απ’ όσα έχω δει μέχρι σήμερα», ανέφερε.

Ο Τομ Χόλαντ στον ρόλο του Τηλέμαχου στην «Οδύσσεια»

Συνέχισε λέγοντας πως το κοινό θα εντυπωσιαστεί ιδιαίτερα από τα σκηνικά και τις μεγάλες σκηνές δράσης: «Ακόμα κι εγώ, που ήμουν παρών στα γυρίσματα και συμμετείχα στην ταινία, έμεινα άφωνος από το μέγεθος και τη φιλοδοξία της παραγωγής, αλλά και από τον τρόπο με τον οποίο ο Νόλαν καταφέρνει να αφηγηθεί μια τόσο σύνθετη και συναισθηματική ιστορία μέσα σε ένα έντονο, σχεδόν “εκρηκτικό” κινηματογραφικό πλαίσιο. Είναι από τα έργα για τα οποία νιώθω τη μεγαλύτερη περηφάνια ως ηθοποιός και είμαι πραγματικά ευγνώμων που μου έδωσε αυτή την ευκαιρία».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στον συμπρωταγωνιστή του, Ματ Ντέιμον, λέγοντας πως ήταν «ακριβώς όπως θα ήθελε να είναι». Όπως εξήγησε, ο Ντέιμον λειτουργούσε ως σημείο αναφοράς στα γυρίσματα, διατηρώντας θετικό κλίμα και φερόμενος με καλοσύνη σε όλους, ενώ ο ίδιος ο Χόλαντ ένιωσε ότι κέρδισε πολλά απλώς παρακολουθώντας τον να δουλεύει.

«Ήταν πραγματικός ηγέτης. Η ταινία αυτή ήταν απαιτητική και κανείς δεν δούλεψε περισσότερο από τον Ματ», σημείωσε, προσθέτοντας πως κρατά για τον εαυτό του τις συμβουλές που του έδωσε.

Η ταινία ακολουθεί τον Οδυσσέα, βασιλιά της Ιθάκης, στο δύσκολο δεκαετές ταξίδι της επιστροφής του από τον Τρωικό Πόλεμο, γεμάτο κινδύνους και δοκιμασίες.

Στο καστ συμμετέχουν επίσης η Ζεντάγια ως Αθηνά, ο Ρόμπερτ Πάτινσον ως Αντίνοος και η Αν Χάθαγουεϊ ως Πηνελόπη, μαζί με μια σειρά γνωστών ηθοποιών.

Η «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν αναμένεται να κυκλοφορήσει στις αίθουσες στις 17 Ιουλίου.

