Αποτροπιασμό προκαλούν οι εικόνες που έρχονται στο φως από το διαμέρισμα ενός 30χρονου τραυματιοφορέα νοσοκομείου στη Βουδαπέστη, ο οποίος βρίσκεται αντιμέτωπος με σοβαρές κατηγορίες, καθώς οι Αρχές εντόπισαν στο σπίτι του ανθρώπινα μέλη και άλλα μακάβρια ευρήματα. Ο άνδρας φέρεται να παραδέχθηκε στους ανακριτές ότι συνέλεγε ανθρώπινα μέλη λόγω της εμμονής του με την ανθρώπινη ανατομία, ενώ ισχυρίστηκε πως σε ορισμένες περιπτώσεις τα μαγείρευε και τα κατανάλωνε.

Οι φωτογραφίες από το εσωτερικό του διαμερίσματός του αποκαλύπτουν μια σοκαριστική συλλογή από ανθρώπινα μέλη. Ανάμεσα στα ευρήματα βρέθηκαν στοίβες από οστά αποθηκευμένα μέσα σε μια βαλίτσα, καθώς και διατηρημένο ανθρώπινο δέρμα, τα οποία ο 30χρονος φέρεται να διατηρούσε ως «αναμνηστικά». Μέσα σε γυάλινη βιτρίνα είχε τοποθετήσει ένα ανθρώπινο κρανίο, το οποίο αποτελούσε ένα από τα «τρόπαιά» του.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, αστυνομικοί του Εθνικού Γραφείου Ερευνών εντόπισαν επίσης μια καρδιά διατηρημένη μέσα σε βάζο. Οι Αρχές εξετάζουν αν το συγκεκριμένο όργανο είναι ανθρώπινης ή ζωικής προέλευσης.

Μεταξύ των αντικειμένων που κατασχέθηκαν περιλαμβάνονται ακόμη αρκετά κρανία, ένα ολόκληρο κάτω άκρο ποδιού, ένα ανθρώπινο χέρι, ένας εγκέφαλος, καθώς και ένα ανακατασκευασμένο ανθρώπινο πρόσωπο, το οποίο είχε δημιουργηθεί από διατηρημένο δέρμα προσώπου.

Η αστυνομική έρευνα ξεκίνησε έπειτα από πληροφορία σύμφωνα με την οποία ο τραυματιοφορέας νοσοκομείου στη Βουδαπέστη αποθήκευε ανθρώπινα μέλη τόσο στον χώρο εργασίας του όσο και στο σπίτι του. Οι αρχές εκτιμούν ότι είχε αποκτήσει ανθρώπινα μέλη μέσω της εργασίας του, αλλά και ξεθάβοντας πτώματα από εγκαταλελειμμένα νεκροταφεία στη Σλοβακία και την Ουγγαρία.

Σύμφωνα με την έρευνα, ο άνδρας είχε ιδιαίτερο πάθος για την ανατομία και την παθολογία και μιλούσε ανοιχτά για τις επιθυμίες του στο στενό οικογενειακό και φιλικό του περιβάλλον.

Βίντεο από τη σύλληψή του στις 17 Ιουνίου δείχνει τον 30χρονο να απομακρύνεται από το σπίτι του με χειροπέδες. Αυτή τη στιγμή κρατείται ως ύποπτος για παράνομη χρήση ανθρώπινων λειψάνων.

Κατά την ανάκρισή του, παραδέχθηκε ότι συνέλεγε ανθρώπινα μέλη και δήλωσε στους ερευνητές ότι είχε ιδιαίτερη εμμονή με την ανθρώπινη ανατομία. Παράλληλα, ανέφερε στους αστυνομικούς ότι αισθανόταν ιδιαίτερη έλξη προς τα ανθρώπινα μέλη, από τα οποία είχε παρασκευάσει φαγητό με διάφορους τρόπους και τα είχε καταναλώσει.

Οι ερευνητές καλούνται πλέον να εξακριβώσουν την ακριβή προέλευση των ανθρώπινων μελών που εντοπίστηκαν στην κατοχή του. Εφόσον διαπιστωθεί από πού προέρχονται, είναι πιθανό να διευρυνθεί το κατηγορητήριο που αντιμετωπίζει ο 30χρονος.

Παράλληλα, οι αστυνομικοί κατέσχεσαν από το διαμέρισμά του ηλεκτρονικούς υπολογιστές, φορητούς υπολογιστές, τάμπλετ και κινητά τηλέφωνα, τα οποία εκτιμάται ότι θα συμβάλουν στην εξέλιξη της έρευνας.

Σε ανακοίνωσή της που δόθηκε στη δημοσιότητα την Τρίτη, η αστυνομία ανέφερε: «Το Τμήμα Προστασίας της Ζωής του Εθνικού Γραφείου Ερευνών ξεκίνησε έρευνα αφού έλαβε πληροφορίες ότι εργαζόμενος στη μεταφορά ασθενών σε νοσοκομείο της Βουδαπέστης αποθήκευε ανθρώπινα μέλη τόσο στον χώρο εργασίας του όσο και στο σπίτι του».