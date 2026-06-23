Ανθρώπινα οστά, μια ολόκληρη κνήμη, το πίσω μέρος ενός χεριού, κρανία καθώς και ένα διατηρημένο ανθρώπινο πρόσωπο εντόπισαν οι αρχές σε διαμέρισμα στη Βουδαπέστη, στο πλαίσιο έρευνας για μια πρωτοφανή υπόθεση κανιβαλισμού στην Ουγγαρία.

Η τοπική αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη ενός 30χρονου άνδρα, ο οποίος εργαζόταν ως αχθοφόρος σε νοσοκομείο και κατηγορείται για τη συλλογή και αποθήκευση μελών σώματος με σκοπό την προσωπική κατανάλωση.

Ο ύποπτος, του οποίου τα καθήκοντα περιλάμβαναν τη μεταφορά ασθενών, φέρεται να αποκάλυψε στους ανακριτές τις προθέσεις του και τον τρόπο δράσης του.

«Με έλκυαν μέλη ανθρώπινου σώματος και είχα ήδη μαγειρέψει και καταναλώσει ορισμένα από αυτά», δήλωσε ο ίδιος κατά τη διάρκεια της ανάκρισης, παραδεχόμενος τις πράξεις του.

Η κλοπή από το νοσοκομείο και η σύληση τάφων

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, ο 30χρονος δεν περιοριζόταν μόνο στα λείψανα που μπορούσε να αποσπάσει από τον χώρο εργασίας του, αλλά είχε επεκτείνει τη δράση του και σε άλλες τοποθεσίες.

Η συλλογή των μακάβριων ευρημάτων γινόταν κατά τη διάρκεια της βάρδιάς του στο νοσοκομείο, ενώ παράλληλα προέβαινε σε εκταφές νεκρών από κοιμητήρια τόσο στην επικράτεια της Ουγγαρίας όσο και στη γειτονική Σλοβακία.

Ο άνδρας είχε μιλήσει ανοιχτά με την οικογένεια και τους φίλους του για τη συγκεκριμένη έλξη, ενώ είχε αποτυπώσει το περιεχόμενο του διαμερίσματός του σε φωτογραφίες, οι οποίες εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν από τις αρχές.

Η σύλληψη και το κατηγορητήριο της εισαγγελίας

Η αντίστροφη μέτρηση για τον εντοπισμό του ξεκίνησε στα μέσα του μήνα, όταν οι αρχές αξιοποίησαν τις σχετικές πληροφορίες για τη δραστηριότητά του.

Ο ύποπτος συνελήφθη αρχικά στις 17 Ιουνίου και πλέον βρίσκεται υπό δικαστική επιτήρηση, ενώ οι έρευνες στο περιβάλλον του συνεχίζονται.

Η εισαγγελία τον ερευνά ως ύποπτο για διατάραξη της ειρήνης των νεκρών, ενώ εξετάζονται όλες οι παράμετροι της υπόθεσης για να διαπιστωθεί το πλήρες εύρος των αδικημάτων του.