Ένας άγνωστος άνδρας αφαίρεσε έναν αυτόματο πωλητή από τον επαγγελματικό χώρο που διατηρούν οι Σάκης Κατσούλης και Μαριαλένα Ρουμελιώτη, γεγονός που οδήγησε στην καταγγελία για κλοπή μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Το περιστατικό σημειώθηκε σε αποθήκη όπου το ζευγάρι πραγματοποιεί τεχνικές εργασίες και ανακατασκευές στα μηχανήματα της επιχείρησής του, προτού αυτά μεταφερθούν για τοποθέτηση.

Το χρονικό της αρπαγής και η μέθοδος του δράστη

Ο επιχειρηματίας χρησιμοποίησε τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram προκειμένου να ενημερώσει τους ακολούθους του για το συμβάν, περιγράφοντας αναλυτικά τι ακριβώς συνέβη στον χώρο εργασίας τους.

«Χθες μέσα στη μέρα πληροφορηθήκαμε ότι πέσαμε θύματα κλοπής. Έχουμε μια αποθήκη που πηγαινούμε τους αυτόματους πωλητές, τους αλλάζουμε χρώμα, βάζουμε αυτοκόλλητα, τους ρυθμίζουμε, βάζουμε τις οθόνες, τα τάμπλετ και γενικά όλη αυτή τη διαδικασία για να είναι έτοιμα να τοποθετηθούν στα νέα σημεία», δήλωσε αρχικά ο Σάκης Κατσούλης στο σχετικό βίντεο.

Ο ίδιος συνέχισε αναφέροντας τις ακριβείς συνθήκες της κλοπής και απευθύνοντας έκκληση για τον εντοπισμό του ατόμου:

«Την Κυριακή, γύρω στις 18:30 το απόγευμα, ένας κύριος, τον οποίο θα δείξω σε επόμενο story μέσα από φωτογραφίες και βίντεο, μας έκλεψε ένα ολόκληρο μηχάνημα, το οποίο είναι αρκετά μεγάλης αξίας».