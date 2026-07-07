Σε κόκκινο συναγερμό για καύσωνα κηρύχθηκαν τμήματα τριών περιφερειών της ανατολικής Ισπανίας από την ισπανική μετεωρολογική υπηρεσία Aemet. Οι μέγιστες θερμοκρασίες θα μπορούσαν να φτάσουν μεταξύ 40 και 42 βαθμών Κελσίου, ενώ ο νέος αυτός καύσωνας αναμένεται να συνεχιστεί ως την Πέμπτη.

Ο κόκκινος συναγερμός, ο οποίος αφορά τμήμα της Καταλονίας, της περιφέρειας της Βαλένθιας και αυτής της Σαραγόσα, σηματοδοτεί «εξαιρετικό κίνδυνο» με πιθανές «πολύ σοβαρές επιπτώσεις» στα αγαθά και στον πληθυσμό.

Ο τωρινός καύσωνας είναι ο δεύτερος του καλοκαιριού ύστερα από τον Ιούνιο που αποδείχθηκε ο δεύτερος πιο ζεστός από τότε που άρχισαν να τηρούνται μετρήσεις «με μέση θερμοκρασία υψηλότερη κατά 3,2 βαθμούς Κελσίου σε σύγκριση με τη φυσιολογική και η οποία έχει ξεπεραστεί μόνον από αυτή του 2025», υπενθύμισε η Aemet.

Η Ισπανία, χώρα στην πρώτη γραμμή της κλιματικής αλλαγής στην Ευρώπη, είναι συνηθισμένη στις υψηλές θερμοκρασίες, αλλά εδώ και κάποια χρόνια βρίσκεται αντιμέτωπη με περισσότερα και εντονότερα κύματα καύσωνα, με πολύ μικρή ανάπαυλα στη διάρκεια όλου του καλοκαιριού. Επίσης το περσινό καλοκαίρι αντιμετώπισε τις χειρότερες πυρκαγιές στην πρόσφατη ιστορία της, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Ιδανικό συνδυασμό για την εκδήλωση πυρκαγιών σε δάση ή θαμνώδεις εκτάσεις αποτελούν η αύξηση των κυμάτων καύσωνα και η μείωση των βροχοπτώσεων κατά τόπους, οι οποίες ξεσπούν πιο εύκολα όταν η βλάστηση και το έδαφος είναι ξερά.