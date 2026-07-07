Η ηγέτις της γαλλικής ακροδεξιάς Μαρίν Λε Πεν καταδικάσθηκε σε δεύτερο βαθμό σε ποινή στέρησης του δικαιώματος του εκλέγεσθαι 45 μηνών, εκ των οποίων 30 μήνες με αναστολή, πράγμα που της επιτρέπει να θέσει υποψηφιότητα στις προεδρικές εκλογές. Ωστόσο, η υποψηφιότητά της παραμένει αβέβαιη εξαιτίας της καταδίκης της σε ποινή φυλάκισης ενός έτους με ηλεκτρονική επιτήρηση (ηλεκτρονικό βραχιολάκι).

Η Μαρίν Λε Πεν έχει την δυνατότητα να θέσει υποψηφιότητα για τις προεδρικές εκλογές του Απριλίου 2027 διότι έχει ήδη εκτίσει το μεγαλύτερο μέρος της 15μηνης ποινής στέρησης του δικαώματος του εκλέγεσθαι από την ανακοίνωση της πρωτόδικης απόφασης πέρυσι.

Ωστόσο, η Μαρίν Λε Λεπέν είχε θέσει ως όρο για την υποψηφιότητά της την απουσία καταδικαστικής απόφασης για ηλεκτρονική επιτήρηση. «Οταν είσαι υποψήφιος στις προεδρικές εκλογές, πρέπει να έχεις πλήρη ελευθερία κινήσεων και αυτό δεν ισχύει όταν φοράς ηλεκτρονικό βραχιολάκι», είχε δηλώσει στο δίκτυο LCI.

Η Μαρίν Λε Πεν θα εμφανισθεί στις 20.00 τοπική ώρα στο δίκτυο TF1 για να ανακοινώσει επισήμως την απόφασή της για την υποψηφιότητά της.

Το Εφετείο του Παρισιού διευκρινίζει στο προοίμιο της ετυμηγορίας του ότι οι ποινές στέρησης του δικαιώματος του εκλέγεσθαι σταθμίστηκαν με βάση την «ελευθερία των υποψηφιοτήτων» και την «ελεύθερη επιλογή των ψηφοφόρων», που συνιστούν απαραίτητους όρους για την «έκφραση της δημοκρατικής βούλησης».

Ως κύρια ποινή, το Εφετείο του Παρισιού καταδίκασε την Μαρίν Λε Πεν σε τρία χρόνια φυλάκισης, εκ των οποίων τα δύο με αναστολή και διέταξε το ένα έτος της έκτισης της ποινής να εκτελεστεί με ηλεκτρονική επιτήρηση (ηλεκτρονικό βραχιολάκι).

Η επικεφαλής του Εθνικού Συναγερμού (RN) κρίθηκε ένοχη για υπεξαίρεση ευρωπαϊκών πόρων κατά την άσκηση της ιδιότητάς της ως ευρωβουλευτή, καθώς και για συνέργεια σε υπεξαίρεση δημοσίων πόρων υπό την ιδιότητά της ως προέδρου του κόμματος.

Επιπλέον, υποχρεούται να καταβάλει χρηματικό πρόστιμο ύψους 100.000 ευρώ.