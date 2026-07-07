Ένας 25χρονος επιχείρησε να ξεφορτωθεί μεγάλη ποσότητα κοκαΐνης μόλις αντιλήφθηκε ότι επίκειται αστυνομικός έλεγχος από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος (ΟΠΚΕ) στη Ρόδο.

Η υπόθεση οδήγησε στην κατάσχεση συνολικά 217 γραμμαρίων κοκαΐνης, περίπου 60 γραμμαρίων κάνναβης, καθώς και του ποσού των 2.040 ευρώ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, το απόγευμα της Κυριακής 5 Ιουλίου, ο 25χρονος κινούνταν με δίκυκλη μοτοσικλέτα χωρίς πινακίδα κυκλοφορίας. Μόλις αντιλήφθηκε τον επικείμενο έλεγχο από τους περιπολούντες, πέταξε στο οδόστρωμα συσκευασία που περιείχε 214 γραμμάρια κοκαΐνης και ανέπτυξε ταχύτητα, καταφέρνοντας να διαφύγει.

Οι αστυνομικοί συνέλεξαν την ποσότητα και ύστερα από επισταμένη έρευνα, κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τα στοιχεία του 25χρονου. Ακολούθησε έρευνα στην κατοικία του, όπου εντοπίστηκε η 48χρονη σύνοικός του η οποία και συνελήφθη. Κατά την έρευνα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ακόμη 2,6 γραμμάρια κοκαΐνης, 59,4 γραμμάρια κάνναβης, το ποσό των 2.040 ευρώ, μία ζυγαριά ακριβείας και ποσότητα σόδας, η οποία, σύμφωνα με την αστυνομία, χρησιμοποιείται για τη νόθευση της κοκαΐνης.

Σε βάρος της 48χρονης σχηματίστηκε δικογραφία για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου, ενώ οι έρευνες των αστυνομικών συνεχίζονται για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του 25χρονου.