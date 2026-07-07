Δραματική είναι η τροπή που παίρνει η υπόθεση της φερόμενης κακοποίησης δύο ανήλικων δίδυμων αδελφών, ενός αγοριού κι ενός κοριτσιού, στη Ρόδο. Η 55χρονη κατηγορούμενη η οποία έχει ήδη παραπεμφθεί να δικαστεί σε βαθμό πλημμελήματος ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ρόδου στις 29 Ιουλίου 2026, μετά από αναβολή που είχε δοθεί, καλείται πλέον να αντιμετωπίσει και το ενδεχόμενο μιας δεύτερης, πολύ βαρύτερης δίκης.

Στο Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Ρόδου εισήχθη ειδικότερα εισαγγελική πρόταση με την οποία ζητείται η παραπομπή της στο ακροατήριο του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου της περιφέρειας του Εφετείου Δωδεκανήσου, προκειμένου να δικαστεί για κακουργηματικές πράξεις σε βάρος των δύο παιδιών.

Η υπόθεση, η οποία ξεκίνησε από κοινωνική έρευνα για ενδοοικογενειακή βία, έχει εξελιχθεί σε μία από τις πλέον σοβαρές δικογραφίες που έχουν απασχολήσει τα τελευταία χρόνια τις δικαστικές αρχές του νησιού.

Η εισαγγελική πρόταση και τα κακουργήματα που αποδίδονται

Η Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου, αξιολογώντας το σύνολο του αποδεικτικού υλικού, κρίνει ότι προέκυψαν σοβαρές ενδείξεις ενοχής, ικανές να στηρίξουν δημόσια στο ακροατήριο κατηγορία για τρία κακουργήματα.

Πρόκειται, πρώτον, για την πράξη του βιασμού κατά συναυτουργία με άγνωστο δράστη σε βάρος ανηλίκων κατά συρροή, άπαξ τελεσθείσα κατ’ ορθό νομικό χαρακτηρισμό και όχι κατ’ εξακολούθηση όπως αρχικά είχε αποδοθεί. Δεύτερον, για την κατάχρηση ανηλίκων που δεν συμπλήρωσαν το δέκατο τέταρτο έτος της ηλικίας τους, με την επιβαρυντική περίσταση της τέλεσης της πράξης από δράστη που διατηρεί φιλικές σχέσεις με τους οικείους των ανηλίκων, κατά συρροή. Και τρίτον, για την πορνογραφία ανηλίκων, υπό τις ειδικότερες μορφές της παραγωγής και κατοχής υλικού μέσω πληροφοριακών συστημάτων, με την άσκηση βίας και απειλής βίας σε βάρος ανηλίκων που δεν είχαν συμπληρώσει το δωδέκατο έτος της ηλικίας τους, από πρόσωπο στο οποίο είχαν εμπιστευθεί τα παιδιά για επίβλεψη ή φύλαξη έστω και προσωρινά.

Ως προς την τέταρτη πράξη για την οποία είχε ασκηθεί ποινική δίωξη, εκείνη της τέλεσης γενετήσιων πράξεων με ανηλίκους που δεν συμπλήρωσαν το δωδέκατο έτος της ηλικίας τους, η εισαγγελική πρόταση σημειώνει ότι δεν θα πρέπει να εκδοθεί απαλλακτική διάταξη από το Συμβούλιο, λόγω του ενδεχομένου αναβίωσης της σχετικής κατηγορίας επί φαινομενικής συρροής, η οποία εν προκειμένω πληρούται αλλά απωθείται με βάση την αρχή της επικουρικότητας.

Κατά το κατηγορητήριο, οι πράξεις φέρονται τελεσθείσες στη Ρόδο, σε μη επακριβώς προσδιορισθείσες ημερομηνίες, κατά το χρονικό διάστημα από τον Ιούνιο του 2017 έως τις 30 Ιουνίου 2022, οπότε και η υπόθεση τέθηκε υπόψη των αρμόδιων αρχών. Η κατηγορούμενη φέρεται, από κοινού με άνδρα αγνώστων στοιχείων, να αφαίρεσε τα ρούχα των δύο ανηλίκων, να προέβαλε σε τηλεόραση οπτικό υλικό γυμνών ενηλίκων με άσεμνο περιεχόμενο και, ασκώντας σωματική βία και απειλές προκειμένου να κάμψει την αντίστασή τους, να τα εξανάγκασε σε γενετήσιες πράξεις με τον άγνωστο άνδρα και με την ίδια.

Επιπλέον, σύμφωνα πάντα με την πρόταση, φέρεται να ακινητοποιούσε τα παιδιά ώστε να μην μπορούν να διαφύγουν, ενώ ο άγνωστος συνεργός προέβαινε σε ασελγείς πράξεις σε βάρος τους.

Ως προς την κατηγορία της πορνογραφίας ανηλίκων, η εισαγγελική πρόταση αναφέρει ότι η κατηγορούμενη, κατά τη διάρκεια των ανωτέρω περιγραφόμενων πράξεων, φέρεται να βιντεοσκόπησε και να φωτογράφισε τα ανήλικα με τη συσκευή κινητού τηλεφώνου που είχε στη διάθεσή της, δημιουργώντας ψηφιακά αρχεία τα οποία κατείχε τουλάχιστον για σύντομο χρονικό διάστημα μετά τη δημιουργία τους.

Σε βάρος της κατηγορουμένης έχουν ήδη επιβληθεί, με διάταξη του Α’ Τακτικού Ανακριτή Πλημμελειοδικών Ρόδου, μέτρα δικονομικού καταναγκασμού και συγκεκριμένα οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, της άπαξ αυτοπρόσωπης εμφάνισής της εντός του πρώτου πενθημέρου εκάστου μηνός στο Αστυνομικό Τμήμα του τόπου κατοικίας της, καθώς και της απαγόρευσης επικοινωνίας με οποιονδήποτε τρόπο και προσέγγισης των δύο ανηλίκων σε απόσταση μικρότερη των 200 μέτρων.

Η εκκρεμής δίκη στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Παράλληλα με τη διαδικασία ενώπιον του Συμβουλίου, η 55χρονη αναμένεται να καθίσει στο εδώλιο του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ρόδου στις 29 Ιουλίου 2026, μετά την αναβολή που είχε δοθεί, για το πλημμεληματικό σκέλος της υπόθεσης. Εκεί κατηγορείται για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας των δίδυμων παιδιών, για γενετήσιες πράξεις ενώπιον ανηλίκου που δεν συμπλήρωσε το δέκατο τέταρτο έτος της ηλικίας του από κοινού με άγνωστο δράστη κατ’ εξακολούθηση και για κατάχρηση ανηλίκου με την προβολή και απεικόνιση πράξεων γενετήσιου χαρακτήρα σε ανηλίκους τους οποίους της είχαν εμπιστευθεί για φύλαξη ή επίβλεψη, κατά συρροή. Στο πλαίσιο αυτής της δικογραφίας της αποδίδεται ότι, κατά το διάστημα από τον Απρίλιο του 2019 έως την 1η Ιουλίου 2022, προσέβαλε βάναυσα την τιμή των δύο ανηλίκων που δεν είχαν συμπληρώσει το δωδέκατο έτος της ηλικίας τους.

Μεταξύ άλλων, φέρεται, ενώ βρισκόταν σε παραλία της Ρόδου με τα δύο αδέλφια, να τοποθέτησε στο εσωτερικό του μαγιό που φορούσε το καθένα καυτές πέτρες και άμμο, ενώ κατά τις επισκέψεις των παιδιών στην οικία όπου διέμενε φέρεται να τους αφαιρούσε τα ρούχα και να τα προέτρεπε να χορεύουν γυμνά ενώπιόν της. Της αποδίδεται ακόμη ότι εξώθησε ανήλικο να παρίσταται σε γενετήσιες πράξεις χωρίς να συμμετέχει σε αυτές, καθώς και ότι έβαλε τα δύο παιδιά να παρακολουθήσουν βίντεο με πορνογραφικό περιεχόμενο.

Το παρασκήνιο και τα ευρήματα της έρευνας

Η έρευνα για την υπόθεση δεν κινήθηκε αρχικώς με υπόνοιες για σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών, αλλά για σωματικές βλάβες λόγω ενδοοικογενειακής βίας, που φέρονται να προέκυψαν στο πλαίσιο κοινωνικής έρευνας στην οποία συνέδραμε και εκπαιδευτικός τους. Σύμφωνα με πληροφορίες της «δημοκρατικής», η 55χρονη παρουσιάστηκε στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ρόδου στις 29 Ιουλίου 2022, οπότε και κατασχέθηκε το κινητό της τηλέφωνο προκειμένου να εξεταστεί από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για τυχόν ύπαρξη πορνογραφικού υλικού με τα ανήλικα παιδιά. Από τον έλεγχο εκείνο δεν προέκυψε υλικό πορνογραφίας ανηλίκων. Στη δικογραφία έχει ενσωματωθεί προκαταρκτική ψυχολογική πραγματογνωμοσύνη των δύο ανηλίκων, που διενεργήθηκε από ψυχολόγο την οποία διόρισε η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ρόδου.

Η πραγματογνώμων αναφέρεται στις συνθήκες διαβίωσης των δύο παιδιών και σε περιστατικά κακοποίησής τους, όπως αυτά της περιγράφηκαν από τα ίδια, ενώ κάνει αναλυτική μνεία και σε περιγραφές σεξουαλικής κακοποίησής τους από την καταγγελλόμενη κι έναν άγνωστο άνδρα.

Η ίδια έκρινε ότι τα παιδιά εκμυστηρεύτηκαν όσα υπέστησαν στις δασκάλες τους, διότι ένιωσαν ασφάλεια και πρότεινε μεταξύ άλλων την προστασία τους σε πρακτικό και ψυχολογικό επίπεδο. Σε έκθεση κοινωνικής έρευνας γίνεται επίσης αναφορά σε ανάλογες διηγήσεις των παιδιών προς εκπαιδευτικό. Ωστόσο, σε δύο καταθέσεις που έδωσαν τα ανήλικα στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ρόδου παρουσία παιδοψυχολόγου, δεν επιβεβαίωσαν όσα είχαν εκμυστηρευτεί στις δασκάλες τους και δεν περιέγραψαν περιπτώσεις σεξουαλικής τους κακοποίησης. Το αγόρι υποστήριξε ότι η 55χρονη έβαλε ζεστές πέτρες στο μαγιό του ίδιου και της αδελφής του, ότι μία φορά τους έβγαλε τα ρούχα και χόρευαν στο σπίτι και ότι έβλεπαν στο διαδίκτυο γυμνούς άνδρες, ενώ το κορίτσι ανέφερε ότι η κατηγορούμενη το είχε αγγίξει στα απόκρυφα σημεία του σώματός του, ότι με μουσική από την τηλεόραση τους έβαλε να χορέψουν γυμνοί και ότι ένας τρίτος άνδρας, τον οποίο τα παιδιά δεν γνωρίζουν, ασέλγησε εις βάρος τους.

Τα ανήλικα δίδυμα αδέλφια εξετάστηκαν από ιατρούς του γαστρεντερολογικού τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου και από τον ιατροδικαστή, χωρίς να διαπιστωθεί κάτι που θα μπορούσε να οδηγήσει σε συμπέρασμα περί σεξουαλικής τους κακοποίησης.