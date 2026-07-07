Φωτιά εκδηλώθηκε στη μηχανή αυτοκινήτου στον Δενδροπόταμο Θεσσαλονίκης, όταν ο 40χρονος οδηγός του επιχείρησε να αποφύγει αστυνομικό έλεγχο, αναπτύσσοντας ταχύτητα και πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς.

Το περιστατικό αυτό ήταν μία από τις τρεις υποθέσεις κατοχής ναρκωτικών που καταγράφηκαν το τελευταίο 24ωρο, στο πλαίσιο εντατικών ελέγχων της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης σε περιοχές της εδαφικής της αρμοδιότητας.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, χθες το απόγευμα, αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. εντόπισαν το όχημα που οδηγούσε ο 40χρονος (υπήκοος Αρμενίας), στην περιοχή του Δενδροποτάμου. Ο οδηγός, στην προσπάθειά του να αποφύγει τον έλεγχο, επιτάχυνε και κινήθηκε με επικίνδυνους ελιγμούς, με αποτέλεσμα να ακινητοποιηθεί το αυτοκίνητο και να ξεσπάσει φωτιά στη μηχανή. Ο οδηγός αρνείτο να εξέλθει από το όχημα και χρειάστηκε η συνδρομή επιπλέον αστυνομικών για τον απεγκλωβισμό του. Κατά τη σύλληψή του αντιστάθηκε, ενώ στο σημείο βρέθηκαν δύο συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, τις οποίες φέρεται να είχε απορρίψει νωρίτερα.

Η φωτιά κατασβέστηκε από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, που κλήθηκε για συνδρομή. Από την αστυνομική έρευνα που ακολούθησε διαπιστώθηκε ότι ο 40χρονος δεν διέθετε άδεια ικανότητας οδήγησης, ενώ του επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 7.325 ευρώ για παραβάσεις του ΚΟΚ. Όταν μεταφέρθηκε σε αστυνομικό τμήμα, ο ίδιος φαίνεται πως ένιωσε αδιαθεσία και διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, όπου νοσηλεύεται.

Νωρίτερα, στην ίδια περιοχή, αστυνομικοί του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας συνέλαβαν, σε άλλη περίπτωση, 49χρονο, καθώς, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., λίγο πριν από επικείμενο έλεγχο σε όχημα όπου επέβαινε ως συνοδηγός, επιχείρησε να καταπιεί αυτοσχέδια νάιλον συσκευασία με μικροποσότητα κοκαΐνης. Και σε αυτή την περίπτωση, ο συλληφθείς φέρεται να αντιστάθηκε κατά τη σύλληψή του.

Επιπλέον, μία τρίτη σύλληψη έγινε στην περιοχή της Χαριλάου, στο πλαίσιο περιπολίας πληρώματος της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης, όταν 16χρονος επιχείρησε να αποφύγει αστυνομικό έλεγχο και, κατά την απομάκρυνσή του, πέταξε συσκευασία με κάνναβη και μεταλλικό τρίφτη με υπολείμματα ακατέργαστης κάνναβης.

Οι δικογραφίες σχηματίστηκαν από τα Τμήματα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αμπελοκήπων – Μενεμένης και Χαριλάου – Αναλήψεως, ενώ οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στον αρμόδιο εισαγγελέα.