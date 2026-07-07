Ο Μπράντλεϊ Μπελόμ τραυματίστηκε σοβαρά έπειτα από σύγκρουση με πούλμαν κατά τη διάρκεια διακοπών στη Ζάκυνθο. Νοσηλεύεται στη ΜΕΘ νοσοκομείου της Αττικής, ενώ η οικογένειά του απευθύνει έκκληση για οικονομική βοήθεια.

Οικογένεια και φίλοι του 20χρονου Βρετανού Μπράντλεϊ Μπελόμ απευθύνουν επείγουσα έκκληση για βοήθεια, καθώς ο νεαρός δίνει μάχη για τη ζωή του μετά από σοβαρό τροχαίο με τετράτροχη μοτοσικλέτα (ATV) στη Ζάκυνθο. Ο νεαρός, που κατάγεται από το Σάλφορντ της Αγγλίας, υπέστη σοβαρότατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις ύστερα από σύγκρουση με πούλμαν την Παρασκευή 3 Ιουλίου, κατά τη διάρκεια διακοπών με φίλους στο ελληνικό νησί.

Το σοβαρό τροχαίο κατά τη διάρκεια των διακοπών

Σύμφωνα με την οικογένειά του, ο Μπράντλεϊ είχε ταξιδέψει στη Ζάκυνθο την Πέμπτη 2 Ιουλίου μαζί με παρέα φίλων. Η παρέα είχε νοικιάσει ATV για να περιηγηθεί στο νησί, όταν σημειώθηκε το σοβαρό δυστύχημα. Ο 20χρονος κινούνταν μαζί με έναν ακόμη φίλο του, ο οποίος επίσης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μετά το τροχαίο.

Ο νεαρός, τον οποίο οι συγγενείς και οι φίλοι του περιγράφουν ως ιδιαίτερα αγαπητό σε όλους, νοσηλεύεται πλέον σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας νοσοκομείου της Αττικής, όπου μεταφέρθηκε από τη Ζάκυνθο λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του και παραμένει σε κώμα.

«Οι γιατροί προσπάθησαν να τον ξυπνήσουν, αλλά υπέστη δύο κρίσεις»

Μιλώντας στη Manchester Evening News, η μητέρα του, Λιάν Ράμπετς, περιέγραψε τις δραματικές στιγμές που ακολούθησαν το δυστύχημα.

«Έφυγε για διακοπές την Πέμπτη και όλα ήταν μια χαρά. Μίλησα μαζί του όταν έφτασε, αλλά το απόγευμα της Παρασκευής δέχθηκα τηλεφώνημα ότι είχε γίνει τροχαίο. Αναρωτιόμουν τι ακριβώς είχε συμβεί. Επικοινώνησα με το νοσοκομείο της Ζακύνθου, όμως δεν μπορούσαν να μου δώσουν πολλές πληροφορίες. Αργότερα το ίδιο βράδυ ενημερώθηκα ότι μεταφερόταν στην Αθήνα λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του», ανέφερε.

Όπως είπε, ο γιος της υπέστη σοβαρό τραύμα στο κεφάλι και μεταφέρθηκε στην Αττική ώστε να λάβει εξειδικευμένη φροντίδα. Η ίδια ταξίδεψε στην Ελλάδα την Κυριακή και βρίσκεται καθημερινά στο πλευρό του, ωστόσο η οικογένεια μπορεί να τον επισκέπτεται μόνο για μισή ώρα κάθε φορά.

Η μητέρα του αποκάλυψε ακόμη ότι οι γιατροί επιχείρησαν να τον βγάλουν από το κώμα, χωρίς όμως αποτέλεσμα. «Χθες προσπάθησαν να τον επαναφέρουν αλλά δεν ανταποκρίθηκε. Σήμερα προσπάθησαν ξανά και υπέστη δύο κρίσεις. Δεν γνωρίζουν αν υπάρχει αιμορραγία στον εγκέφαλο και πρέπει να υποβληθεί σε μαγνητική τομογραφία για να διαπιστωθεί τι ακριβώς έχει συμβεί και ποια είναι η έκταση της εγκεφαλικής βλάβης. Αυτή τη στιγμή δεν ανταποκρίνεται καθόλου», δήλωσε.

Αναζητούν στοιχεία για την ταξιδιωτική ασφάλιση

Η Λιάν Ράμπετς ανέφερε επίσης ότι η οικογένεια πιστεύει πως ο Μπράντλεϊ είχε συνάψει ταξιδιωτική ασφάλιση πριν από το ταξίδι, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχουν καταφέρει να επιβεβαιώσουν τα σχετικά στοιχεία, καθώς δεν έχουν πρόσβαση στο κινητό του τηλέφωνο. Παράλληλα, έχουν έρθει σε επικοινωνία με τη βρετανική πρεσβεία ζητώντας υποστήριξη.

Όπως εξήγησε, οι πληροφορίες που έχουν μέχρι στιγμής αναφέρουν ότι ο γιος της οδηγούσε το ATV μαζί με τους φίλους του, όταν σε μία στροφή συγκρούστηκε με πούλμαν. «Δεν γνωρίζαμε πόσο σοβαρή ήταν η κατάσταση μέχρι να φτάσουμε εδώ», είπε χαρακτηριστικά.

Ο φίλος με τον οποίο μοιραζόταν το δωμάτιο παρέμεινε στο πλευρό του στο νοσοκομείο της Ζακύνθου και τον ακολούθησε και στην Αθήνα μετά τη διακομιδή του, χωρίς όμως να μπορεί να παραμείνει μαζί του.

Έκκληση για οικονομική βοήθεια

Όπως αναφέρει η dailypost.co.uk την ίδια ώρα, φίλοι του 20χρονου και μέλη της τοπικής κοινωνίας έχουν ξεκινήσει εκστρατεία οικονομικής ενίσχυσης μέσω των κοινωνικών δικτύων, ενώ διοργανώνονται και φιλανθρωπικές δράσεις με στόχο να συγκεντρωθούν χρήματα για την κάλυψη των νοσοκομειακών εξόδων μέχρι να ξεκαθαρίσει η κατάσταση με την ασφαλιστική κάλυψη.

Ο θείος του, Άνταμ, δήλωσε πως προς το παρόν η οικογένεια ζει μέσα στην αβεβαιότητα. «Λόγω του σοβαρού τραύματος στο κεφάλι δεν γνωρίζουμε ούτε πότε θα μπορέσει να επιστρέψει στο σπίτι ούτε ποια θα είναι η εξέλιξη. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, παρά μόνο να περιμένουμε τα αποτελέσματα της μαγνητικής τομογραφίας και να φροντίσουμε ώστε να καλύπτονται όλα τα έξοδα, γιατί αν η ασφάλιση δεν ισχύει, το κόστος θα είναι τεράστιο.

Το μόνο που μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή είναι ο Μπράντλεϊ, να γίνει καλά και κάποια στιγμή να επιστρέψει στην πατρίδα του. Η τοπική κοινωνία και οι φίλοι του έχουν σταθεί δίπλα μας με συγκινητικό τρόπο. Είναι ένα αξιαγάπητο παιδί που πήγε διακοπές με τους φίλους του για να περάσει όμορφα. Είναι εργατικός νέος και δυστυχώς, όταν είσαι νέος, πολλές φορές κάνεις λανθασμένες επιλογές.

Αυτή τη στιγμή υπάρχουν μόνο ερωτήματα και καμία απάντηση. Επιπλέον, εδώ αντιμετωπίζουμε και μεγάλο γλωσσικό εμπόδιο. Ο Μπράντλεϊ νοσηλεύεται στη ΜΕΘ και για να τον δούμε για μόλις μισή ώρα πρέπει να φοράμε πλήρη προστατευτικό εξοπλισμό. Νιώθουμε σαν να βρισκόμαστε σε έναν εντελώς άγνωστο κόσμο», ανέφερε.