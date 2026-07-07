Οι μετοχές της Samsung καταρρέουν, σύμφωνα με δημοσιεύματα από το εξωτερικό, παρά το γεγονός ότι η εταιρεία ανακοίνωσε ρεκόρ λειτουργικών κερδών για τρίτο συνεχόμενο τρίμηνο.

Οι μετοχές της Samsung Electronics σημείωσαν πτώση έως και 10%, παρότι φέτος υπερδιπλασιάστηκαν, ανεβάζοντας την κεφαλαιοποίησή της πάνω από 1 τρισ. δολάρια. Μάλιστα, το 2025 τα κέρδη της εταιρείας ξεπέρασαν τις προβλέψεις των αναλυτών, με τη νοτιοκορεάτικη εταιρεία να φτάνει τα 171 τρισ. γουόν σε πωλήσεις.

Δημοσίευμα των Financial Times απέδωσε την κατάρρευση των μετοχών της Samsung σε δύο παράγοντες.

Ο πρώτος είναι η αβεβαιότητα που κυριαρχεί στην αγορά των τσιπ τεχνητής νοημοσύνης. Οι κάρτες γραφικών που χρησιμοποιούνται στην AI έχουν γίνει ανάρπαστες, ακριβώς για αυτό τον λόγο, με αποτέλεσμα να μην καλύπτουν άλλες ανάγκες της αγοράς. Επιπλέον, στην τεχνητή νοημοσύνη επενδύονται δισεκατομμύρια δολάρια, με τα κέρδη να είναι μόλις μερικά εκατομμύρια κι αν υπάρξουν.

Αυτό το αβέβαιο επενδυτικό περιβάλλον φοβίζει τους επενδυτές, τη χρονική στιγμή που η Samsung Electronics αύξησε τα κέρδη της πουλώντας μαζικά τσιπ για ΑΙ και όχι τις ηλεκτρονικές συσκευές που την κατέστησαν γνωστή στο ευρύ κοινό.

Ο δεύτερος παράγοντας αφορά το γεγονός ότι η Samsung αναγκάστηκε να πληρώσει καλύτερα τους εργαζομένους της.

Η εταιρεία, σε ανακοίνωση που εξέδωσε πριν λίγο καιρό, δεν έκανε καμία αναφορά στους επενδυτές, παρά έδειξε ως οικονομικό πρόβλημα το γεγονός ότι απαίτησαν καλύτερους μισθούς οι εργαζόμενοι στο τμήμα AI, τομέας που παράγει και τα κέρδη της εταιρείας.

Οι FT έγραψαν ότι τα τσιπ τεχνητής νοημοσύνης δεν έχουν πλήξει μόνο τις μετοχές της Samsung, αλλά κι άλλες εταιρείες της Ασίας που δραστηριοποιούνται στον συγκεκριμένο τομέα.

Η SK Hynix σημείωσε πτώση 7%, ενώ η ιαπωνική Kioxia υποχώρησε κατά 11%. Ο δείκτης Kospi της Νότιας Κορέας, ο οποίος επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από τις εταιρείες Samsung και SK Hynix, σημείωσε πτώση έως και 8%, γεγονός που οδήγησε σε αναστολή των συναλλαγών, ενώ ο δείκτης έκλεισε με πτώση 5%.