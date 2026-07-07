Η Άννα Βίσση και η Δήμητρα Κούστα ταξίδεψαν στην Ίμπιζα, όπου συνδύασαν ξεκούραση, διασκέδαση και επαγγελματικές υποχρεώσεις.

Οι δύο στενές φίλες και κουμπάρες, που συνεργάζονται και μέσω της D&A Productions, επισκέφθηκαν το γνωστό κλαμπ «Ushuaïa Ibiza» στην παραλία Πλάγια ντεν Μπόσα. Πρόκειται για έναν από τους πιο διάσημους χώρους διασκέδασης του νησιού, με μεγάλα πάρτι, δημοφιλείς DJs και εντυπωσιακά shows.

Μαζί τους βρέθηκε και η Αρετή Δαλακούρα, σύζυγος του εφοπλιστή Δημήτρη Δαλακούρα. Η Άννα Βίσση ανέβασε στο Instagram μια selfie από τη βραδινή τους έξοδο, στην οποία οι τρεις γυναίκες ποζάρουν φορώντας πολύχρωμα γυαλιά με φωτισμό LED, ενώ η Δήμητρα Κούστα συμπλήρωσε την εμφάνισή της με μπαντάνα στο κεφάλι.