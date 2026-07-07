Ο Βρετανός καλλιτέχνης και πρώην μέλος των One Direction Χάρι Στάιλς μπήκε στο βιβλίο των ρεκόρ Γκίνες για τη μεγαλύτερη, συνεχόμενη σειρά συναυλιών στο ιστορικό Γουέμπλεϊ του Λονδίνου.

Η συγκίνησή του ήταν έκδηλη στη σκηνή το βράδυ του Σαββάτου, καθώς ολοκλήρωνε τη σειρά των 12 sold-out εμφανίσεών του στο πλαίσιο της περιοδείας του «Together, Together», η οποία ξεκίνησε στις 12 Ιουνίου.

Το προηγούμενο ρεκόρ για τη μακροβιότερη παραμονή καλλιτέχνη στο Γουέμπλεϊ, το είχαν καταγράψει πέρυσι οι Coldplay με 10 διαδοχικές εμφανίσεις.

Αρχικά ο Στάιλς ήταν προγραμματισμένο να δώσει έξι συναυλίες στο Γουέμπλεϊ, αλλά διπλασίασε τον αριθμό των εμφανίσεών του λόγω της πολύ υψηλής ζήτησης.

«Η 12ήμερη σειρά εμφανίσεων του Χάρι Στάιλς, που έσπασε το ρεκόρ, αποτελεί απόδειξη της κλίμακας, της φιλοδοξίας και του πολιτισμικού αντίκτυπου των live εμφανίσεων του, καθώς και της απίστευτης σύνδεσης που έχει με τους θαυμαστές του» δήλωσε ο κριτής των Guinness World Records, Γουίλ Μάνφορντ (Will Munford).

«Το Γουέμπλεϊ είναι ένας από τους πιο εμβληματικούς χώρους συναυλιών στον κόσμο, επομένως, το να πετύχει κανείς τις περισσότερες συνεχόμενες εμφανίσεις κατά τη διάρκεια μιας μόνο περιοδείας είναι ένα εξαιρετικό επίτευγμα», συμπλήρωσε.

Harry Styles sets a Guinness World Record with his Wembley Stadium residency.



He sets the record for having the longest residency by a musician at Wembley Stadium during a single run. (12 shows) pic.twitter.com/Nc6TejANlP — Pop Base (@PopBase) July 6, 2026

Στην τελευταία συναυλία του Σαββάτου, περίπου 80.000 θαυμαστές συγκεντρώθηκαν για να ακούσουν επιτυχίες όπως τα «Aperture» και «Dance No More» από το νέο του άλμπουμ «Kiss All the Time. Disco, Occasionally», καθώς και αγαπημένα, κλασικά τραγούδια όπως τα «Adore You», «Watermelon Sugar» και «Music for a Sushi Restaurant». Κατά τη διάρκεια της συναυλίας ο Στάιλς έκανε μια παύση για να αναφερθεί στην πορεία του με τους One Direction.

«Δεν θα βρισκόμουν σε αυτή τη σκηνή αν δεν υπήρχαν τέσσερις φίλοι μου που αποτέλεσαν ένα τεράστιο κομμάτι αυτής της διαδρομής», είπε.

«Θέλω να ευχαριστήσω τον Νάιαλ [Χόραν], τον Λούι [Τόμλινσον], τον Ζέιν [Μάλικ] και τον αγαπημένο μου φίλο Λίαμ [Πέιν] για αυτές τις βραδιές και για όλα όσα έμαθα εκείνη τη περίοδο για, τη φιλία, για τα πάντα […] τίποτα από αυτά δεν θα ήταν δυνατό, δεν θα ήμουν εδώ χωρίς εσάς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ» πρόσθεσε.

Ο ίδιος μαζί με το συγκρότημα είχε εμφανιστεί στο Γουέμπλεϊ το 2014 για τρεις συνεχόμενες συναυλίες κατά τη διάρκεια της περιοδείας τους «Where We Are».

Επόμενος σταθμός του Χάρι Στάιλς, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, είναι το Σάο Πάολο της Βραζιλίας στις 17 Ιουλίου, προτού αναχωρήσει για τη Νέα Υόρκη, όπου στις 26 Αυγούστου ξεκινά η εντυπωσιακή σειρά των 30 εμφανίσεών του στο Μάντισον Σκουέρ Γκάρντεν, σύμφωνα με το Hollywood Reporter.