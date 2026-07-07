Η υπόθεση της εξαφάνισης της Κινέζας, Γιου Τινγκ, τα ίχνη της οποίας χάθηκαν από την Αρτέμιδα στις 20 Μαΐου, παραμένει χωρίς απαντήσεις. Ο σύζυγός της, Βασίλης Καραβασίλης, μιλώντας το μεσημέρι της Τρίτης στον ΣΚΑΪ, εξέφρασε την πεποίθησή του ότι η σύζυγός του δεν εξαφανίστηκε από δική της επιλογή, περιγράφοντας παράλληλα όσα γνωρίζει για τις τελευταίες κινήσεις της αλλά και το χρονικό μέχρι τη δήλωση της εξαφάνισής της.

«Είμαι πεπεισμένος ότι η γυναίκα μου δεν έφυγε με τη θέλησή της», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στην τελευταία ημέρα που είχε επαφή μαζί της, εξήγησε ότι στις 20 Μαΐου η Γιου Τινγκ είχε προγραμματισμένα επαγγελματικά ραντεβού στην Αθήνα.

«Βγήκε για κάποια ραντεβού στις 4 για κάποια διαμερίσματα στην Αθήνα. Το τι συνέβη μέσα στο μεσημέρι στο κέντρο της Αθήνας δεν το ξέρω, δεν μπορώ να κατευθύνω κάπου τις Αρχές. Το διαβατήριο το είχε μαζί της, συνήθως είχε φωτοτυπία του, αλλά όταν πήγαινε σε δημόσιες υπηρεσίες είχε το διαβατήριο», είπε.

Ο ίδιος υποστήριξε ακόμα ότι η σύζυγός του δεν συνήθιζε να κυκλοφορεί με μεγάλα χρηματικά ποσά, λέγοντας πως «δεν υπήρχε περίπτωση να κουβαλούσε πολλά χρήματα, το πολύ πολύ να είχε μέχρι 1.000 ευρώ τα οποία κατέθετε άμεσα σε τράπεζα». Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι «δεν υπήρχε όχληση, λογομαχία ή κάτι αντίστοιχο που γνώριζα. Ό,τι προβλήματα είχε επαγγελματικά ή άλλα τα συζητούσαμε πάντα, δεν υπήρχαν στεγανά ανάμεσά μας».

Εξηγώντας γιατί η εξαφάνιση δηλώθηκε περίπου 20 ημέρες μετά την τελευταία επικοινωνία τους, ο κ. Καραβασίλης ανέφερε ότι αρχικά πίστευε πως η σύζυγός του είχε μεταβεί εκτός Αθηνών για επαγγελματικούς λόγους.

«Η εκτίμησή μου ήταν ότι ήταν εκτός Αθηνών για κάποια εργασία. Δεν το συνήθιζε, το είχε κάνει 1-2 φορές», είπε, προσθέτοντας ότι σε αντίστοιχες περιπτώσεις στο παρελθόν η Γιου Τινγκ «είχε πάει στην Τσεοχσολβαικά και τη Γαλλία για εργασίες».

Αναφορά έκανε και στο επαγγελματικό ραντεβού που είχε προγραμματίσει η σύζυγός του στις 20 Μαΐου, εξηγώντας ότι αφορούσε ακίνητο στο οποίο έπρεπε να γίνει έλεγχος.

«Ο διαχειριστής είχε έρθει σε επαφή γιατί δεν μπορούσε να βρει την Κινέζα ιδιοκτήτρια που ήταν στην Κίνα και έπρεπε να ανοίξουν το σπίτι για να δουν τι συμβαίνει με τα υδραυλικά».

Περιγράφοντας το χρονικό από την ημέρα της εξαφάνισης έως τη δήλωσή της στις Αρχές, ο Βασίλης Καραβασίλης ανέφερε:

«Τελευταία φορά επικοινωνήσαμε στις 20 Μαΐου το πρωί ώρα Ελλάδος όταν μου έστειλε κάποια έγγραφα. Προσπάθησα να έχω επικοινωνία με μηνύματα μέχρι τις 25 του μήνα και μετά προσπάθησα να τη βρω στο τηλέφωνο. Λόγω της εργασίας μου πολλές φορές δεν έχω σήμα στο κινητό μου. Στην Ελλάδα γύρισα στις 15 Ιουνίου, στις 10 Ιουνίου έστειλα τον αδερφό μου στο σπίτι να δουν τι γίνεται, το τηλέφωνο έδειχνε ότι δεν έχει σήμα».

Όπως πρόσθεσε, η πρώτη προσπάθεια δήλωσης της εξαφάνισης δεν έγινε δεκτή από το Αστυνομικό Τμήμα Σπάτων.

«Στην αστυνομία έγινε η δήλωση από τον αδελφό μου στις 10 Ιουνίου όταν είδε την κατάσταση στο σπίτι. Στο ΑΤ Σπάτων δεν ήταν δεκτικοί να γίνει δήλωση εξαφάνισης με τη σκέψη ότι έχει πάει διακοπές ή έχει πάρει τα χρήματα. Σε 48 ώρες πήγε στο ΑΤ Συντάγματος όπου εκεί έγινε η δήλωση εξαφάνισης. Εγώ στις 15 Ιουνίου το απόγευμα πήγα και κατέθεσα στην αστυνομία και στις 16 ενημέρωσα τις κινεζικές αρχές».