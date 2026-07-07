Το 11ο teaser της νέας σειράς του ΣΚΑΪ, «Μπλε Ώρες», μας συστήνει την Όλγα Γαζή.

Η Κωνσταντίνα Τάκαλου υποδύεται την Όλγα Γαζή, την πρώτη γυναίκα του Δημήτρη (Αντώνης Φραγκάκης). Αξιοπρεπής κι ανεξάρτητη γυναίκα, πληγώθηκε, όταν ο Δημήτρης την εγκατέλειψε για να παντρευτεί την Ολυμπία (Έλενα Πιερίδου). Έχει ένα εργαστήρι παρασκευής φρέσκων ζυμαρικών στην Τσαγκαράδα και είναι η καλύτερη φίλη της Στέλλας (Νόνη Ιωαννίδου).

Το πρώτο φως βάφει τον ορίζοντα μπλε. Το Πήλιο τυλίγεται με ένα γοητευτικό πέπλο και ένα ατμοσφαιρικό ερωτικό δράμα γεμάτο πάθος και μυστικά έρχεται να σημάνει τις «Μπλε Ώρες». Εκείνη τη μαγική στιγμή που η νύχτα δίνει τη θέση της στη μέρα. Εκείνα τα λεπτά που ο χρόνος παγώνει για να χωρέσει τον έρωτα δύο ανθρώπων παγιδευμένων σε συμβατικούς γάμους. Δύο προσώπων που βρίσκουν καταφύγιο ο ένας στον άλλον μόνο στο λυκαυγές: του Άγγελου (Βαγγέλης Κακουριώτης) και της Εύας (Ιζαμπέλλα Φούλοπ). Και όταν μία στυγερή δολοφονία διαλύσει την πρωινή ομίχλη, οι βαθιά κρυμμένες αλήθειες θα απλωθούν παντού…

Οι «Μπλε Ώρες» μιλούν για τον έρωτα που αψηφά τα όρια, τις επιλογές που καθορίζουν τη μοίρα και το σκοτάδι που μπορεί να κρύβεται ακόμη και στο πιο φωτεινό ξέφωτο. Ο απαγορευμένος έρωτας των δύο πρωταγωνιστών πλαισιώνεται από το μυστήριο μιας δολοφονίας, τις σχέσεις δύο πλούσιων και δυνατών οικογενειών που έχουν συνεταιριστεί επαγγελματικά, τα μυστικά και τις συγκρούσεις των ηρώων, αλλά και τις συναρπαστικές ιστορίες των χαρακτήρων που αποτελούν τον κοινωνικό περίγυρο της περιοχής. Κι όλα αυτά, με φόντο τη σαγηνευτική ομορφιά του βουνού των Κενταύρων.

Η νέα δραματική σειρά των Ανδρέα Γεωργίου, Κούλλη Νικολάου και Βάνας Δημητρίου έρχεται στο νέο πρόγραμμα του ΣΚΑΪ.

Δείτε το teaser: