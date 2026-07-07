Οι αγώνες Αργεντινή – Αίγυπτος και Ελβετία – Κολομβία για τη φάση των «16» του Μουντιάλ 2026 ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων την Τρίτη (7/7).

Η αναμέτρηση της Αργεντινής με την Αίγυπτο αρχίζει στις 19:00, αυτή της Ελβετίας με την Κολομβία στις 23:00 και οι δύο νικήτριες θα αναμετρηθούν στον προημιτελικό.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

15:00 Novasports Start Wimbledon 2026

15:30 Novasports Prime Wimbledon 2026

17:30 Novasports Start Wimbledon 2026

18:00 Novasports Prime Wimbledon 2026

19:00 OPEN Hybrid ΠΑΟΚ-ΑΕΚ Λάρνακας Ποδόσφαιρο

19:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Αργεντινή – Αίγυπτος Παγκόσμιο Κύπελλο Φάση των 16

23:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ελβετία – Κολομβία Παγκόσμιο Κύπελλο Φάση των 16