Οι αγώνες Αργεντινή – Αίγυπτος και Ελβετία – Κολομβία για τη φάση των «16» του Μουντιάλ 2026 ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων την Τρίτη (7/7).
Η αναμέτρηση της Αργεντινής με την Αίγυπτο αρχίζει στις 19:00, αυτή της Ελβετίας με την Κολομβία στις 23:00 και οι δύο νικήτριες θα αναμετρηθούν στον προημιτελικό.
Αναλυτικά το πρόγραμμα
15:00 Novasports Start Wimbledon 2026
15:30 Novasports Prime Wimbledon 2026
17:30 Novasports Start Wimbledon 2026
18:00 Novasports Prime Wimbledon 2026
19:00 OPEN Hybrid ΠΑΟΚ-ΑΕΚ Λάρνακας Ποδόσφαιρο
19:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Αργεντινή – Αίγυπτος Παγκόσμιο Κύπελλο Φάση των 16
23:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ελβετία – Κολομβία Παγκόσμιο Κύπελλο Φάση των 16