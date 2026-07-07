Η Κίνα βρίσκεται αντιμέτωπη με ακραία καιρικά φαινόμενα, καθώς ένας σούπερ τυφώνας σαρώνει περιοχές της χώρας, προκαλώντας καταστροφικές πλημμύρες, ανεμοστρόβιλους και εκτεταμένες ζημιές. Τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ εκατοντάδες κάτοικοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους λόγω της κακοκαιρίας.

Σοκαριστικά βίντεο καταγράφουν τη στιγμή που ένας ισχυρός ανεμοστρόβιλος πλήττει την πόλη Ετζόου, στην επαρχία Χουμπέι, με ανέμους που έφτασαν έως και τα 257 χιλιόμετρα την ώρα , αναγκάζοντας τους κατοίκους να τρέξουν για να σωθούν.

Σκηνές καταστροφής στην Ετζόου

Σε ένα από τα βίντεο, η γυάλινη πόρτα ενός εστιατορίου θρυμματίζεται όταν αντικείμενα που παρασύρονται από τους θυελλώδεις ανέμους προσκρούουν με μεγάλη ταχύτητα στο κτίριο.

Η μανία του ανεμοστρόβιλου ξερίζωσε δέντρα, ενώ πάγκοι υπαίθριας αγοράς μετατράπηκαν σε σωρούς από συντρίμμια. Εναέρια πλάνα από τους δρόμους της πόλης αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής, με τα συντρίμμια να καλύπτουν σχεδόν κάθε σημείο των δρόμων και τους κατοίκους να προσπαθούν να διαχειριστούν τις συνέπειες του περάσματος του φαινομένου.

Τουλάχιστον δύο νεκροί από τις πλημμύρες

Οι πλημμύρες έχουν στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον δύο ανθρώπους στη νότια κινεζική πόλη Νανίνγκ, όπως ανακοίνωσαν τη Δευτέρα οι τοπικές αρχές, καθώς ποτάμια και ταμιευτήρες υπερχείλισαν στο πέρασμα του τυφώνα Μέισακ.

Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν παράλληλα ότι ένας ακόμη σούπερ τυφώνας απειλεί τις ανατολικές ακτές της Κίνας.

Ο τυφώνας Μέισακ έπληξε το Σαββατοκύριακο μεγάλες περιοχές του Βιετνάμ και τη νότια νησιωτική επαρχία Χαϊνάν της Κίνας. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, αναμένεται να μεταφέρει στην ενδοχώρα τις τεράστιες ποσότητες νερού που συγκέντρωσε καθώς κινούνταν πάνω από τη Νότια Σινική Θάλασσα.