Σε ελαφρώς υψηλότερα επίπεδα κινούνται οι τιμές των μετοχών στο ξεκίνημα της σημερινής συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου, εν μέσω περιορισμένων διακυμάνσεων των δεικτών στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 11:00, διαμορφώνεται στις 2.563,57 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,13%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 27,75 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,11%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 0,22%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Coca Cola HBC (+1,19%), της Allwyn (+1,16%), της Aegean Airlines (+1,01%) και της Jumbo (+0,94%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Metlen (-1,04%), της Eurobank (-0,48%) και της Τιτάν (-0,45%).

Ανοδικά κινούνται 50 μετοχές, 24 πτωτικά και 15 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: CPI (+7,95%) και ΕΥΑΘ (+4,14%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Δρομέας (-3,37%) και Μοτοδυναμική (-1,61%).