Στα τέλη Αυγούστου αναμένεται να πραγματοποιηθεί η επόμενη καταβολή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης των 150 ευρώ ανά παιδί, με δικαιούχους οικογένειες που απέκτησαν τέκνο από την 1η Ιανουαρίου 2025 έως και τις 31 Ιουλίου 2026. Η διαδικασία είναι πλήρως αυτοματοποιημένη, ωστόσο υπάρχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις που πρέπει να έχουν τηρηθεί, ώστε να μην χαθεί η πληρωμή.

Βασική προϋπόθεση είναι το παιδί να έχει δηλωθεί ως εξαρτώμενο μέλος στην εμπρόθεσμη φορολογική δήλωση για το φορολογικό έτος 2025. Για τα παιδιά που γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 31 Ιουλίου 2026, οι γονείς θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει έως τις 10 Αυγούστου 2026 την έκδοση ΑΦΜ, προσκομίζοντας την οριστική ληξιαρχική πράξη γέννησης. Παράλληλα, θα πρέπει να έχει δηλωθεί σωστά ο ΑΜΚΑ του παιδιού και να υπάρχει έγκυρος τραπεζικός λογαριασμός (IBAN) στην ΑΑΔΕ.

Δεν απαιτείται η υποβολή ξεχωριστής αίτησης, καθώς η καταβολή γίνεται αυτόματα με βάση τα στοιχεία που διαθέτει η ΑΑΔΕ. Η πίστωση των χρημάτων πραγματοποιείται σταδιακά και ο χρόνος εμφάνισής τους διαφέρει ανά τράπεζα.

Η ενίσχυση

Η ενίσχυση υπολογίζεται ανάλογα με τον αριθμό των εξαρτώμενων παιδιών:

150 ευρώ για ένα παιδί.

300 ευρώ για δύο παιδιά.

450 ευρώ για τρία παιδιά.

Τα εισοδηματικά όρια

Δικαιούχοι είναι οι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας που έχουν δηλώσει τα παιδιά τους ως εξαρτώμενα μέλη και πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια. Για τον υπολογισμό λαμβάνεται υπόψη το συνολικό οικογενειακό εισόδημα, πραγματικό ή τεκμαρτό, φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο.

Για έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης τα όρια διαμορφώνονται ως εξής:

40.000 ευρώ για ένα παιδί.

45.000 ευρώ για δύο παιδιά.

50.000 ευρώ για τρία παιδιά.

Για μονογονεϊκές οικογένειες τα αντίστοιχα όρια είναι:

39.000 ευρώ για ένα παιδί.

44.000 ευρώ για δύο παιδιά.

49.000 ευρώ για τρία παιδιά.

Στις κοινές δηλώσεις εγγάμων ή συμφώνου συμβίωσης, το σύνολο της ενίσχυσης καταβάλλεται στον υπόχρεο της δήλωσης. Στις χωριστές δηλώσεις, το ποσό που αντιστοιχεί στα κοινά εξαρτώμενα τέκνα μοιράζεται ισόποσα στους δύο γονείς. Έτσι, για ένα παιδί καταβάλλονται 75 ευρώ σε κάθε γονέα, ενώ για δύο παιδιά από 150 ευρώ στον καθένα. Στις περιπτώσεις γονέων εκτός γάμου, όταν το παιδί δηλώνεται μόνο από έναν γονέα, ολόκληρη η ενίσχυση καταβάλλεται σε εκείνον. Αν το τέκνο εμφανίζεται και στις δύο φορολογικές δηλώσεις, το ποσό επιμερίζεται κατά 50% σε κάθε γονέα, εφόσον πληρούνται τα προβλεπόμενα εισοδηματικά κριτήρια. Αντίστοιχη αντιμετώπιση ισχύει και για διαζευγμένους ή γονείς σε διάσταση. Εφόσον και οι δύο δηλώνουν το παιδί ως εξαρτώμενο μέλος, η οικονομική ενίσχυση κατανέμεται ισόποσα μεταξύ τους, ανεξάρτητα από το καθεστώς επιμέλειας.