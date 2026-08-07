Μεγάλο «πονοκέφαλο» για τους αδειούχους του Αυγούστου, αλλά παράλληλα και για τις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες, αποτελούν οι τιμές των καυσίμων που παραμένουν σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα, μετατρέποντας τις καλοκαιρινές διακοπές σε ακριβό «σπορ».

Παρά τη διεθνή υποχώρηση του αργού πετρελαίου, η αποκλιμάκωση στις αντλίες των πρατηρίων γίνεται με το «σταγονόμετρο», προκαλώντας ανησυχία στους καταναλωτές αλλά και τον τουριστικό κλάδο.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς (05/08/2026), η πανελλήνια μέση τιμή της απλής αμόλυβδης 95 οκτανίων διαμορφώνεται στα 2,014 ευρώ το λίτρο, ενώ το πετρέλαιο κίνησης (Diesel) παραμένει ακόμα ακριβότερο, αγγίζοντας τα 2,052 ευρώ το λίτρο.

Τι ισχύει για Αττική, Θεσσαλονίκη και τα νησιά

Η εικόνα στην επικράτεια παρουσιάζει έντονες αντιθέσεις, με τους νησιώτες και τους ταξιδιώτες της περιφέρειας να πληρώνουν το καύσιμο «χρυσάφι». Όπως τονίζεται στο δελτίο τιμών καυσίμων της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου, σε Αττική και Θεσσαλονίκη η μέση τιμή της αμόλυβδης συγκρατείται οριακά κάτω από τα 2 ευρώ, στα 1,988€ και 1,989€ αντίστοιχα, ενώ το Diesel κίνησης διαμορφώνεται στα 2,028€ και 2,035€.

Στις Κυκλάδες, ωστόσο, τα καύσιμα αποτελούν «χρυσάφι». Όπως φαίνεται στα επίσημα στοιχεία, στο δημοφιλές νησιωτικό σύμπλεγμα καταγράφονται οι υψηλότερες τιμές στη χώρα, με την αμόλυβδη να εκτοξεύεται στα 2,272€ το λίτρο και το πετρέλαιο κίνησης στα 2,282€. Στα Δωδεκάνησα η μέση τιμή της αμόλυβδης κυμαίνεται στα 2,148€ το λίτρο και το πετρέλαιο κίνησης στα 2,150€ το λίτρο, ενώ στο Ιόνιο, όπως προκύπτει από την Κεφαλονιά, η αμόλυβδη «χτυπά» τα 2,100€ το λίτρο και το πετρέλαιο τα 2,130€ το λίτρο.

Σε ό,τι αφορά την ορεινή Περιφέρεια, όπως ο νομός Ευρυτανίας, η αμόλυβδη αγγίζει τα 2,085€ και το Diesel τα 2,142€.

Ένωση Βενζινοπωλών Αττικής: «Δεν ευθυνόμαστε οι πρατηριούχοι»

Απαντώντας στο εύλογο ερώτημα των οδηγών γιατί αργεί να φανεί η πτώση της διεθνούς τιμής του Brent στο ρεζερβουάρ, η πρόεδρος της Ένωσης Βενζινοπωλών Αττικής, Μαρία Ζάγκα, μιλώντας στο Orange Press Agency, τονίζει:

«Έχει αρχίσει και υποχωρεί η τιμή Brent, που είναι το αργό πετρέλαιο, το μη κατεργασμένο. Εμείς όμως αυτό που πουλάμε είναι το διυλισμένο προϊόν. Έχει παρατηρηθεί, ιδίως μετά τον πόλεμο Ρωσία-Ουκρανία, ότι το διυλισμένο είναι ακριβό, γι’ αυτό αργεί πάρα πολύ να φανεί η πτώση στην τιμή. Ενώ πέφτει το βαρέλι, στις αντλίες αργεί».

Παράλληλα, η κυρία Ζάγκα υπογραμμίζει πως για αυτά τα επίπεδα τιμών «δεν ευθυνόμεθα οι πρατηριούχοι. Υπεύθυνοι είναι τα δύο διυλιστήρια. Έχει ενημερωθεί γι’ αυτό ο υπουργός Ανάπτυξης με τα τιμολόγια χονδρικής πώλησης. Πήγαμε οι εκπρόσωποι του κλάδου, τον ενημερώσαμε, του είπαμε πόσο ακριβά αγοράζουμε. Ενημέρωσε τη Βουλή και μετά προέκυψε η επιδότηση των 10 λεπτών στην απλή αμόλυβδη και των 15 λεπτών συνολικά στο απλό πετρέλαιο. Έτσι έχουμε αυτή τη στιγμή πολλά μαγαζιά κάτω από τα 2 ευρώ σε Αττική και Θεσσαλονίκη».

Γιατί το diesel προσπερνά τη βενζίνη

Σχετικά με την παράδοξη εικόνα το πετρέλαιο κίνησης να πωλείται ακριβότερα από τη βενζίνη, η κ. Ζάγκα θυμίζει πως πρόκειται για μια στρέβλωση που σχετίζεται με τις γεωπολιτικές αναταραχές:

«Αυτό το πρωτόγνωρο, να προηγείται το πετρέλαιο και να ‘ναι μετά η αμόλυβδη, το πρωτογνωρίσαμε με τον πόλεμο Ρωσία-Ουκρανία. Τότε ήταν Οκτώβριος-Νοέμβριος που είδαμε για πρώτη φορά να βγαίνει μπροστά δυνατά το πετρέλαιο. Ανησυχήσαμε όλοι, θύμωσαν οι κάτοχοι των πετρελαιοκίνητων αυτοκινήτων. Αυτή τη στιγμή, έστω και λίγο, είναι μπροστά. Όμως με τις επιδοτήσεις άρχισε να κατεβαίνει η τιμή».

Όσον αφορά τις ακραίες τιμές που συναντούν οι εκδρομείς στους νησιωτικούς προορισμούς, η πρόεδρος των βενζινοπωλών σημειώνει ότι η αποκλιμάκωση εκεί καθυστερεί λόγω της εφοδιαστικής αλυσίδας και των ναύλων:

«Στα νησιά θα αργήσει (η αποκλιμάκωση). Θα αργήσει γιατί μην ξεχνάτε ότι εκεί δεν αγοράζουν συχνά. Μπορεί να αγοράσουν μία φορά την εβδομάδα ή μία φορά στις δέκα μέρες. Και είναι και τα μεταφορικά που βαραίνουν πάρα πολύ το προϊόν. Τα πλοία που μεταφέρουν το καύσιμο, επειδή είναι επικίνδυνο, έχουν ακριβά ασφάλιστρα και επιβαρύνουν την τιμή».

Μάλιστα, συνδέει την ακρίβεια των καυσίμων με τη γενικότερη επιβάρυνση του τουριστικού προϊόντος: «Σάμπως είναι μόνο ακριβή η τιμή του πετρελαίου; Για πηγαίντε να πάρετε μια ξαπλώστρα να νοικιάσετε, πηγαίντε να πιείτε έναν καφέ. Όλα είναι στα ύψη. Άρα λοιπόν όλα είναι ακριβά και καλό είναι να γίνονται έλεγχοι, να δούνε ποιοι είναι μέσα στη νομιμότητα».

«Ξεχάστε προς το παρόν τις τιμές του προηγούμενου τετραμήνου»

Στο κρίσιμο ερώτημα αν ο καταναλωτής πρέπει να αποδεχθεί τα 2 ευρώ ως τη «νέα κανονικότητα» ή αν μπορεί να ελπίζει σε μια ταχεία επιστροφή στα επίπεδα του 1,80€ – 1,90€ που βλέπαμε πριν από τέσσερις μήνες (πριν από την έξαρση της κρίσης ΗΠΑ-Ιράν), η κ. Ζάγκα απαντά με προβληματισμό: «Κανονικά δεν πρέπει κανένας μας να συνηθίσει και να πάρει απόφαση ότι η βενζίνη θα κινείται στα δύο ευρώ. Θα αγωνιζόμεθα να έχουμε φθηνό και καλό καύσιμο. Αυτό είναι το σίγουρο. Για να έρθουμε όμως στα επίπεδα που ήμασταν πριν τέσσερις – τεσσερισήμισι μήνες, δύσκολα. Θα κάνει κύκλο. Άρα λοιπόν θέλει υπομονή, θέλει χρόνο για να γίνει ένας κύκλος σωστός. Και ίσως πάμε πιο χαμηλά».

Όλα, όπως καταλήγει, εξαρτώνται από τις διεθνείς συγκυρίες: «Ο στόχος μας είναι να κατέβουμε, αλλά θα μας το επιτρέψουν οι εξωτερικές συνθήκες; Μία νέα εξέγερση ή ένας νέος πόλεμος να αρχίσει, πάλι το χρηματιστήριο του πετρελαίου θα χτυπήσει κόκκινο. Άρα εξαρτάται από παράγοντες του έξω».