Ο Θοδωρής Φέρρης θέλησε να μάθει τη γνώμη του κοινού για την εμφάνισή του σε πρόσφατη συναυλία, καθώς ο ίδιος δεν φάνηκε ιδιαίτερα ικανοποιημένος με τα ρούχα που επέλεξε. Ο τραγουδιστής εμφανίστηκε με ριγέ πουκάμισο, γκρι παντελόνι και λευκό μπλουζάκι, όμως ο συγκεκριμένος συνδυασμός δεν τον ενθουσίασε.

Σε βίντεο που ανέβηκε στο TikTok, ακούγεται να ρωτά τους θεατές αν τους άρεσε το σύνολό του, ενώ παραδέχτηκε με χιούμορ ότι ο ίδιος είχε αμφιβολίες για την επιλογή του.

«Με το χέρι στην καρδιά θέλω να μου πείτε το παντελόνι που φοράω σας αρέσει; Χάλια ε; Τελείως τυχαία το βρήκα στην ντουλάπα σήμερα. Είμαι πολύ προβληματισμένος με το ντύσιμο αυτό, άσπρο μπλουζάκι, άσπρο παπούτσι. Τι να πω. Φοράω ό,τι να ΄ναι. Πλήρης απογοήτευση δηλαδή. Τέλος πάντων, εντάξει. Θα σας τα πω τώρα καλά και μπορεί να με συγχωρέσετε γι’ αυτό το ελάττωμα που έχω, ένα από τα 50.000 ελαττώματα που έχω», είπε ο Θοδωρής Φέρρης από τη σκηνή.