Η μεσογειακή διατροφή ενδέχεται να προσφέρει επιπλέον οφέλη για την ψυχική υγεία σε άτομα ηλικίας άνω των 50 ετών, όπως διαπιστώνει μελέτη του University College London και του Ινστιτούτου Παγκόσμιας Υγείας της Βαρκελώνης (ISGlobal) που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό «BMJ Open».

Μέχρι σήμερα, μελέτες έχουν δείξει ότι η μεσογειακή διατροφή -πλούσια σε φρούτα, λαχανικά, όσπρια, ψάρια και ελαιόλαδο- συμβάλλει στην προστασία από τη σωματική παρακμή και μειώνει τον κίνδυνο εμφάνισης διαταραχών, όπως η κατάθλιψη. Η νέα μελέτη προχωρά ένα βήμα παραπέρα, εξετάζοντας τις επιπτώσεις της διατροφής στην ψυχολογική ευεξία, η οποία περιλαμβάνει διαστάσεις όπως η αυτονομία, η ευχαρίστηση και η αυτοπραγμάτωση. Συγκεκριμένα, αξιολογήθηκαν παράμετροι όπως η ανεξαρτησία, η απόλαυση της ζωής, το αίσθημα σκοπού, τα επίπεδα ενέργειας και η αισιοδοξία για το μέλλον.

Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι τα οφέλη της μεσογειακής διατροφής στην ψυχολογική ευεξία φαίνεται να είναι σημαντικά, ακόμα και σε περιόδους έντονου στρες.

Συγκεκριμένα, στη μελέτη αναλύθηκαν δεδομένα από 3.296 άτομα ηλικίας 50 έως 90 ετών που συμμετείχαν στη μακροχρόνια βρετανική μελέτη «English Longitudinal Study of Ageing»(ELSA). Οι διατροφικές συνήθειες των συμμετεχόντων αξιολογήθηκαν την περίοδο 2018-2019 μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας, όπου οι συμμετέχοντες κατέγραφαν όλα τα τρόφιμα που είχαν καταναλώσει σε δύο μη συνεχόμενες ημέρες. Η ψυχολογική ευεξία εκτιμήθηκε με ειδικά ερωτηματολόγια που συμπληρώθηκαν έως και δύο φορές μεταξύ 2018 και 2020.

Τα στοιχεία της μελέτης έδειξαν ότι παρά το γεγονός ότι η εμφάνιση της πανδημίας COVID-19 και τα περιοριστικά μέτρα είχαν αρνητικό αντίκτυπο στη συναισθηματική κατάσταση των συμμετεχόντων, ωστόσο, η επιδείνωση της ψυχολογικής ευεξίας ήταν μικρότερη σε όσους ακολουθούσαν πιο πιστά τη μεσογειακή διατροφή, γεγονός που υποδηλώνει πιθανή προστατευτική επίδραση.

«Πρόκειται για μελέτη παρατήρησης και, επομένως, τα αποτελέσματα πρέπει να ερμηνεύονται με προσοχή, καθώς δεν μπορούμε να αποδείξουμε σχέση αιτίας-αποτελέσματος», επισημαίνει η Καμίλ Λασάλ, ερευνήτρια του ISGlobal και ανώτερη συγγραφέας της μελέτης.

«Ωστόσο, τα ερωτηματολόγια που συμπληρώθηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας μας επέτρεψαν να παρακολουθήσουμε τους συμμετέχοντες σε βάθος χρόνου, κάτι που αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα της έρευνας. Αν και οι βιολογικοί μηχανισμοί που συνδέουν τη μεσογειακή διατροφή με την καλύτερη ψυχική υγεία εξακολουθούν να διερευνώνται, τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι τα βασικά τρόφιμα και συστατικά της συμβάλλουν στη ρύθμιση σημαντικών διεργασιών, όπως η απόκριση στο στρες, η φλεγμονή, η υγεία του εντέρου και η λειτουργία του εγκεφάλου», προσθέτει.