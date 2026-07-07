Στη σύγκριση της αμυντικής πορείας Ελλάδας και Τουρκίας, με φόντο τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, εστίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, υποστήριξε ότι από το 2019 η Ελλάδα έχει κάνει σημαντικά βήματα στον εκσυγχρονισμό της Πολεμικής Αεροπορίας, εξασφαλίζοντας την απόκτηση μαχητικών F-35 και προχωρώντας στην αναβάθμιση των F-16, την ώρα που η Άγκυρα εξακολουθεί να επιδιώκει την επιστροφή της στο πρόγραμμα των αμερικανικών μαχητικών.

«Η Ελλάδα από το 2019 έχει περάσει από το “μηδέν” στην εξασφάλιση των υπερσύγχρονων μαχητικών F-35, ενώ η Τουρκία εξακολουθεί να τα διεκδικεί», δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Σήμερα, όπως είπε, η Ελλάδα έχει εξασφαλίσει 20 F-35 με δυνατότητα προαίρεσης για ακόμη 20, ενώ τα πρώτα αναμένεται να παραδοθούν τον Νοέμβριο του 2029 και να εγκατασταθούν στην Ανδραβίδα. Παράλληλα, σημείωσε ότι έχουν ήδη αναβαθμιστεί.

Αναφερθείς στις χθεσινές δηλώσεις του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη στη Βουλή, σχολίασε:

«Δεν είναι δική μας δουλειά να μιλάμε για τα εξοπλιστικά προγράμματα τα οποία έχουν να κάνουν με άλλα κράτη. Ο κύριος Γεραπετρίτης επανέλαβε τους όρους οι οποίοι πρέπει να πληρούνται και τη διαδικασία η οποία δεν αλλάζει και δεν έχει να κάνει με την εκτελεστική λειτουργία, αλλά έχει να κάνει με το Κογκρέσο. Αυτά δεν αλλάζουν επειδή μπορεί να γίνει μια δήλωση».μιστεί 56 F-16 και συνολικά 83 θα μετατραπούν στην έκδοση Viper».

«Να μην πιστεύει ο κόσμος τους φιδέμπορους στα εθνικά θέματα. Χρειάζεται ψυχραιμία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τέλος, αναφορικά με ενδεχόμενη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο κ. Μαρινάκης ξεκαθάρισε ότι στη συγκεκριμένη Σύνοδο δεν προβλέπεται τέτοια συνάντηση.