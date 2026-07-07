Η Σαρλίζ Θερόν έκανε μία από τις πιο τολμηρές αναρτήσεις της μέχρι σήμερα στο Instagram, ποζάροντας τόπλες ενώ ετοιμαζόταν για την παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας «Η Οδύσσεια» στο Λονδίνο.

Η 50χρονη ηθοποιός δημοσίευσε στο Instagram μια εντυπωσιακή φωτογραφία, στην οποία κάθεται στο κρεβάτι της και καλύπτει διακριτικά το στήθος της με τα χέρια της. Για το στιγμιότυπο φόρεσε μόνο ένα ζευγάρι εντυπωσιακά κρεμαστά σκουλαρίκια με διαμάντια, ενώ ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με έντονο κόκκινο κραγιόν.

Αργότερα, η Σαρλίζ Θερόν εμφανίστηκε στην πρεμιέρα της ταινίας «Η Οδύσσεια», φορώντας μια μαύρη τουαλέτα Givenchy, την οποία συνδύασε με εντυπωσιακά λευκά γάντια.

Όπως αναφέρει η Daily Mail, η Σαρλίζ Θερόν, η οποία υποδύεται την Καλυψώ στη νέα ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν, επέλεξε ένα φόρεμα με ιδιαίτερα ψηλό σκίσιμο στο πόδι, ολοκληρώνοντας την εμφάνισή της με μαύρες ψηλοτάκουνες γόβες.

Charlize Theron, 50, shares her most daring snap to date as she poses topless before painting the town red in a striking scarlet gown at The Odyssey premiere afterparty https://t.co/tvSQLELEMO — Daily Mail (@DailyMail) July 7, 2026

Στην πρεμιέρα έδωσε το «παρών» σύσσωμο το καστ της ταινίας, μεταξύ των οποίων η Ζεντάγια, ο Τομ Χόλαντ, η Αν Χάθαγουεϊ, η Λουπίτα Νιόνγκο, ο Μπένι Σάφντι, ο Τζον Λεγκουιζάμο, ο Ματ Ντέιμον με τη σύζυγό του, ο Ρόμπερτ Πάτινσον και ο Χιμές Πατέλ. Παρόντες ήταν επίσης ο σκηνοθέτης Κρίστοφερ Νόλαν και η παραγωγός Έμα Τόμας.