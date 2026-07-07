Θλίψη έχει προκαλέσει στην 3η ΕΜΑΚ Κρήτης η απώλεια της Ελπίδας, της σκυλίτσας-διασώστριας που για εννέα χρόνια συμμετείχε σε επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης αγνοούμενων σε ολόκληρη την Κρήτη.

Η απώλειά της προκάλεσε έντονη συγκίνηση στους ανθρώπους της 3ης ΕΜΑΚ, οι οποίοι την αποχαιρέτησαν με τρυφερά λόγια, τιμώντας την πολυετή προσφορά της στο Πυροσβεστικό Σώμα και την κοινωνία.

Η Ελπίδα ήταν σκυλίτσα ράτσας γερμανικού ποιμενικού, ειδικά εκπαιδευμένη στην έρευνα και διάσωση αγνοούμενων και συμμετείχε σε δεκάδες αποστολές σε όλη την περιφέρεια Κρήτης.

Μετά την αποστρατεία της, τη φροντίδα της ανέλαβε υπάλληλος της 3ης ΕΜΑΚ, ο οποίος την πήρε στο σπίτι του και -όπως τονίζει- της πρόσφερε τη ζωή που άξιζε ένα ζώο με τόσο σημαντική προσφορά. Σύμφωνα με τον φροντιστή της, Υπαρχιπυροσβέστη Αντώνη Τζομπανάκη, η Ελπίδα κατάφερε να δείξει και στην καθημερινότητά της τον ξεχωριστό χαρακτήρα της, καθώς έγινε πλέον ισότιμο μέλος της οικογένειας.

«Ελπίδα, είμαστε σίγουροι ότι μόνο κάπου καλά και γαλήνια μπορεί να βρίσκεσαι και πάνω απ’ όλα σε ευχαριστούμε τόσο για τις υπηρεσίες που προσέφερες αλλά περισσότερο για τη φιλία και την ανιδιοτέλειά σου», αναφέρει.

Η Ελπίδα αφήνει πίσω της μια σημαντική παρακαταθήκη, έχοντας συμβάλει επί σειρά ετών στις επιχειρήσεις της 3ης ΕΜΑΚ, αποτελώντας έναν πολύτιμο συνεργάτη των πυροσβεστών στις δύσκολες αποστολές έρευνας και διάσωσης, σύμφωνα με το cretalive.gr.