Η εύρεση φοιτητικής στέγης και το υψηλό κόστος των ενοικίων αποτελούν μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για χιλιάδες φοιτητές και τις οικογένειές τους σε όλη την Ελλάδα κάθε χρόνο, ιδιαίτερα το καλοκαίρι που ανακοινώνονται οι βάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια.

Ειδικά τη φετινή χρονιά, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Χρυσή Ευκαιρία, η κατακόρυφη αύξηση της ζήτησης για μικρότερα διαμερίσματα αποτελεί την κυρίαρχη τάση της κτηματομεσιτικής αγοράς, καθιστώντας την εύρεση γκαρσονιέρας ή studio μια πραγματική πρόκληση. Οικονομικοί και κοινωνικοί παράγοντες, όπως η εξάπλωση των βραχυχρόνιων μισθώσεων, η στροφή προς την οικονομικότερη διαχείριση του ενεργειακού κόστους, η καθυστέρηση στη δημιουργία οικογένειας αλλά και η αύξηση των διαζυγίων, έχουν αναδιαμορφώσει πλήρως τα δεδομένα. Σε συνδυασμό, μάλιστα, με την ήδη περιορισμένη προσφορά, τα μικρά ακίνητα έχουν μετατραπεί σε «είδος εν ανεπαρκεία», ιδιαίτερα στα μεγάλα αστικά κέντρα.

Ενδεικτικά στην Αττική αυτή τη στιγμή, με βάση τα δεδομένα της Χρυσής Ευκαιρίας, μόλις 1 στα 5 διαθέσιμα ακίνητα προς ενοικίαση είναι έως 55 τ.μ.

Αναλυτικότερα, ο χάρτης των φοιτητικών ενοικίων στην Αθήνα (2026), σύμφωνα με στοιχεία της Χρυσής Ευκαιρίας, αποτυπώνει σημαντικές διαφοροποιήσεις στις τιμές των ενοικίων ανά περιοχή.

Η ΧΕ παρουσιάζει το μέσο κόστος ενοικίασης μικρού διαμερίσματος στις πιο δημοφιλείς φοιτητικές γειτονιές της Αθήνας.

Στου Ζωγράφου, η μέση τιμή διαμορφώνεται στα 11,83 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, καταγράφοντας ετήσια αύξηση 6,30% σε σχέση με το 2025. Το ενδεικτικό ενοίκιο για ένα studio 35 τ.μ. ανέρχεται στα 420 ευρώ, ενώ για ένα δυάρι 50 τ.μ. στα 590 ευρώ.

Στο κέντρο της Αθήνας, η μέση τιμή φτάνει τα 12,58 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη ετήσια αύξηση μεταξύ των περιοχών του πίνακα, 7,30%. Το ενδεικτικό ενοίκιο για ένα studio 35 τ.μ. διαμορφώνεται στα 440 ευρώ, ενώ για ένα δυάρι 50 τ.μ. στα 630 ευρώ.

Στην Καλλιθέα, η μέση τιμή ανέρχεται στα 11,53 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, με ετήσια αύξηση 5,70%. Το ενδεικτικό ενοίκιο για studio 35 τ.μ. είναι 400 ευρώ, ενώ για δυάρι 50 τ.μ. 570 ευρώ.

Στο Αιγάλεω, η μέση τιμή διαμορφώνεται στα 10,90 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, με ετήσια αύξηση 6,90%. Το ενδεικτικό ενοίκιο για studio 35 τ.μ. ανέρχεται στα 380 ευρώ, ενώ για δυάρι 50 τ.μ. στα 540 ευρώ.

Τέλος, στον Πειραιά, η μέση τιμή φτάνει τα 11,40 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, καταγράφοντας τη μικρότερη ετήσια αύξηση από τις περιοχές του πίνακα, 2,40%. Το ενδεικτικό ενοίκιο για studio 35 τ.μ. διαμορφώνεται στα 400 ευρώ, ενώ για δυάρι 50 τ.μ. στα 570 ευρώ.