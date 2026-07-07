Ο πρίγκιπας Χάρι έφθασε στο Ηνωμένο Βασίλειο για πολυήμερη επίσκεψη, κατά τη διάρκεια της οποίας θα συμμετάσχει σε σειρά φιλανθρωπικών εκδηλώσεων και δράσεων που σχετίζονται κυρίως με τους διεθνείς αθλητικούς αγώνες Invictus Games προς τιμήν των τραυματιών βετεράνων στρατιωτικών , οι οποίοι θα φιλοξενηθούν στο Μπέρμιγχαμ το 2027.

Ο Δούκας του Σάσεξ ταξίδεψε μόνος του, χωρίς τη σύζυγό του Μέγκαν Μαρκλ και τα δύο παιδιά τους, τον πρίγκιπα Άρτσι και την πριγκίπισσα Λίλιμπετ. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπό του, η απόφαση συνδέεται με τις συνεχιζόμενες ανησυχίες για την ασφάλεια της οικογένειας κατά την παραμονή τους στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί η νέα ένταση στις σχέσεις του με τα Ανάκτορα. Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, ο πρίγκιπας Χάρι δεν θα φιλοξενηθεί τελικά στα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ. Βασιλικές πηγές αναφέρουν ότι έχασε την προθεσμία για να αποδεχθεί την προσφορά φιλοξενίας, ενώ η πλευρά του υποστηρίζει ότι η αποδοχή έγινε αφού είχαν διευθετηθεί ζητήματα ασφαλείας.

Η εξέλιξη θεωρείται ακόμη μία ένδειξη ότι οι σχέσεις του με τον πατέρα του, τον βασιλιά Κάρολο, παραμένουν ψυχρές, έξι χρόνια μετά την αποχώρηση του Χάρι και της Μέγκαν από τα βασιλικά τους καθήκοντα και τη μετεγκατάστασή τους στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί εάν θα πραγματοποιηθεί συνάντηση πατέρα και γιου κατά τη διάρκεια της επίσκεψης.

Παράλληλα, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η επίσκεψη συμπίπτει με σημαντικές δικαστικές εξελίξεις, καθώς αναμένεται απόφαση σε υπόθεση που αφορά την αγωγή του πρίγκιπα Χάρι κατά του εκδοτικού ομίλου της Daily Mail, γεγονός που έχει επίσης επηρεάσει το ευρύτερο παρασκήνιο της παρουσίας του στο Λονδίνο.