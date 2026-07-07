Βαρύ είναι το κλίμα στα Χανιά μετά τον θάνατο του 33χρονου Γιάννη, του ανθυποσμηναγού της Πολεμικής Αεροπορίας που σκοτώθηκε σε τροχαίο ενώ κατευθυνόταν στην 115 Πτέρυγα Μάχης το πρωί της Δευτέρας 6/7.

Η μοτοσικλέτα που οδηγούσε συγκρούστηκε με απορριμματοφόρο.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το neakriti.gr το δυστύχημα σημειώθηκε σε ένα από τα πιο επικίνδυνα τμήματα του δρόμου Χανίων – αεροδρομίου, με τον 33χρονο να βρίσκει ακαριαίο θάνατο.

Ο 33χρονος καταγωγή από την Θεσσαλονίκη, κατευθυνόταν προς την 115 Π.Μ. όταν απορριμματοφόρο του δήμου Πλατανιά που κινείτο με κατεύθυνση από το Ακρωτήρι προς τα Χανιά, βγήκε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και συγκρούστηκε με τη μοτοσικλέτα. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έσπευσε στο σημείο του δυστυχήματος, ωστόσο ήταν ήδη αργά για τον 33χρονο.

Τα αίτια του δυστυχήματος

Συνεργείο της Τροχαίας Χανίων που βρέθηκε από τα πρώτα λεπτά στο σημείο του δυστυχήματος κατέγραψε τα στοιχεία για την διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες ο οδηγός του απορριμματοφόρου φέρεται να έχασε τον έλεγχο μετά από δεξιά στροφή και εξετράπη της πορείας του.

Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στις 6:45 το πρωί της Δευτέρας, στην περιοχή του Ακρωτηρίου και συγκεκριμένα σε στροφή στο Αρώνι, ένα σημείο που οι κάτοικοι χαρακτηρίζουν εδώ και χρόνια ιδιαίτερα επικίνδυνο. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 33χρονος, κινούμενη προς το Ακρωτήρι, συγκρούστηκε μετωπικά, υπό συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση, με απορριμματοφόρο όχημα του Δήμου Πλατανιά, το οποίο επέστρεφε χωρίς φορτίο από τις εγκαταστάσεις της ΔΕΔΙΣΑ.

Ο οδηγός του απορριμματοφόρου δεν υπέστη τραυματισμό, ωστόσο παρέμεινε έως το μεσημέρι στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, καθώς βρισκόταν σε κατάσταση έντονου σοκ.

Την προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες και τα αίτια του δυστυχήματος έχει αναλάβει το Τμήμα Τροχαίας Χανίων.

Την ίδια ώρα, στα Χανιά αναμενόταν να φτάσει το βράδυ της Δευτέρας η μητέρα του άτυχου αξιωματικού, ταξιδεύοντας από τη Θεσσαλονίκη.

Συλλυπητήρια από τον Δήμο Πλατανιά

Με επίσημη ανακοίνωσή του, ο Δήμος Πλατανιά εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη για το δυστύχημα, επισημαίνοντας:

«Ο Δήμος Πλατανιά εκφράζει τη βαθύτατη οδύνη και τη θλίψη του για το τραγικό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε σήμερα, Δευτέρα 6 Ιουλίου, με όχημα του Δήμου, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης υπηρεσίας, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας νέος άνθρωπος.

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται αρμοδίως από την Τροχαία Χανίων, ενώ παράλληλα βρίσκεται σε εξέλιξη η προβλεπόμενη διαδικασία διερεύνησης από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Πλατανιά.

Ο Δήμος Πλατανιά, αιρετοί και εργαζόμενοι, εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του εκλιπόντος, συμμετέχοντας στο βαρύ τους πένθος.

Σε ένδειξη σεβασμού προς τη μνήμη του, αναβάλλεται η προγραμματισμένη για την Τετάρτη 8 Ιουλίου μουσικοχορευτική εκδήλωση “2ο Μουσικοχορευτικό Αντάμωμα”, που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί στο αλσύλλιο του Ιερού Ναού Αγίας Τριάδας Γαβαλομουρίου Βουκολιών».

Η ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας

Για την απώλεια του 33χρονου αξιωματικού εξέδωσε ανακοίνωση και το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας, στην οποία αναφέρεται:

«Τη Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 και ώρα 06:45, ο Ανθυποσμηναγός (ΜΤ) Ι.Μ., ηλικίας 33 ετών, που υπηρετούσε στην 115 Πτέρυγα Μάχης, ενεπλάκη σε τροχαίο δυστύχημα. Διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας εκφράζει τη βαθιά του λύπη για την απώλεια του συναδέλφου και απευθύνει ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του».