Η Πορτογαλία αποκλείστηκε από την Ισπανία στη φάση των «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου και μαζί της ολοκληρώθηκε οριστικά και η διαδρομή του Κριστιάνο Ρονάλντο στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική σκηνή του πλανήτη. Ο άνθρωπος που άλλαξε την ιστορία του πορτογαλικού ποδοσφαίρου αποχαιρέτησε τα Μουντιάλ χωρίς να κατακτήσει ποτέ το μοναδικό τρόπαιο που έλειψε από τη συλλογή του.

Το τελευταίο σφύριγμα στο Ντάλας βρήκε τον 40χρονο πλέον αστέρα συντετριμμένο. Οι κάμερες στράφηκαν αμέσως πάνω του, καταγράφοντας κάθε στιγμή της απογοήτευσής του, καθώς αποχωρούσε από τον αγωνιστικό χώρο γνωρίζοντας ότι δεν θα φορέσει ξανά τη φανέλα της Πορτογαλίας σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Λίγο αργότερα, στη μικτή ζώνη, δεκάδες δημοσιογράφοι και φωτογράφοι τον ακολουθούσαν σε κάθε του βήμα. Όπου κι αν σταματούσε για να απαντήσει σε μία ή δύο ερωτήσεις, το πλήθος μετακινούνταν μαζί του, δημιουργώντας μια εικόνα που μόνο ο Κριστιάνο μπορεί να προκαλέσει. Παρά τη μεγάλη απογοήτευση, εμφανίστηκε ψύχραιμος, χωρίς να αφήσει τα συναισθήματά του να κυριαρχήσουν μπροστά στις κάμερες.

«Έδωσα τα πάντα. Δεν έχω τίποτα να μετανιώσω και φεύγω με καθαρή τη συνείδησή μου», δήλωσε, αποδεχόμενος με αξιοπρέπεια το τέλος ενός τεράστιου κεφαλαίου.

Ο Ιβηρας σούπερ σταρ υπενθύμισε πως κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στην εθνική ομάδα κατέκτησε τρεις τίτλους, δύο Nations League και το Euro 2016, σημειώνοντας ότι πριν από τη δική του εποχή η Πορτογαλία δεν είχε πανηγυρίσει κανέναν μεγάλο διεθνή τίτλο.

Παρά τον αποκλεισμό, ο Ρονάλντο αποχωρεί από το Παγκόσμιο Κύπελλο έχοντας γράψει ακόμη ένα ιστορικό ρεκόρ. Έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής που σκόραρε σε έξι διαφορετικές διοργανώσεις Μουντιάλ, ενώ ξεπέρασε και τον Εουσέμπιο στην κορυφή των σκόρερ της Πορτογαλίας στην ιστορία της διοργάνωσης.

Ωστόσο, μέσα στις τέσσερις γραμμές του γηπέδου απέναντι στην Ισπανία δεν κατάφερε να επηρεάσει το παιχνίδι όπως θα ήθελε. Η παρουσία του ήταν περιορισμένη, με ελάχιστες επαφές με την μπάλα, την ώρα που η Πορτογαλία δυσκολευόταν να δημιουργήσει κινδύνους απέναντι στην καλά οργανωμένη άμυνα των Ισπανών.

Η συζήτηση γύρω από τον ρόλο του δεν άργησε να ανοίξει ξανά. Ο Ρομπέρτο Μαρτίνεθ τον διατήρησε στο γήπεδο μέχρι το τελευταίο λεπτό, παρά το γεγονός ότι η ομάδα αναζητούσε φρεσκάδα και διαφορετικές λύσεις στην επίθεση. Μια επιλογή που προκάλεσε αρκετά ερωτήματα, ειδικά αν αναλογιστεί κανείς ότι στο προηγούμενο παιχνίδι με την Κροατία, όταν ο Ρονάλντο είχε αποχωρήσει, η Πορτογαλία έδειξε μεγαλύτερη ένταση στο παιχνίδι της.

Παρ’ όλα αυτά, το ποδοσφαιρικό αποτύπωμα του Κριστιάνο Ρονάλντο δεν μπορεί να κριθεί από ένα παιχνίδι ή από έναν αποκλεισμό. Η καριέρα του είναι γεμάτη τίτλους, ατομικές διακρίσεις και αμέτρητα ρεκόρ, αποτελώντας σημείο αναφοράς για μια ολόκληρη γενιά ποδοσφαιριστών.

Ίσως τελικά το μοναδικό παράσημο που δεν κατάφερε να αποκτήσει να είναι το Παγκόσμιο Κύπελλο. Αυτό, όμως, δεν αλλάζει το γεγονός ότι ο Ρονάλντο θα παραμείνει για πάντα ένας από τους σπουδαιότερους ποδοσφαιριστές που γνώρισε το άθλημα, έχοντας αφιερώσει ολόκληρη την καριέρα του στην αδιάκοπη προσπάθεια να ξεπερνά τα όριά του και να διεκδικεί την κορυφή μέχρι το τελευταίο του παιχνίδι.