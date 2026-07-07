Ο Ρομπέρτο Μαρτίνεθ ανακοίνωσε το τέλος της θητείας του στην τεχνική ηγεσία της Πορτογαλίας, αμέσως μετά την ήττα με 1-0 από την Ισπανία στο Άρλινγκτον του Τέξας, αποτέλεσμα που σήμανε τον αποκλεισμό των Ίβηρων από τη φάση των «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ο 52χρονος Ισπανός προπονητής, που ανέλαβε τα ηνία της εθνικής ομάδας το 2023, είχε εξαρχής ως ορίζοντα το τέλος της διοργάνωσης, καθώς το συμβόλαιό του ολοκληρωνόταν μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο.

«Ναι, αυτό ήταν το τελευταίο μου παιχνίδι με την εθνική ομάδα», δήλωσε ο Μαρτίνεθ. «Νιώθω υπερηφάνεια για όσα ζήσαμε μαζί. Σε αυτά τα 45 παιχνίδια αισθάνθηκα ότι η Πορτογαλία με αγκάλιασε και μου έδειξε την αγάπη της. Είναι μια εμπειρία που θα με συνοδεύει για πάντα».

Ο έμπειρος τεχνικός χαρακτήρισε τη συνεργασία του με την Πορτογαλία μεγάλη τιμή, τονίζοντας πως κάθε κύκλος κάποια στιγμή ολοκληρώνεται.

«Ήταν προνόμιο να βρίσκομαι σε αυτή τη θέση, αλλά και μια μεγάλη ευθύνη. Δεν είναι εύκολο να λες αντίο, όμως πιστεύω πως αυτός ο κύκλος έκλεισε με φυσικό τρόπο», ανέφερε.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι η ομάδα χρειάζεται μια νέα προσέγγιση, δίνοντας χώρο στη νέα διοίκηση να χαράξει τη δική της πορεία.

«Είναι σημαντικό να υπάρξει πλέον μια νέα φωνή. Ο πρόεδρος Πέδρο Προένσα έχει κάθε δικαίωμα να επιλέξει τον προπονητή με τον οποίο θέλει να πορευτεί. Τον ευχαριστώ, όπως και το διοικητικό συμβούλιο, για τη στήριξη και τις ιδανικές συνθήκες που παρείχαν σε εμένα και στους συνεργάτες μου. Η συνεργασία μας ολοκληρώνεται με αμοιβαίο σεβασμό», δήλωσε.

Η Πορτογαλία, η οποία θα συνδιοργανώσει το Μουντιάλ του 2030 μαζί με την Ισπανία και το Μαρόκο, έχει ήδη εξασφαλισμένη θέση στη διοργάνωση ως μία από τις διοργανώτριες χώρες.

Πριν αναλάβει την Πορτογαλία, ο Μαρτίνεθ εργάστηκε στην εθνική Βελγίου (2016-2022), ενώ στο παρελθόν είχε καθίσει στους πάγκους των Έβερτον, Σουόνσι και Γουίγκαν. Στην πορτογαλική θητεία του οδήγησε την ομάδα μέχρι τα προημιτελικά του Euro 2024, ενώ κατέκτησε και το Nations League τον Ιούνιο του 2025.

Στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο, η Πορτογαλία ολοκλήρωσε τη φάση των ομίλων στη δεύτερη θέση του 11ου ομίλου με πέντε βαθμούς, έπειτα από τη νίκη 5-0 επί του Ουζμπεκιστάν και τις ισοπαλίες με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (1-1) και την Κολομβία (0-0). Στη φάση των «32» απέκλεισε την Κροατία με 2-1, όμως η πορεία της σταμάτησε απέναντι στην Ισπανία.

Η αναμέτρηση αυτή αποτέλεσε παράλληλα και την τελευταία συμμετοχή του Κριστιάνο Ρονάλντο σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου, κλείνοντας ένα ιστορικό κεφάλαιο για τον εμβληματικό αρχηγό της Πορτογαλίας.