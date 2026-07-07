Ο Σοφιάν Άμραμπατ επανέρχεται δυναμικά στο μεταγραφικό προσκήνιο του Ολυμπιακού, με την περίπτωσή του να παρουσιάζει για πρώτη φορά ουσιαστικές πιθανότητες εξέλιξης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο διεθνής Μαροκινός μέσος βλέπει με θετικό μάτι το ενδεχόμενο να φορέσει τα ερυθρόλευκα, εξέλιξη που διαφοροποιεί τα δεδομένα σε σχέση με προηγούμενες μεταγραφικές περιόδους.

Αυτό, βέβαια, δεν σημαίνει πως η υπόθεση είναι απλή. Κάθε άλλο. Στον Ολυμπιακό αντιμετωπίζουν την περίπτωση με μεγάλη προσοχή, αποφεύγοντας να διαρρεύσει το παραμικρό, καθώς πρόκειται για έναν ποδοσφαιριστή υψηλού επιπέδου, με σημαντικές οικονομικές απαιτήσεις και αρκετούς ενδιαφερόμενους.

Οι επαφές, πάντως, υπάρχουν. Οι Πειραιώτες διατηρούν ανοικτή γραμμή επικοινωνίας με την πλευρά του ποδοσφαιριστή, ενώ ο ίδιος ο Άμραμπατ έχει ήδη σχηματίσει ιδιαίτερα θετική εικόνα για τον σύλλογο. Καθοριστικό ρόλο σε αυτό έχουν παίξει τόσο ο συμπατριώτης και συμπαίκτης του στην εθνική ομάδα, Αγιούμπ Ελ Κααμπί, όσο και ο αδελφός του, Νορντίν Άμραμπατ, ο οποίος γνωρίζει πολύ καλά την ελληνική πραγματικότητα από την τετραετή παρουσία του στην ΑΕΚ.

Αγωνιστικά, ο 28χρονος χαφ θεωρείται ιδανική επιλογή για το ποδόσφαιρο που θέλει να εφαρμόσει ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Πρόκειται για έναν σύγχρονο box-to-box μέσο, με ένταση στο παιχνίδι του, ικανότητα στην ανάκτηση της μπάλας, σωστές τοποθετήσεις και ποιότητα στην ανάπτυξη, στοιχεία που μπορούν να ανεβάσουν σημαντικά το επίπεδο της μεσαίας γραμμής.

Το μεγαλύτερο εμπόδιο αφορά το οικονομικό σκέλος. Ο Άμραμπατ δεσμεύεται με συμβόλαιο με τη Φενέρμπαχτσε έως το καλοκαίρι του 2028, ενώ οι ετήσιες απολαβές του φτάνουν τα 6,5 εκατομμύρια ευρώ, χωρίς να υπολογίζονται τα μπόνους. Την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε ως δανεικός στην Μπέτις, η οποία εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να τον διατηρήσει στο ρόστερ της, είτε με νέο δανεισμό είτε με κανονική μεταγραφή.

Την ίδια στιγμή, η τουρκική ομάδα εμφανίζεται διατεθειμένη να συζητήσει προτάσεις, έχοντας επενδύσει 12 εκατομμύρια ευρώ για την αγορά του από τη Φιορεντίνα το περασμένο καλοκαίρι. Επομένως, οποιαδήποτε διαπραγμάτευση απαιτεί υπομονή και προσεκτικούς χειρισμούς.

Αυτή την περίοδο ο Άμραμπατ βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, συμμετέχοντας με το Μαρόκο στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Οι υποχρεώσεις του με την εθνική του ομάδα δεν επιτρέπουν να υπάρξουν άμεσες εξελίξεις, ενώ ακόμη και μετά την ολοκλήρωση της παρουσίας του στη διοργάνωση αναμένεται να ακολουθήσει διάστημα άδειας. Ως εκ τούτου, οι οριστικές εξελίξεις στην υπόθεσή του τοποθετούνται χρονικά προς τα τέλη του μήνα.