Το παζλ των προημιτελικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου βρίσκεται πλέον μία «ανάσα» από την ολοκλήρωσή του, καθώς έγινε γνωστό ακόμη ένα ζευγάρι της φάσης των «8».

Πρόκειται για μία αμιγώς ευρωπαϊκή μονομαχία, αφού η Ισπανία, μετά την πρόκρισή της εις βάρος της Πορτογαλίας, θα βρεθεί απέναντι στο Βέλγιο, το οποίο επιβλήθηκε με 4-1 των ΗΠΑ και εξασφάλισε επίσης το εισιτήριο για την επόμενη φάση.

Πλέον απομένει να συμπληρωθεί μόνο το τελευταίο ζευγάρι των προημιτελικών, το οποίο θα προκύψει από τις αναμετρήσεις της Τρίτης (7/7), ανάμεσα σε Αργεντινή και Αίγυπτο, καθώς και Ελβετία και Κολομβία.

Υπενθυμίζεται ότι ήδη έχει «κλειδώσει» ακόμη ένας ευρωπαϊκός προημιτελικός, με τη Νορβηγία να αντιμετωπίζει την Αγγλία, σε μία αναμέτρηση που αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον.

Τα ζευγάρια των προημιτελικών