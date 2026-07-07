Μία γυναίκα μόλις 23 ετών βρέθηκε νεκρή μέσα σε διαμέρισμα στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης, με τις Αρχές να ερευνούν τις συνθήκες θανάτου της.

Η νεαρή γυναίκα, υπήκοος Βουλγαρίας, εντοπίστηκε το μεσημέρι της Δευτέρας 6 Ιουλίου. Οι γονείς της την αναζητούσαν, χωρίς όμως να καταφέρουν να τη βρουν. Ένα συγγενικό της πρόσωπο μετέβη στο διαμέρισμά της και βρέθηκε μπροστά στο τραγικό θέαμα, εντοπίζοντας την 23χρονη νεκρή.

Στο σημείο κλήθηκε και ιατροδικαστής, ο οποίος προχώρησε σε μακροσκοπική εξέταση της σορού. Από τα μέχρι στιγμής στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει οι Αρχές δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.

Η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να ρίξει φως στα ακριβή αίτια του θανάτου της νεαρής γυναίκας, σύμφωνα με το thestival.gr.