Την ανάγκη αλλαγής ηγεσίας στον ΣΥΡΙΖΑ έθεσε ανοιχτά ο Παύλος Πολάκης, ζητώντας την παραίτηση του Σωκράτη Φάμελλου και την ανάδειξη νέου προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.

Μιλώντας στη Naftemporiki TV, ξεκαθάρισε ότι σε περίπτωση που κινηθούν οι σχετικές διαδικασίες θα είναι υποψήφιος, ενώ εξαπέλυσε σκληρή επίθεση κατά της σημερινής ηγεσίας του κόμματος, κάνοντας λόγο για «προσωπική ανεπάρκεια» και «κομματική υποτέλεια».

Ο βουλευτής Χανίων περιέγραψε ως πρωτόγνωρη την κατάσταση που επικρατεί στον ΣΥΡΙΖΑ, σημειώνοντας: «Είναι κάτι πρωτοφανές στα πολιτικά χρονικά αυτό που ζούμε. Να υπάρχει πρόεδρος κόμματος και μία απόφαση Κεντρικής Επιτροπής που λέει “θα στηρίξουμε ένα άλλο κόμμα”. Αυτό δείχνει μία κατάσταση προσωπικής ανεπάρκειας και κομματικής υποτέλειας του Σωκράτη Φάμελλου. Την εκλογή του τη χάρισα γιατί δεν πήγα στον δεύτερο γύρο, προκειμένου να υπάρξει ενότητα. Η εντολή που είχε πάρει ήταν ανασυγκρότηση του ΣΥΡΙΖΑ και του προοδευτικού χώρου, όχι να πούμε ότι κλείνουμε το μαγαζί».

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο ΣΥΡΙΖΑ εξακολουθεί να διαθέτει σημαντικές δυνατότητες πολιτικής ανάκαμψης, υπό την προϋπόθεση ότι θα αλλάξει η ηγεσία του. Όπως είπε, «Το γεγονός ότι έχουμε ακόμη 1,5%-2%, ενώ ο αρχηγός του κόμματος λέει ότι στηρίζει άλλο κόμμα, είναι εντυπωσιακό. Αν η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ αλλάξει και εκπέμψει μήνυμα για βαθιές αλλαγές, τότε ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα είναι σε αυτά τα ποσοστά, θα είναι σε πολύ υψηλότερα ποσοστά. Το δυναμικό της Αριστεράς υπάρχει και περιμένει».

Ο Παύλος Πολάκης παρουσίασε, παράλληλα, τις κινήσεις που θεωρεί αναγκαίες για την επόμενη ημέρα του κόμματος. Όπως ανέφερε, «Πρώτον, πρέπει να επιστρέψω άμεσα στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Δεύτερον, η Κεντρική Επιτροπή πρέπει να πάρει μία απόφαση που να λέει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν διαλύεται, αλλά θα ηγηθεί μίας προσπάθειας συμπόρευσης με συγκεκριμένο προγραμματικό λόγο. Να αναιρέσει την απόφαση αυτοδιάλυσης».

Στη συνέχεια υποστήριξε ότι απαιτείται αλλαγή στην κορυφή της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, δηλώνοντας: «Τρίτον, πρέπει να παραιτηθεί ο Φάμελλος και να εκλεγεί νέος πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Εγώ σε μία τέτοια διαδικασία βάζω υποψηφιότητα».

Κριτική στην κυβέρνηση

Πέρα από τα εσωκομματικά του ΣΥΡΙΖΑ, ο βουλευτής Χανίων στράφηκε και κατά της κυβέρνησης, εκτιμώντας ότι βρίσκεται σε φάση έντονης πολιτικής φθοράς.

Όπως ανέφερε, «Έχουμε μία κυβέρνηση που πνέει τα λοίσθια. Ο Μητσοτάκης διαχειρίζεται το ποσοστό της ήττας του. Η μεγάλη ακρίβεια και τα καρτέλ είναι ο λόγος που ένα μεγάλο ποσοστό του γυρίζει την πλάτη».

Αναφερόμενος στην οικονομία, υποστήριξε ότι η αντιμετώπιση των προβλημάτων απαιτεί ουσιαστικές θεσμικές παρεμβάσεις, επισημαίνοντας: «Δεν έχει εκπεμφθεί από κανέναν το εξής πρόταγμα. Για να αλλάξει η κατάσταση χρειάζονται βαθιές θεσμικές αλλαγές που θα τροποποιούν τους όρους της οικονομικής ζωής. Αν το κράτος δεν ξαναπάρει στα χέρια του τα βασικά εργαλεία της οικονομίας, δεν μπορεί να χτυπηθεί η κυριαρχία των καρτέλ και να αλλάξει η ζωή των ανθρώπων. Αυτό δεν το εκπέμπει ούτε η ΕΛΑΣ, ούτε η Καρυστιανού, ούτε κανείς».