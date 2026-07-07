Σκηνές απέιρου κάλλους εκτυλίχθηκαν σε παραλία της Δομινικανής Δημοκρατίας, όταν ένας άνδρας επιτέθηκε με βία στη σύζυγό του μπροστά σε δεκάδες λουόμενους, πριν εξαγριωμένοι παρευρισκόμενοι επέμβουν για να τον ακινητοποιήσουν.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ο άνδρας ξέσπασε σε κρίση ζήλιας όταν είδε τη σύντροφό του να συνομιλεί με έναν άλλο άνδρα στην παραλία.

Βίντεο από το περιστατικό καταγράφει τη στιγμή που ο δράστης χαστουκίζει με τέτοια δύναμη μια γυναίκα, την οποία πέρασε λανθασμένα για τη σύζυγό του, με αποτέλεσμα εκείνη να καταρρεύσει αμέσως στην άμμο.

Όταν η γυναίκα σήκωσε το βλέμμα της έντρομη, ο άνδρας αντιλήφθηκε ότι είχε χτυπήσει το λάθος άτομο. Στη συνέχεια έτρεξε προς τα ρηχά νερά, όπου βρισκόταν η πραγματική σύντροφός του, και άρχισε να τη χτυπά.

Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, το νερό εκτοξευόταν γύρω τους, ενώ η γυναίκα προσπαθούσε να παραμείνει πάνω από την επιφάνεια, καθώς δεχόταν τα χτυπήματα του δράστη.

Οι λουόμενοι επενέβησαν και ξυλοκόπησαν τον δράστη

Έντρομοι λουόμενοι έσπευσαν να βοηθήσουν τα θύματα, απομακρύνοντας τον άνδρα από τη γυναίκα που δεχόταν την επίθεση.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, καθώς εκείνος κατευθυνόταν προς την ακτή, ένας άνδρας που φορούσε καπέλο του μπέιζμπολ τον γρονθοκόπησε στο πρόσωπο. Στη συνέχεια, ομάδα εξαγριωμένων παρευρισκομένων συμμετείχε στην επέμβαση, χτυπώντας τον δράστη μέσα στη θάλασσα.

Έρευνα από τις Αρχές της Δομινικανής Δημοκρατίας

Η επίθεση σημειώθηκε την Παρασκευή 3 Ιουλίου στη νήσο Σαόνα της Δομινικανής Δημοκρατίας.

Η τουριστική αστυνομία της χώρας επιβεβαίωσε ότι διεξάγει έρευνα για την υπόθεση, ενώ απηύθυνε έκκληση σε επιπλέον αυτόπτες μάρτυρες να συνδράμουν στις έρευνες.

Μέχρι στιγμής δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία σύλληψη.