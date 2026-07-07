Αισιόδοξος για την πορεία της Εθνικής Ασφαλιστικής εμφανίστηκε ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Δημήτρης Μαζαράκης, κατά τη διάρκεια συνάντησης με δημοσιογράφους με αφορμή τη συμπλήρωση 135 χρόνων από την ίδρυσή της.

Όπως ανέφερε, τόσο το πρώτο όσο και το δεύτερο τρίμηνο του 2026 κινούνται πάνω από τους στόχους του επιχειρηματικού σχεδίου, δημιουργώντας θετικές προσδοκίες για το σύνολο της χρονιάς. Η πλήρης εικόνα για τις επιδόσεις του δεύτερου τριμήνου αναμένεται να παρουσιαστεί στις 29 Ιουλίου, μαζί με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του Ομίλου Πειραιώς.

Ο κ. Μαζαράκης προέβλεψε ότι η κερδοφορία του 2026 θα διαμορφωθεί σε υψηλότερα επίπεδα από την προηγούμενη χρήση, υπογραμμίζοντας ότι η εταιρεία ακολουθεί το φιλόδοξο επιχειρηματικό πλάνο που σχεδιάστηκε μετά την ένταξή της στον Όμιλο Πειραιώς. «Θα έχουμε πολλά καλά νέα και το 2026 αλλά και το 2027», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ο πήχης στα 1,6 δισ. ευρώ

Η διοίκηση της Εθνικής Ασφαλιστικής έχει θέσει ως βασικό στόχο τον σχεδόν διπλασιασμό της συνολικής παραγωγής μέσα στην επόμενη πενταετία, ώστε να ξεπεράσει τα 1,6 δισ. ευρώ έως το 2030.

Στόχος είναι η εταιρεία να ενισχύσει σημαντικά την παρουσία της και να κατακτήσει την πρώτη θέση στους βασικούς κλάδους της ασφαλιστικής αγοράς, εδραιώνοντας τη θέση της ως ο «καθαρός εθνικός πρωταθλητής» του κλάδου.

Το αναπτυξιακό σχέδιο βασίζεται κατά κύριο λόγο στην οργανική ανάπτυξη και όχι σε εξαγορές. Η ενίσχυση των δικτύων πωλήσεων, η διεύρυνση των συνεργασιών, η ανάπτυξη νέων προϊόντων και η αξιοποίηση της πελατειακής βάσης της Τράπεζας Πειραιώς αποτελούν τους βασικούς πυλώνες για την επίτευξη του στόχου.

Η προηγούμενη χρήση δημιούργησε ισχυρή βάση για το νέο εγχείρημα. Το 2025 η Εθνική Ασφαλιστική κατέγραψε κέρδη προ φόρων 48 εκατ. ευρώ, ενώ το προσαρμοσμένο λειτουργικό αποτέλεσμα αυξήθηκε κατά περίπου 70%. Η εταιρεία ολοκλήρωσε παράλληλα την ένταξή της στον Όμιλο Πειραιώς, περνώντας στην επόμενη φάση του μετασχηματισμού της.

Δημήτρης Μαζαράκης, Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής Ασφαλιστικής

Το bancassurance ξεκινά στις αρχές του 2027

Κεντρικό ρόλο στην επιτάχυνση της ανάπτυξης αναμένεται να διαδραματίσει το bancassurance. Σύμφωνα με τον Δημήτρη Μαζαράκη, η Εθνική Ασφαλιστική εργάζεται ώστε στις αρχές του 2027 η Τράπεζα Πειραιώς να ξεκινήσει την προώθηση των ασφαλιστικών της προγραμμάτων μέσω του δικτύου της.

Η αξιοποίηση του ευρύτερου οικοσυστήματος της Πειραιώς αναμένεται να προσφέρει στην ασφαλιστική εταιρεία πρόσβαση σε μια διευρυμένη βάση πελατών, δημιουργώντας νέες ευκαιρίες στους κλάδους ζωής, υγείας, περιουσίας και συνταξιοδότησης.

Το bancassurance αντιστοιχούσε το 2025 περίπου στο 17% του συνολικού κύκλου εργασιών της εταιρείας και, σύμφωνα με τη διοίκηση, διαθέτει σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης, καθώς ξεκινά από σχετικά χαμηλή βάση.

Η στρατηγική, πάντως, παραμένει πολυκαναλική. Το εταιρικό παραγωγικό δίκτυο των ασφαλιστικών συμβούλων θα συνεχίσει να αποτελεί βασικό πυλώνα, μαζί με το πρακτορειακό δίκτυο. Το 2025, μάλιστα, το δίκτυο αποκλειστικής συνεργασίας κατέγραψε μία από τις καλύτερες επιδόσεις των τελευταίων ετών, με αυξημένη παραγωγικότητα και υψηλότερη παραγωγή.

Η αφετηρία του νέου σχεδίου

Η Εθνική Ασφαλιστική διαθέτει σήμερα 1,9 εκατ. ασφαλισμένους και μερίδιο αγοράς 13,6%, ενώ η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων ανέρχεται σε 835 εκατ. ευρώ. Ο δείκτης φερεγγυότητας Solvency II διαμορφώνεται στο 177%, ενώ την τελευταία δεκαετία η εταιρεία έχει καταβάλει αποζημιώσεις συνολικού ύψους 4 δισ. ευρώ.

Στο πρώτο τρίμηνο του 2026 τα μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα ανήλθαν σε 216,6 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 10% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Η κερδοφορία κινήθηκε επίσης υψηλότερα από τον προϋπολογισμό, υποστηριζόμενη από τη βελτίωση της λειτουργικής επίδοσης.

Η θετική τάση συνεχίστηκε και στο δεύτερο τρίμηνο, ενισχύοντας την εκτίμηση της διοίκησης ότι το 2026 μπορεί να αποτελέσει τη χρονιά κατά την οποία θα τεθούν οι βάσεις για την ουσιαστική επιτάχυνση που αναμένεται από το 2027.

Η δύσκολη εξίσωση της ασφάλισης υγείας

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Δημήτρης Μαζαράκης στις πιέσεις που προκαλεί το αυξανόμενο κόστος των υπηρεσιών υγείας, κυρίως στα ισόβια ασφαλιστικά συμβόλαια.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο νέος δείκτης της ΕΛΣΤΑΤ επιβεβαίωσε σε μεγάλο βαθμό την εικόνα που είχε αποτυπώσει ο αντίστοιχος δείκτης του ΙΟΒΕ. Το ζητούμενο για την αγορά είναι πλέον η εξεύρεση μόνιμων λύσεων που θα συγκρατούν την αύξηση του κόστους, χωρίς να υπονομεύουν τη βιωσιμότητα των μακροχρόνιων ασφαλιστικών προγραμμάτων.

Στο πλαίσιο αυτό, επανέφερε την ανάγκη εφαρμογής των DRGs για τον αποτελεσματικότερο έλεγχο του νοσοκομειακού κόστους, ενώ τάχθηκε υπέρ της θέσπισης φορολογικών κινήτρων για τις ασφαλίσεις υγείας, αντίστοιχων με την έκπτωση στον ΕΝΦΙΑ που ισχύει για την ασφάλιση κατοικιών.

Η Εθνική Ασφαλιστική σχεδιάζει παράλληλα ένα νέο μοντέλο ασφάλισης υγείας, με έμφαση στην πρόληψη, στην έγκαιρη παρέμβαση και στην καλύτερη διαχείριση του κόστους. Η αξιοποίηση δεδομένων και οι συνεργασίες με παρόχους υγείας αναμένεται να συμβάλουν στη δημιουργία περισσότερο προσιτών και βιώσιμων ασφαλιστικών λύσεων.

Επενδύσεις στην τεχνολογία και στην τεχνητή νοημοσύνη

Το νέο αναπτυξιακό κεφάλαιο περιλαμβάνει και την επιτάχυνση του τεχνολογικού μετασχηματισμού. Η εταιρεία επενδύει σε νέες ψηφιακές υποδομές, στην αξιοποίηση δεδομένων και σε εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, με στόχο την ταχύτερη εξυπηρέτηση και την ανάπτυξη περισσότερο προσωποποιημένων προϊόντων.

Μεταξύ των βασικών έργων περιλαμβάνονται το νέο σύστημα διαχείρισης των γενικών κλάδων, η περαιτέρω ανάπτυξη της πλατφόρμας MyEthniki και η δημιουργία σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων για τους συνεργάτες και τους ασφαλιστικούς συμβούλους.

Η τεχνολογία εντάσσεται στη στρατηγική ως μέσο ενίσχυσης της σχέσης με τον ασφαλισμένο, ενώ ιδιαίτερο βάρος δίνεται στην εκπαίδευση των ανθρώπων του δικτύου, στην προσέλκυση νέων επαγγελματιών και στη βελτίωση της παραγωγικότητας.