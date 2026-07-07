Ένα σοκαριστικό βίντεο ήρθε στο φως της δημοσιότητας, μετά την έναρξη έρευνας από τις ισραηλινές αρχές σε βάρος αστυνομικού της Συνοριακής Αστυνομίας, ο οποίος καταγράφηκε να πετά χειροβομβίδα κρότου-λάμψης μέσα σε αυτοκίνητο με επιβάτες στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Στο βίντεο φαίνεται ο αστυνομικός να πλησιάζει το όχημα, το οποίο βρίσκεται στον παλαιστινιακό προσφυγικό καταυλισμό Καλάντια, και να φωνάζει στους επιβαίνοντες. Έπειτα από μια σύντομη λεκτική αντιπαράθεση, πετά τη χειροβομβίδα από την ανοιχτή πόρτα του αυτοκινήτου και την κλείνει βίαια, ενώ ο οδηγός προσπαθεί να διαφύγει. Ακολουθεί έκρηξη και πυκνός καπνός.

Οι δύο επιβάτες καταφέρνουν τελικά να βγουν από την άλλη πλευρά του οχήματος, πριν ο αστυνομικός φανεί να πυροβολεί με το υπηρεσιακό του όπλο, την ώρα που εκείνοι προσπαθούν να καλυφθούν. Η ισραηλινή οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων «B’Tselem» ανέφερε ότι όλοι οι επιβαίνοντες επέζησαν.

Η αστυνομία δήλωσε στα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης ότι «ο αστυνομικός δεν ενήργησε σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες». Όπως έγινε γνωστό, η υπόθεση διαβιβάστηκε στην υπηρεσία εσωτερικών ερευνών της αστυνομίας.

WATCH: An Israeli soldier throws a stun grenade into a car carrying young Palestinians and shuts the door as it explodes. pic.twitter.com/NTNq6W1qsq — Clash Report (@clashreport) July 6, 2026

«Πλήρης αδιαφορία για τα δικαιώματα των Παλαιστινίων που ζουν υπό κατοχή»

Σε ξεχωριστό περιστατικό στην Καλάντια, την Κυριακή, ισραηλινές δυνάμεις πυροβόλησαν και σκότωσαν τον 16χρονο, Ουαλίντ Αμπού Σνέινεχ, σύμφωνα με το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας.

Το υπουργείο πρόσθεσε ότι ακόμα δύο ανήλικοι τραυματίστηκαν από πυρά στα κάτω άκρα. Οι ισραηλινές αρχές δήλωσαν στο BBC ότι οι δυνάμεις ασφαλείας θεώρησαν πως αντιμετώπιζαν άμεση απειλή για τη ζωή τους, αφού «ξέσπασαν βίαια επεισόδια, κατά τη διάρκεια των οποίων δέχτηκαν μαζική επίθεση με πέτρες».

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, οι δυνάμεις απάντησαν με πυρά εναντίον «ενός υπόπτου που τους πετούσε πέτρες από ταράτσα».

Επίσης την Κυριακή, ένα βρέφος τεσσάρων μηνών, ο Άχμεντ Ζαΐντ, που βρισκόταν σε κρίσιμη κατάσταση, πέθανε αφού Ισραηλινοί στρατιώτες αρνήθηκαν να ανοίξουν πύλη που απέκλειε την κύρια είσοδο του χωριού του, δυτικά της Ραμάλα, καθυστερώντας τη μεταφορά του για επείγουσα ιατρική περίθαλψη, σύμφωνα με τον επικεφαλής του τοπικού γραφείου ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ΟΗΕ.

Ο Ατζίθ Σουνγκάι δήλωσε ότι ασθενοφόρο περίμενε στην άλλη πλευρά της πύλης, έξω από το χωριό Ντέιρ Αμάρ, προκειμένου να μεταφέρει τον μικρό Άχμεντ στο νοσοκομείο.

Χαρακτήρισε τον θάνατο του βρέφους «παράλογο» και «χαρακτηριστικό παράδειγμα μιας δύναμης κατοχής που συνεχίζει να επιδεικνύει πλήρη αδιαφορία για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα των Παλαιστινίων που ζουν υπό κατοχή».