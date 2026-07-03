Ο Παλαιστίνιος Μοχάμαντ Σαλαμέχ έκτιζε ένα σπίτι για την οικογένειά του στην κατεχόμενη από το Ισραήλ Δυτική Όχθη, όπου ο πρόσφατα αρραβωνιασμένος γιος του ετοιμαζόταν να παντρευτεί. Όμως, προτού ολοκληρωθεί η οικοδόμηση του σπιτιού, μία ομάδα Ισραηλινών εποίκων κατέλαβε την περιουσία του.

Ο Σαλαμέχ είπε ότι αιτήματα στον ισραηλινό στρατό και την αστυνομία δεν έφεραν κανένα αποτέλεσμα. Τώρα φοβάται ότι το σπίτι του, που όπως και πολλά άλλα στην παλαιστινιακή περιοχή είναι περικυκλωμένο από ισραηλινούς οικισμούς και μικρότερα κτίσματα, έχει χαθεί για πάντα. Άλλα σπίτια στην περιοχή μπορεί να έχουν την ίδια μοίρα, είπε.

Palestinian Mohammad Salameh was building a home for his family in the Israeli-occupied West Bank, where his recently ​engaged son was meant to start married life https://t.co/ysJWowl6Bg — Arab News (@arabnews) July 3, 2026

«Ο Θεός ξέρει, αν υπάρχει νόμος και τάξη, θα φύγουν», λέει ο Σαλαμέχ. «Αν καταφέρουν να πάρουν ένα, θα ακολουθήσουν και τα υπόλοιπα».Το Ρόιτερς δεν μπόρεσε να επικοινωνήσει με τους εποίκους για να λάβει σχόλια. Ένας από αυτούς διακρινόταν να περπατάει στην ταράτσα του σπιτιού χθες Πέμπτη.

Ο ισραηλινός στρατός είπε πως ελέγχει το αίτημα του Ρόιτερς για σχόλια αλλά δεν είχε απαντήσει μέχρι σήμερα. Η ισραηλινή αστυνομία δεν απάντησε προσώρας σε αίτημα για σχόλια.

Η αρπαγή παλαιστινιακής γης από εποίκους είναι εδώ και πολλά χρόνια ένα χαρακτηριστικό της ζωής στη Δυτική Όχθη, όπου περίπου 500.000 Ισραηλινοί ζουν ανάμεσα σε περίπου τρία εκατομμύρια Παλαιστίνιους. Οι Παλαιστίνιοι αναφέρουν εδώ και χρόνια ζημιές σε αγροτική γη, βανδαλισμούς και επιθέσεις που συνδέονται με την επέκταση οικισμών. Έκθεση του ΟΗΕ που δημοσιοποιήθηκε τον περασμένο μήνα αναφέρει ότι οι επιθέσεις ισραηλινών εποίκων σε παλαιστινιακά χωριά και γεωργική γη έχουν αυξηθεί από το 2023 κατά 130%.

Οι κάτοικοι του Τζαλούντ, του χωριού του Σαλαμέχ, λένε πως το συμβάν αυτής της εβδομάδας αποτελεί άλλη μία ανησυχητική κλιμάκωση επειδή οι έποικοι κατέλαβαν ένα σπίτι που είναι ακόμη υπό κατασκευή.

«Έχουν μετακινηθεί τώρα σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων από το τελευταίο σπίτι στο Τζαλούντ, που είναι επίσης υπό κατασκευή και ανήκει σε κάτοικο» του χωριού, δήλωσε ο Ράεντ αλ-Χατζ Μοχάμαντ, επικεφαλής του κοινοτικού συμβουλίου.

Το Τζαλούντ έχει αντιμετωπίσει πέντε μεγάλες επιθέσεις εποίκων, είπε, μεταξύ των οποίων πυρπόληση σπιτιών, ζημιές σε αυτοκίνητα και εκρίζωση δένδρων. Οι περισσότερες χώρες και ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) θεωρούν πως οι ισραηλινοί οικισμοί στη Δυτική Όχθη είναι παράνομοι με βάση το διεθνές δίκαιο, επικαλούμενοι την Τέταρτη Σύμβαση της Γενεύης που απαγορεύει τη μεταφορά άμαχου πληθυσμού εντός κατεχόμενου εδάφους. Το Ισραήλ απορρίπτει τη θέση αυτή, λέγοντας πως η Δυτική Όχθη είναι διαφιλονικούμενο έδαφος όπου υπάρχει εβραϊκή παρουσία για χιλιάδες χρόνια. Οι Παλαιστίνιοι θεωρούν πως η Δυτική Όχθη, μαζί με τη Γάζα και την Ανατολική Ιερουσαλήμ αποτελούν τμήμα ενός παλαιστινιακού κράτους.

Η κατασκευή οικισμών και η βία των εποίκων είναι εδώ και χρόνια από τα μεγαλύτερα εμπόδια στις προσπάθειες για ειρήνη ανάμεσα στο Ισραήλ και τους Παλαιστίνιους. Ακόμη και οι πιο πιστοί σύμμαχοι του Ισραήλ, περιλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, έχουν καταδικάσει ενέργειες εποίκων. Ωστόσο, η επέκταση των οικισμών έχει επιταχυνθεί υπό την κυβέρνηση του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, που εξαρτάται από σκληροπυρηνικά κόμματα τα οποία τάσσονται υπέρ των οικισμών, προκειμένου να διατηρήσει την κοινοβουλευτική πλειοψηφία, σημειώνει το Ρόιτερς.

Για τον Σαλαμέχ, η διαμάχη είναι οδυνηρά προσωπική. Η κατασκευή του σπιτιού είχε σταματήσει μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Γάζα το 2023, όταν ο γιος του δεν μπορούσε να βρει δουλειά και τα οικονομικά της οικογένειας πιέστηκαν.

«Ο γείτονας εκεί κοντά έχει κτίσει ένα διώροφο σπίτι, το οποίο πιθανόν να καταλάβουν επίσης, αν χάσουμε αυτό το σπίτι, θα χάσουν και το δικό τους», είπε.