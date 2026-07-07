Μία σοκαριστική καταγγελία ερευνούν αστυνομικοί καταγγελίας της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την καταγγελία, τον Δεκέμβριο του 2025, ο 14χρονος εξανάγκασε την νεαρή κοπέλα, ηλικίας 15 ετών, σε γενετήσιες πράξεις, χωρίς τη συναίνεσή της, βιντεοσκοπώντας τις πράξεις αυτές.

Από την οικία του καταγγελλόμενου κατασχέθηκαν ψηφιακά μέσα τα οποία θα εξεταστούν εργαστηριακά από εξειδικευμένο προσωπικό της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.