Εκρηκτικοί μηχανισμοί εξερράγησαν την Τρίτη στη Δαμασκό, πρωτεύουσα της Συρίας, κοντά σε ένα ξενοδοχείο όπου επρόκειτο να διαμείνει ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, σύμφωνα με πηγή των υπηρεσιών ασφαλείας.

Μετά την έκρηξη, αποκλείστηκαν δρόμοι και εφαρμόστηκαν μέτρα ασφαλείας.

Μάρτυρας του Reuters άκουσε εκρήξεις στην περιοχή και παρατηρήθηκε καπνός να υψώνεται.

Ο Μακρόν είναι ο πρώτος σημαντικός ηγέτης της ΕΕ που επισκέπτεται τη Δαμασκό από την ανατροπή του Συρίου προέδρου, Μπασάρ αλ-Άσαντ.