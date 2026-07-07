Μια απομακρυσμένη και σχεδόν «χαμένη» περιοχή στα ανοικτά των ακτών της Καλιφόρνιας ενδέχεται να ανατρέψει όσα γνωρίζουμε για τους πρώτους κατοίκους της Αμερικής. Στα Νησιά της Μάγχης της Καλιφόρνιας (Channel Islands) έχουν εντοπιστεί ανθρώπινα λείψανα ηλικίας 13.000 ετών, αρχαίοι οικισμοί και ευρήματα που υποδηλώνουν ότι ορισμένοι από τους πρώτους ανθρώπους που έφτασαν στη βορειοαμερικανική ήπειρο μπορεί να ταξίδεψαν με πλοιάρια, αντί να ακολουθήσουν τη χερσαία διαδρομή μέσω ενός διαδρόμου χωρίς πάγους.

Εφόσον η θεωρία αυτή επιβεβαιωθεί, θα ανατρέψει τη μέχρι σήμερα επικρατούσα άποψη ότι οι πρώτοι κάτοικοι της Αμερικής πέρασαν από τη Σιβηρία μέσω χερσαίας γέφυρας και στη συνέχεια κινήθηκαν προς τα νότια διασχίζοντας έναν διάδρομο χωρίς πάγους στη δυτική πλευρά του Καναδά. Αντίθετα, η νέα υπόθεση υποστηρίζει ότι άνθρωποι της Εποχής των Παγετώνων έφτασαν στη Βόρεια Αμερική πριν από χιλιάδες χρόνια, ακολουθώντας μια παράκτια διαδρομή, γνωστή ως «λεωφόρος των φυκιών» (kelp highway), χρησιμοποιώντας πλωτά μέσα κατά μήκος των ακτών του Ειρηνικού και εγκαθιστάμενοι σε περιοχές όπως τα Νησιά της Μάγχης.

Τα ευρήματα που ενισχύουν τη θεωρία

Τα νησιά έχουν αποδώσει επίσης οστά πυγμαίων μαμούθ, καθώς και εξαιρετικά διατηρημένους αρχαιολογικούς χώρους που προσφέρουν μια σπάνια εικόνα της ζωής κατά την Εποχή των Παγετώνων. Οι επιστήμονες περιγράφουν το νησιωτικό σύμπλεγμα ως έναν τόπο όπου το αρχαίο φυσικό περιβάλλον και η ανθρώπινη ιστορία έχουν διατηρηθεί σχεδόν ανέπαφα στον χρόνο.

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι τα στοιχεία αυτά παραπέμπουν σε μια λησμονημένη θαλάσσια μεταναστευτική διαδρομή, η οποία θα μπορούσε να αλλάξει ριζικά την κατανόησή μας για τους πρώτους κατοίκους της Αμερικής. Παράλληλα, θεωρούν ότι πολλές απαντήσεις εξακολουθούν να βρίσκονται κάτω από το έδαφος των νησιών ή στα γύρω θαλάσσια ύδατα.

Τα Νησιά της Μάγχης αποτελούν αντικείμενο μελέτης επιστημόνων και αρχαιολόγων για περισσότερο από έναν αιώνα. Μερικές από τις σημαντικότερες ανακαλύψεις, μεταξύ των οποίων και τα λείψανα του Ανθρώπου των Πηγών Άρλινγκτον (Arlington Springs Man), πραγματοποιήθηκαν κατά τις ανασκαφές στα μέσα του 20ού αιώνα.

Νέο ενδιαφέρον για τις ανακαλύψεις αυτές προκαλεί και ντοκιμαντέρ που κυκλοφόρησε στις 30 Ιουνίου στο κανάλι Timeline στο YouTube, εστιάζοντας τόσο στα ήδη γνωστά ευρήματα όσο και στα μυστήρια που εξακολουθούν να κρύβονται στα νησιά και στον βυθό που τα περιβάλλει.

Η διαφωνία των αρχαιολόγων

Παρά τα νέα στοιχεία, δεν συμφωνούν όλοι οι αρχαιολόγοι ότι τα Νησιά της Μάγχης αποτελούν οριστική απόδειξη μιας θαλάσσιας μετανάστευσης. Αν και πολλοί ερευνητές αποδέχονται πλέον ότι άνθρωποι βρίσκονταν στην αμερικανική ήπειρο πριν από τον πολιτισμό Κλόβις, συνεχίζεται η συζήτηση σχετικά με το πότε ακριβώς έφτασαν οι πρώτοι άποικοι και αν ταξίδεψαν διά θαλάσσης, μέσω ξηράς ή συνδυάζοντας διαφορετικές διαδρομές.

Τα οκτώ Νησιά της Μάγχης βρίσκονται στον Ειρηνικό Ωκεανό, ανοικτά της νότιας Καλιφόρνιας, εκτεινόμενα από το Πόιντ Κονσέψιον, κοντά στη Σάντα Μπάρμπαρα, έως νότια του Λος Άντζελες.

Ο συγγραφέας Φρέντερικ Κερ Τσάιλς, κάτοχος διδακτορικού στην Ιστορία από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στη Σάντα Μπάρμπαρα, δηλώνει στο ντοκιμαντέρ ότι «αποτελούν το αποτύπωμα ενός χαμένου κόσμου».

Η γεωλογική ιστορία των νησιών

Τα τέσσερα βόρεια νησιά, Σαν Μιγκέλ, Σάντα Ρόζα, Σάντα Κρουζ και Ανακάπα, δεν βρίσκονταν πάντοτε στη σημερινή τους θέση. Σύμφωνα με τους γεωλόγους, βρίσκονταν πολύ νοτιότερα, κοντά στη σημερινή περιοχή του Σαν Ντιέγκο, προτού οι τεκτονικές κινήσεις τα μεταφέρουν σταδιακά προς τον βορρά και τα περιστρέψουν κατά περίπου 110 μοίρες.

Τα νησιά αποτελούν πολύτιμο πεδίο έρευνας για τους αρχαιολόγους, καθώς τα αρχαία στρώματα του εδάφους τους παρέμειναν σε μεγάλο βαθμό ανέπαφα, διατηρώντας στοιχεία που σε άλλες περιοχές χάθηκαν εξαιτίας της ανόδου της στάθμης της θάλασσας και χιλιάδων ετών ανθρώπινης δραστηριότητας, όπως αναφέρει η Daily Mail.

Ο Άνθρωπος των Πηγών Άρλινγκτον

Ανάμεσα στα σημαντικότερα ευρήματα συγκαταλέγεται ο Άνθρωπος των Πηγών Άρλινγκτον, ανθρώπινα λείψανα που βρέθηκαν στο νησί Σάντα Ρόζα και χρονολογήθηκαν τελικά σε ηλικία τουλάχιστον 13.000 ετών.

Τα οστά ενός άνδρα εντοπίστηκαν το 1959 σε βάθος περίπου 11 μέτρων κάτω από στρώματα άμμου, λάσπης και χαλικιών που είχαν αποτεθεί από το νερό.

Ο γεωλόγος και ειδικός στη ραδιοχρονολόγηση, δρ Τόμας Στάφορντ, δήλωσε ότι, έπειτα από τις αναλύσεις που πραγματοποιήθηκαν το 2001, τα συγκεκριμένα οστά αποτελούσαν τα αρχαιότερα χρονολογημένα ανθρώπινα σκελετικά λείψανα που είχαν βρεθεί στη Βόρεια Αμερική.

Η ανακάλυψη θεωρήθηκε ιδιαίτερα σημαντική, καθώς τα λείψανα έχουν περίπου την ίδια ηλικία με τον πολιτισμό Κλόβις, ο οποίος επί δεκαετίες θεωρούνταν ο πρώτος ανθρώπινος πληθυσμός που εγκαταστάθηκε στην αμερικανική ήπειρο. Ωστόσο, σε αντίθεση με τους χώρους του πολιτισμού Κλόβις που βρίσκονται στην ενδοχώρα, ο Άνθρωπος των Πηγών Άρλινγκτον εντοπίστηκε σε υπεράκτιο νησί, γεγονός που υποδηλώνει ότι ορισμένοι από τους πρώτους κατοίκους της Βόρειας Αμερικής ενδέχεται να διέθεταν ήδη ανεπτυγμένες ναυτικές δεξιότητες.

Η θεωρία της «λεωφόρου των φυκιών»

Οι άνθρωποι του πολιτισμού Κλόβις, γνωστοί για τις χαρακτηριστικές αιχμές δοράτων τους, θεωρούνταν ότι είχαν εισέλθει στη Βόρεια Αμερική μέσω του διαδρόμου χωρίς πάγους στον Καναδά. Η ανακάλυψη στα Νησιά της Μάγχης, ωστόσο, άνοιξε το ενδεχόμενο μια διαφορετική ομάδα να έφτασε στην ήπειρο ακολουθώντας τις ακτές του Ειρηνικού με πλωτά μέσα.

Παράλληλα, τα ίδια τα νησιά δημιουργούν ένα σημαντικό ερώτημα. Η παρουσία ανθρώπων σε ένα απομονωμένο νησί πριν από περίπου 13.000 χρόνια προϋποθέτει την ύπαρξη πλοιαρίων, γεγονός που υποδηλώνει ότι η τεχνολογία της ναυσιπλοΐας είχε αναπτυχθεί πολύ νωρίτερα από ό,τι πιστευόταν.

Ορισμένοι ερευνητές υποστηρίζουν επίσης ότι ο διάδρομος χωρίς πάγους ενδέχεται να μην είχε ακόμη ανοίξει πλήρως ή να μην μπορούσε να υποστηρίξει ανθρώπινη μετακίνηση όταν οι πρώτοι άνθρωποι έφτασαν στα νησιά, ενισχύοντας έτσι το ενδεχόμενο θαλάσσιας άφιξης.

Η υπόθεση αυτή είναι γνωστή ως θεωρία της «λεωφόρου των φυκιών». Ο δρ Τζον Τζόνσον, επιμελητής ανθρωπολογίας στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας της Σάντα Μπάρμπαρα, σημειώνει ότι από την Ιαπωνία έως την Μπάχα Καλιφόρνια υπάρχουν δασικά οικοσυστήματα φυκιών με παρόμοια πανίδα, γεγονός που συνδέεται με την ιδέα μιας αρχαίας παράκτιας μετανάστευσης, κατά την οποία οι άνθρωποι χρησιμοποιούσαν πλωτά μέσα, παρέκαμπταν τους παγετώνες και προχωρούσαν σταδιακά προς την Καλιφόρνια.

Ο ίδιος προσθέτει ότι άνθρωποι εγκαταστάθηκαν στο νησί πριν από περίπου 13.000 χρόνια και με την πάροδο του χρόνου εξελίχθηκαν στον λαό που είναι γνωστός ως Τσουμάς.

Τα πυγμαία μαμούθ και η ιστορία των νησιών

Η προγονική πατρίδα των Τσουμάς εκτείνεται στις κεντρικές και νότιες ακτές της Καλιφόρνιας και περιλαμβάνει τα τέσσερα βόρεια Νησιά της Μάγχης.

Κατά την Εποχή των Παγετώνων, μαμούθ περιφέρονταν σε ένα ενιαίο μεγάλο νησί, το οποίο αργότερα διαχωρίστηκε στα σημερινά βόρεια νησιά. Με την πάροδο του χρόνου εξελίχθηκαν σε μικρόσωμες μορφές, γνωστές ως πυγμαία μαμούθ.

Το είδος εξαφανίστηκε περίπου την ίδια περίοδο κατά την οποία εμφανίστηκαν άνθρωποι στα νησιά, γεγονός που έχει οδηγήσει σε εικασίες ότι ορισμένοι από τους πρώτους κατοίκους της Βόρειας Αμερικής ίσως συνάντησαν ή ακόμη και κυνήγησαν τα μικρόσωμα αυτά μαμούθ.

Για χιλιάδες χρόνια, τα νησιά αποτέλεσαν την πατρίδα των προγόνων των Τσουμάς, οι οποίοι ανέπτυξαν προηγμένες θαλάσσιες κοινότητες και πραγματοποιούσαν εμπόριο χρησιμοποιώντας χάντρες από κοχύλια με πληθυσμούς της ηπειρωτικής χώρας.

Από την ευρωπαϊκή άφιξη έως τα σημερινά μυστήρια

Η ιστορία των νησιών άλλαξε οριστικά όταν ο Πορτογάλος εξερευνητής, Χουάν Ροδρίγκεθ Καμπρίγιο, έγινε ο πρώτος Ευρωπαίος που έφτασε στην Καλιφόρνια το 1542.

Όπως επισημαίνει ιστορικός στο ντοκιμαντέρ, επρόκειτο για το πιο απομακρυσμένο σημείο στο οποίο είχε φτάσει η Ευρώπη σε έναν κόσμο για τον οποίο δεν γνώριζε σχεδόν τίποτα.

Ασθένειες, αποικισμός και κοινωνικές αναταραχές αποδεκάτισαν τελικά τις αυτόχθονες κοινότητες και οδήγησαν στην εγκατάλειψη των νησιών.

Από τις πιο χαρακτηριστικές ιστορίες εκείνης της περιόδου είναι εκείνη της «Μοναχικής Γυναίκας του νησιού Σαν Νικολάς», η οποία αργότερα έγινε γνωστή μέσα από το μυθιστόρημα «Το νησί των γαλάζιων δελφινιών». Έζησε μόνη της στο νησί για περίπου 18 χρόνια, μέχρι τη διάσωσή της το 1853.

Σήμερα, οι επιστήμονες εκτιμούν ότι τα Νησιά της Μάγχης εξακολουθούν να κρύβουν αμέτρητα μυστικά κάτω από το τραχύ τους ανάγλυφο και στα νερά που τα περιβάλλουν. Κατά την Εποχή των Παγετώνων, η στάθμη της θάλασσας βρισκόταν εκατοντάδες πόδια χαμηλότερα από τη σημερινή, γεγονός που σημαίνει ότι εκτάσεις οι οποίες βρίσκονται πλέον κάτω από το νερό ήταν τότε ξηρά και ενδέχεται να κατοικούνταν από μερικούς από τους πρώτους ανθρώπους της αμερικανικής ηπείρου.