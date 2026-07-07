Η Αν Χάθαγουεϊ φαίνεται να απολαμβάνει ιδιαίτερα το στιλ εγκυμοσύνης της, πραγματοποιώντας μία ακόμη εντυπωσιακή εμφάνιση στο κόκκινο χαλί του Λονδίνου.

Τη Δευτέρα 6 Ιουλίου, η 43χρονη ηθοποιός έδωσε το «παρών» στην παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας «Η Οδύσσεια», επιλέγοντας μια μπλε τουαλέτα, η οποία αναδείκνυε τη φουσκωμένη κοιλιά της.

Η Αν Χάθαγουεϊ, η οποία περιμένει το τρίτο της παιδί με τον σύζυγό της, Άνταμ Σούλμαν, πόζαρε χαμογελαστή, κρατώντας τρυφερά την κοιλιά της. Το στράπλες Dior φόρεμα συνδύασε με μακριά, λυτά μαλλιά, κρεμαστά σκουλαρίκια και έντονο κόκκινο κραγιόν, προσθέτοντας μια ξεχωριστή πινελιά χρώματος στην εμφάνισή της.

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός ανακοίνωσε την τρίτη εγκυμοσύνη της, μέσα από ένα βίντεο που δημοσίευσε στο Instagram στις 19 Ιουνίου. Στο βίντεο περπατούσε προς την κάμερα και αγκάλιαζε την κοιλιά της, αποκαλύπτοντας με αυτόν τον τρόπο τα ευχάριστα νέα.

Η εμφάνισή της στις 5 Ιουλίου αποτέλεσε την πρώτη μεγάλη δημόσια παρουσία της μετά την ανακοίνωση της εγκυμοσύνης της.

Η διάσημη ηθοποιός του Χόλιγουντ και ο σύζυγός της είναι ήδη γονείς δύο αγοριών, του 10χρονου Τζόναθαν και του 6χρονου Τζακ.