Η Αν Χάθαγουεϊ αποκάλυψε ότι η οικογένειά της ετοιμάζεται να υποδεχθεί ένα ακόμη μέλος, επιλέγοντας το Instagram για να μοιραστεί τα νέα με το κοινό της.

Η ηθοποιός ανάρτησε ένα σύντομο βίντεο στο οποίο εμφανίζεται με λευκό σύνολο, ενώ στο υπόβαθρο ακούγεται το τραγούδι «Baby I’m Yours» της Barbara Lewis. Σε μια από τις σκηνές, η 43χρονη σταρ αποκαλύπτει την κοιλιά της εγκυμοσύνης της και κοιτάζει χαμογελαστή την κάμερα.

Στη λεζάντα της δημοσίευσης έγραψε απλά: «x Baby, I‘m yours x».

Η ανάρτηση συγκέντρωσε αμέσως χιλιάδες αντιδράσεις, με φίλους, συναδέλφους και θαυμαστές να στέλνουν μηνύματα στήριξης και συγχαρητηρίων.

Παράλληλα, αρκετοί χρήστες αναφέρθηκαν στη γεμάτη επαγγελματικά χρονιά της ηθοποιού. Ένα από τα σχόλια που ξεχώρισαν ανέφερε: «Σοβαρά τώρα, πέντε ταινίες, η Άρσεναλ, οι νίκες των Νικς και εγκυμοσύνη… ποιος έχει καλύτερη χρονιά από την Αν;».

Η βραβευμένη ηθοποιός είναι παντρεμένη με τον Άνταμ Σούλμαν και το ζευγάρι έχει ήδη δύο παιδιά.

Ο μεγαλύτερος γιος τους, ο Τζόναθαν, είναι 10 ετών, ενώ ο Τζακ είναι 6 ετών. Το νέο μωρό θα είναι το τρίτο παιδί της οικογένειας.

Η ανακοίνωση έρχεται λίγους μήνες μετά την ολοκλήρωση των διεθνών υποχρεώσεων της ηθοποιού για την προώθηση της ταινίας «The Devil Wears Prada 2», η οποία αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον από το κοινό.