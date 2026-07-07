Στο προσκήνιο επανέρχεται η υπόθεση της δολοφονίας του ιδρυτή της Turning Point USA, Τσάρλι Κερκ, ο οποίος έπεσε νεκρός τον Σεπτέμβριο του 2025, όταν δέχτηκε πυροβολισμό στον λαιμό κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο Πανεπιστήμιο Utah Valley University, στη Γιούτα των ΗΠΑ.

Υπενθυμίζεται ότι για τη δολοφονία του έχει κατηγορηθεί ο 23χρονος Τάιλερ Ρόμπινσον, ο οποίος αντιμετωπίζει ακόμα και το ενδεχόμενο της θανατικής ποινής εφόσον καταδικαστεί. Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στη φάση της προκαταρκτικής ακροαματικής διαδικασίας.

Η Δευτέρα ήταν η πρώτη από τις πέντε ημέρες της προκαταρκτικής ακρόασης, κατά την οποία η εισαγγελία παρουσιάζει -σε δικαστήριο στη Γιούτα- τα αποδεικτικά στοιχεία σε βάρος του Ρόμπινσον πριν από τη δίκη. Ήταν επίσης η πρώτη φορά που η Έρικα Κερκ, χήρα του Τσάρλι Κερκ και μητέρα δύο παιδιών, βρέθηκε πρόσωπο με πρόσωπο με τον άνθρωπο που κατηγορείται ότι δολοφόνησε τον σύζυγό της.

Η στιγμή που η Έρικα Κερκ φτάνει στο δικαστήριο:

Έπειτα από ώρες καταθέσεων, η Έρικα Κερκ αποχώρησε από την αίθουσα λίγο πριν οι εισαγγελείς προβάλουν τρία βίντεο που κατέγραφαν τη στιγμή που ο 31χρονος σύζυγός της πυροβολήθηκε θανάσιμα στον λαιμό.

Ο κατηγορούμενος για τη δολοφονία, Τάιλερ Ρόμπινσον, χαμογέλασε σε διάφορες στιγμές της ακροαματικής διαδικασίας, ενώ συνομιλούσε με έναν από τους δικηγόρους του.

Η στιγμή που αποχωρεί από τη δικαστική αίθουσα:

Η διευθύνουσα σύμβουλος της Turning Point, η οποία ανέλαβε την ηγεσία της οργάνωσης μετά τον θάνατο του Τσάρλι, κρατούσε το χέρι της πεθεράς της, Κάθριν, μέσα στη δικαστική αίθουσα. Παρόντες στο δικαστήριο ήταν επίσης οι γονείς του Τσάρλι, καθώς και στενοί φίλοι του, μεταξύ των οποίων ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ μαζί με τη σύζυγό του, Μπετίνα Άντερσον, και ο Τζακ Ποσόμπιετς.

Σε ανακοίνωσή της πριν από την έναρξη της διαδικασίας, η Έρικα τόνισε ότι ο πόνος της παραμένει αβάσταχτος. «Παραμένουμε βαθιά ευγνώμονες για τη στήριξη, τις προσευχές και την καλοσύνη που έχουμε δεχτεί. Αυτή η συμπαράσταση μας κράτησε όρθιους στις πιο σκοτεινές ημέρες της ζωής μας».

«Από σεβασμό προς τη δικαστική διαδικασία, δεν θα κάνουμε περαιτέρω δηλώσεις αυτή τη στιγμή. Ζητούμε να συνεχίσετε να σεβαστείτε την ιδιωτικότητά μας, καθώς αντιμετωπίζουμε αυτή τη διαδικασία και το τεράστιο πένθος μας», κατέληξε η οικογένεια.

Ο Τσάρλι Κερκ

Από την άλλη πλευρά, η οικογένεια του κατηγορούμενου καθόταν κοντά σε σειρά ένστολων αστυνομικών. Ο 23χρονος, ο οποίος εμφανίστηκε φορώντας γκρι κοστούμι και δεμένος με χειροπέδες, παρέμεινε ανέκφραστος, ακόμα και όταν οι εισαγγελείς παρουσίασαν φωτογραφίες της πανεπιστημιούπολης και της ταράτσας από την οποία φέρεται να πυροβόλησε τον Κερκ με τουφέκι. Κατά διαστήματα κρατούσε σημειώσεις, ενώ οι συνήγοροί του εξέταζαν μάρτυρες. Η διαδικασία αποσκοπεί στο να αποδείξει η εισαγγελία ότι υπάρχουν επαρκή στοιχεία ώστε να παραπεμφθεί σε δίκη. Εάν καταδικαστεί, αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο επιβολής της θανατικής ποινής.

Τα βίντεο που προβλήθηκαν τη Δευτέρα δεν επιτράπηκε να μεταδοθούν από τα μέσα ενημέρωσης, καθώς οι δικηγόροι του Ρόμπινσον υποστήριξαν ότι οι ιδιαίτερα σκληρές εικόνες του θανάτου του Κερκ θα μπορούσαν να επηρεάσουν πιθανούς ενόρκους.

Η μητέρα του Τσάρλι, Κάθριν Κερκ, κρατούσε ένα πακέτο χαρτομάντιλα και είχε σκύψει το κεφάλι της ενώ άκουγε τις καταθέσεις. Ο δικαστής, Τόνι Γκραφ, επεσήμανε ότι όσοι είχαν αποχωρήσει από την αίθουσα μπορούσαν να επιστρέψουν όταν η συνεδρίαση ξανάρχιζε.

Τα μέτρα ασφαλείας ήταν ιδιαίτερα αυστηρά, με περίπου έξι αστυνομικούς των ειδικών δυνάμεων (SWAT) μέσα στο δικαστήριο και επιπλέον αστυνομικούς τοποθετημένους στην οροφή του κτιρίου.

Η υπεράσπιση του Ρόμπινσον είχε ζητήσει να απαγορευτεί η παρουσία τηλεοπτικών καμερών στην αίθουσα, υποστηρίζοντας ότι η συνεχής κάλυψη της διαδικασίας θα επηρέαζε αρνητικά την κοινή γνώμη -και τους ενόρκους- εις βάρος του πελάτη τους, πριν ακόμη αρχίσει η δίκη.

Ο κατηγορούμενος, Τάιλερ Ρόμπινσον

Οι δικηγόροι του υπέβαλαν επίσης ενστάσεις για κάθε αποδεικτικό στοιχείο που παρουσίασε η εισαγγελία. Πέτυχαν να γίνει δεκτή μόνο μία ένσταση, που αφορούσε ένα βίντεο το οποίο φαινόταν να έχει υποστεί επεξεργασία. Ο δικαστής ζήτησε από τους εισαγγελείς να καταθέσουν την αυθεντική, αμοντάριστη εκδοχή του βίντεο, ώστε να εξεταστεί από το δικαστήριο, σύμφωνα με τη New York Post.