Με μια βαθιά συγκινητική επιστολή, η Μαράια Αντετοκούνμπο αποχαιρέτησε το Μιλγουόκι, μετά την επισημοποίηση της μεταγραφής του Γιάννη Αντετοκούνμπο στο Μαϊάμι.

Η σύζυγος του Έλληνα σταρ αναφέρθηκε στα δέκα χρόνια που πέρασαν στην πόλη, στις οικογενειακές αναμνήσεις που δημιούργησαν, στις χαρές και στις δυσκολίες που βίωσαν, ευχαριστώντας τους ανθρώπους που τους αγκάλιασαν και στάθηκαν δίπλα τους σε κάθε στιγμή της κοινής τους πορείας.

Το συγκινητικό αντίο της Μαράια Αντετοκούνμπο στο Μιλγουόκι

Αγαπημένο μου Μιλγουόκι, κάθε φορά που καθόμουν να γράψω αυτό το μήνυμα, τα μάτια μου γέμιζαν δάκρυα. Ειλικρινά, δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα ερχόταν η ημέρα που θα έγραφα αυτή την επιστολή, όμως κάποιες φορές η ζωή αλλάζει τα σχέδιά μας.

Τα τελευταία δέκα χρόνια, το Μιλγουόκι έγινε για εμάς κάτι πολύ περισσότερο από την πόλη στην οποία ο σύζυγός μου έπαιζε μπάσκετ. Έγινε το σπίτι μας. Έγινε ο τόπος όπου δημιουργήσαμε την οικογένειά μας, ανακαλύψαμε ποιοι είμαστε και ζήσαμε μερικές από τις ομορφότερες, αλλά και πιο δύσκολες στιγμές της ζωής μας. Νιώθω απέραντα ευλογημένη που αγάπησα και αγαπήθηκα από αυτή την υπέροχη κοινότητα.

Επί δέκα χρόνια αποκαλούσα με υπερηφάνεια το Μιλγουόκι σπίτι μου. Εδώ φέραμε από το νοσοκομείο και τα τέσσερα μωρά μας, οδηγώντας κάθε φορά αργά στη Λέικ Ντράιβ. Τα ύψη τους είναι για πάντα σημειωμένα με ανεξίτηλο μαρκαδόρο στον τοίχο της κλειστής μας βεράντας. Παντρεύτηκα τον έρωτα της ζωής μου στο δικαστήριο του κέντρου. Παραλίγο να γεννήσω κατά τη διάρκεια του έκτου αγώνα των τελικών του NBA το 2021. Σε αυτή την πόλη της μεσοδυτικής Αμερικής, που θεωρείται «μικρή αγορά», ζήσαμε τη ζωή, τον θάνατο, την ασθένεια, την υγεία, ανείπωτη χαρά και σπαρακτικές απώλειες.

Εδώ μεγαλώσαμε.

Εδώ γίναμε γονείς.

Εδώ γίναμε σύζυγοι.

Εδώ χτίσαμε τη ζωή μας.

Γι’ αυτό, Μιλγουόκι, σε ευχαριστώ.

Σε ευχαριστώ που με υποδέχτηκες με ανοιχτές αγκάλες. Σε ευχαριστώ που αγκάλιασες την οικογένειά μου σαν να ήταν δική σου. Σε ευχαριστώ που μας αγάπησες σε κάθε περίοδο της ζωής μας. Σε ευχαριστώ που πίστεψες στον σύζυγό μου, που γιόρτασες τις νίκες μας, που μας στήριξες στις δύσκολες στιγμές και που μας υπενθύμιζες ξανά και ξανά τι σημαίνει πραγματικά κοινότητα.

Στους ανθρώπους που αποτέλεσαν το δικό μας «χωριό» —στους δασκάλους, στους γιατρούς, στους προπονητές, στους γείτονες, στους φίλους και σε όλους όσοι έγιναν οικογένειά μας— ένα μεγάλο ευχαριστώ. Οι λέξεις δεν θα είναι ποτέ αρκετές για να περιγράψουν τι σημαίνουν για εμένα οι σχέσεις που δημιουργήσαμε εδώ. Προσφέρατε αγάπη και φροντίδα στα παιδιά μας, σταθήκατε δίπλα μας στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής μας και κάνατε το Μιλγουόκι να μοιάζει με σπίτι με κάθε δυνατό τρόπο.

Θέλω επίσης να ευχαριστήσω ειλικρινά την ιδιοκτησία των Μιλγουόκι Μπακς, που πίστεψε στον σύζυγό μου και του εμπιστεύτηκε την ηγεσία αυτού του οργανισμού τα τελευταία 13 χρόνια. Επειδή έδωσαν στον Γιάννη την ευκαιρία να κυνηγήσει το μεγαλείο μέσα στο γήπεδο και να προσφέρει ουσιαστικά έξω από αυτό, μπόρεσα και εγώ να εκπληρώσω τον δικό μου σκοπό, υπηρετώντας και βοηθώντας τους άλλους. Για αυτό θα είμαι πάντοτε ευγνώμων.

Και προς τον σύζυγό μου… δεν θα μπορούσα να είμαι περισσότερο περήφανη για εσένα.

Σε κάθε άνοδο και κάθε πτώση, σε κάθε επιτυχία και κάθε αποτυχία και, ναι, ακόμη και μέσα σε όλες τις ανοησίες και τις δυσκολίες, δεν λύγισες ποτέ. Έδωσες σε αυτή την ομάδα, σε αυτή την πόλη και στο άθλημα του μπάσκετ όλα όσα είχες. Δεν πρόδωσες ποτέ το παιχνίδι και δεν πρόδωσες ποτέ τον εαυτό σου.

Ο κόσμος θα θυμάται το πρωτάθλημα του NBA. Θα θυμάται το βραβείο του πολυτιμότερου παίκτη των τελικών, τα δύο βραβεία MVP, το βραβείο του αμυντικού της χρονιάς, τις συμμετοχές στα All-Star Games, τα ρεκόρ και όλα όσα πέτυχες φορώντας τη φανέλα των Μπακς.

Εκείνο, όμως, που ελπίζω να θυμούνται περισσότερο είναι ο άνθρωπος πίσω από όλα αυτά.

Ο άνθρωπος που στεκόταν αθόρυβα δίπλα στους άλλους, όταν κανείς δεν τον έβλεπε. Ο άνθρωπος που προσέφερε χωρίς να ζητά αναγνώριση. Ο άνθρωπος που εκπροσώπησε αυτή την πόλη με υπερηφάνεια και καταλάβαινε πάντοτε ότι το αληθινό μεγαλείο δεν μετριέται μόνο από όσα καταφέρνεις, αλλά και από τις ζωές που επηρεάζεις στην πορεία.

Φεύγεις από το Μιλγουόκι ως ένας από τους σπουδαιότερους παίκτες που φόρεσαν ποτέ αυτή τη φανέλα. Ακόμη πιο σημαντικό, όμως, είναι ότι αφήνεις την πόλη καλύτερη από ό,τι τη βρήκες. Αυτή είναι η μεγαλύτερη παρακαταθήκη σου.

Είσαι το παράδειγμα του πώς είναι πραγματικά ένας άνθρωπος με πίστη και σεβασμό προς τον Θεό. Κάθε ημέρα ευχαριστώ τον Θεό που μου επιτρέπει να πορεύομαι στη ζωή δίπλα σου. Σε ευχαριστώ που μου χάρισες μια ζωή στην οποία μπορώ να ξυπνώ κάθε πρωί και να εκπληρώνω και εγώ τον δικό μου σκοπό.

Ο σύζυγός μου μπορεί να άφησε το αποτύπωμά του στην ιστορία του Μιλγουόκι, όμως το Μιλγουόκι θα παραμείνει για πάντα το σημαντικότερο κεφάλαιο της δικής μας ιστορίας αγάπης.

Σε ευχαριστώ για κάθε ανάμνηση.

Σε ευχαριστώ για κάθε αγκαλιά.

Σε ευχαριστώ για κάθε μάθημα.

Σε ευχαριστώ για κάθε προσευχή.

Σε ευχαριστώ για κάθε στιγμή.

Μιλγουόκι, θα έχεις για πάντα την καρδιά μου.

Με αγάπη,

Μαράια Αντετοκούνμπο 💚