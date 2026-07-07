Σχεδόν το 50% των πολιτών τάσσεται υπέρ μιας αυτοδύναμης κυβέρνησης σε νέα δημοσκόπηση της Interview για την εφημερίδα «Political». Η Νέα Δημοκρατία «κλειδώνει» πάνω από το 30%, με τη διαφορά από την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα να είναι στις 12,7 ποσοστιαίες μονάδες.

Ειδικότερα, στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, η ΝΔ βρίσκεται σταθερά πάνω από τον ψυχολογικό πήχη του 30% και συγκεκριμένα στο 30,1%, η ΕΛΑΣ στη δεύτερη θέση με 17,4%, το ΠΑΣΟΚ με 12,3%, η Ελληνική Λύση με 8,8%, η Ελπίδα με 7,4%, το ΚΚΕ με 5,5%, η Φωνή Λογικής με 3,1%, η Πλεύση Ελευθερίας με 3%, το ΜέΡΑ25 με 2,9%, οι Δημοκράτες με 2,5%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 0,7%, η Νίκη με 0,6%, η Νέα Αριστερά με 0,6% και «άλλο» το 5,1%.

Στην ερώτηση «αν την επόμενη Κυριακή είχαμε βουλευτικές εκλογές, εσείς ποιο κόμμα θα ψηφίζατε;», η ΝΔ διατηρεί απόσταση 11,5 μονάδων από το επόμενο κόμμα, ενώ η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα παραμένει στη δεύτερη θέση.

Συγκεκριμένα, η ΝΔ εξασφαλίζει ποσοστό 26,8%, η ΕΛΑΣ 15,3%, το ΠΑΣΟΚ 11,1%, η Ελληνική Λύση 7,6%, η Ελπίδα 6,6%, το ΚΚΕ 4,9%, η Φωνή Λογικής 3%, η Πλεύση Ελευθερίας 2,8%, το ΜέΡΑ25 2,3%, οι Δημοκράτες 1,8%, ο ΣΥΡΙΖΑ 0,6%, η Νίκη 0,5%, η Νέα Αριστερά 0,5%, «άλλο» 4,5% και αναποφάσιστοι 11,7%.

Από τη σύγκριση με την προηγούμενη έρευνα της Interview προκύπτουν μια μικρή μείωση των ποσοστών της ΝΔ, κατά 1,1%, μια αύξηση των ποσοστών της ΕΛΑΣ κατά 1,45%, μείωση των ποσοστών του ΠΑΣΟΚ κατά 2,4 μονάδες, διατήρηση της Ελληνικής Λύσης στα ίδια επίπεδα με 0,2% αύξηση, μείωση των ποσοστών της Ελπίδας της κ. Καρυστιανού κατά μισή μονάδα, αύξηση των ποσοστών του ΚΚΕ κατά 0,9%, μείωση των ποσοστών της Πλεύσης Ελευθερίας κατά 0,3%, ενώ στα υπόλοιπα κόμματα η εικόνα είναι περίπου η ίδια.

Ένας στους δύο θέλει αυτοδυναμία

Στην έρευνα που διενεργήθηκε από τις 2 έως τις 6 Ιουλίου και στην ερώτηση «Τι είναι καλύτερο για τη χώρα να προκύψει μετά τις εκλογές;», το 49% απαντά αυτοδύναμη κυβέρνηση, το 44% κυβέρνηση συνεργασίας, ενώ 7% ΔΓ/ΔΑ.

Στην επόμενη ερώτηση, «πότε θεωρείτε πιθανό να πάει σε εκλογές ο πρωθυπουργός;», το 49% των ερωτηθέντων απαντά «μετά τη ΔΕΘ, τον Οκτώβριο ή τον Νοέμβριο», το 46% την άνοιξη του 2027 και 5% ΔΓ/ΔΑ.

Η στάση των πολιτών απέναντι στο κόμμα Σαμαρά

Όταν οι πολίτες ερωτώνται ποιο κατά τη γνώμη τους είναι το κίνητρο του Αντώνη Σαμαρά για τη δημιουργία κόμματος, το 32% απαντά «να αμφισβητήσει την ηγεσία Μητσοτάκη», το 24% «να αποτρέψει μια τρίτη θητεία Μητσοτάκη», το 21% «να επαναφέρει τη ΝΔ στις ιδρυτικές της αξίες», το 17% «να μπλοκάρει την αυτοδυναμία της ΝΔ», ενώ το 6% απαντά ΔΓ/ΔΑ.

Στην επόμενη ερώτηση «πόσο πιθανό είναι να ψηφίζατε ένα κόμμα με επικεφαλής τον Αντώνη Σαμαρά;», το 6% απαντά πολύ πιθανό, το 6% αρκετά πιθανό, το 8% λίγο πιθανό, το 79% καθόλου πιθανό, ενώ 1% απαντά ΔΓ/ΔΑ.

Όταν η παραπάνω ερώτηση απευθύνεται μόνο στους ψηφοφόρους της ΝΔ, οι απαντήσεις δείχνουν την πολύ ισχνή διεισδυτικότητα ενός νέου φορέα υπό τον πρώην πρωθυπουργό. Συγκεκριμένα, το 1% απαντά πολύ πιθανό, το 1% αρκετά πιθανό, το 3% λίγο πιθανό, το 94% καθόλου πιθανό και το 1% ΔΓ/ΔΑ.

Ο καταλληλότερος πρωθυπουργός

Στην ερώτηση «ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύεστε περισσότερο για τη διακυβέρνηση της χώρας;», στην κορυφή παραμένει σταθερά ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 29,5% και ακολουθούν ο «Κανένας» με 17,1%, ο Αλέξης Τσίπρας με 15,5%, ο Κυριάκος Βελόπουλος με 9,4%, ο Νίκος Ανδρουλάκης με 9%, η Μαρία Καρυστιανού με 6,1%, ο Δημήτρης Κουτσούμπας με 3,2%, ο Στέφανος Κασσελάκης με 2,2%, η Αφροδίτη Λατινοπούλου με 2,1%, ο Γιάνης Βαρουφάκης με 1,9%, η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 1,8%, ο Αλέξης Χαρίτσης με 1,2%, ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης με 0,6%, ο Σωκράτης Φάμελλος με 0,2% και ο Δημήτρης Νατσιός με 0,2%.