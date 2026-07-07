Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ετοιμάζεται να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του με τη φανέλα των Μαϊάμι Χιτ και πλέον έγινε γνωστό και το νούμερο που θα φορά στη νέα του ομάδα.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ αφήνει πίσω του το εμβληματικό «34», με το οποίο αγωνίστηκε επί σειρά ετών στους Μπακς και την Εθνική Ελλάδας, επιλέγοντας πλέον το «7» για τη νέα πρόκληση της καριέρας του.

Το τελευταίο διάστημα είχε κυκλοφορήσει ευρέως ένα βίντεο στο οποίο ο Αντετοκούνμπο αποκάλυπτε ότι σκεφτόταν σοβαρά να αλλάξει αριθμό στη φανέλα του. Παρότι το «7» ανήκε στον Ράιαν Κόνγουελ, δεν υπήρξε κάποιο εμπόδιο και ο αριθμός πέρασε στα χέρια του Έλληνα φόργουορντ.

Έτσι, ο Αντετοκούνμπο θα εμφανιστεί στο νέο του ξεκίνημα με το «7» στην πλάτη, σηματοδοτώντας συμβολικά μια νέα εποχή στην καριέρα του, με στόχο να οδηγήσει τους Χιτ ξανά στην κορυφή του NBA, για πρώτη φορά μετά το 2013.